教員の授業を「5分で可視化」AI分析アプリで指導の質を定量化、仙台市5機関で実証実験を実施

株式会社shared2026/3/12に行われた報告会の様子

オンライン学習塾168（いろは）塾を運営する株式会社sharedは、教員による授業の質を標準化・可視化する自社アプリの実証実験を、仙台市内の私立・公立校および学習塾5機関で実施。2026年3月12日には仙台市内で報告会を行いました。

この取り組みは、授業の録音・AIによる自動文字起こし・評価レポートの活用により、指導プロセスの透明性を高め、教員の自己研鑽と教育の質の均一化を目指すものです。教育機関のDX推進と教員の自己評価・振り返りを促進する試みとして、短期間ながらも有意義な知見を得ましたのでご報告いたします。

■168塾について

東北大学出身の3人によって創業したオンライン学習塾。完全独自開発アプリ「168share（いろはシェア）」により、生徒1人1人の目標設定や生活リズム設計などに24時間×7日間＝168時間伴走している。168塾公式サイト(https://juku.168style.co.jp/)

■実証実験の背景と目的

168塾を運営する中で向き合った課題は、教員・指導者による授業の質は属人化しており、どのような指導をしているかは可視化しにくいということ。これは塾だけではなく学校にも通じる課題であり、教員によって指導方法や授業のクオリティにばらつきがあるものの、教育機関がそれを把握しきれていないという現状があると言えます。そこで168塾が独自アプリ「168share」を用いて行っている、指導内容・質の可視化と評価システムを応用することで他の塾や学校において教育の質を向上させることを目的に実証実験を行いました。

≪現状の課題≫

教員ごとに異なる授業内容や質のばらつきが生徒の学習成果に影響する現状

学校・塾における指導力の評価指標の不足

教員は忙しく、自らの授業を振り返るなど自己研鑽の時間確保が難しい

≪実証の概要≫

実証機関：宮城県内の教育関係5機関（高校2校、学習塾2校、168塾）

方法：授業の音声を録音・AIで分析し、良点・課題点・今後のステップをレポート化

■実証実験による成果と考察

授業を録音後、解析結果が出るまでの時間は約5分と短時間なので、即時にフィードバックをすることができました。実験に参加した教員18名の評価結果（点数）を集計すると、実施前平均：51.2点、実施後平均：52.8点と大きな違いは見られませんでした。

今回は短期間の実施だったため、中長期的に授業の振り返りと改善を繰り返すことで、実施後の評価＝授業の質向上がデータに表れると見込まれます。

しかしながら今回の実験は教員にとって自らの授業を客観的に振り返る機会、フィードバックを受ける機会となりました。自身の授業に課題点を発見し、自分の授業はこれで良いのだろうかと見つめ直すことができました。

参加した教員からは「具体的な改善アドバイスが良い」「やる気が上がる」「生徒の活動など授業以外の部分などが評価されにくい」「文字起こしが上手く機能していないことがある」といった意見が上がりました。

■今後の課題と展望

本システムは録音したデータを元に分析や評価を行いますが、インターネット環境の不具合などが正確なデータ入手に繋がらないケースがありました。

また、アクティブラーニング（参加型・探求型の授業）で生徒がディスカッションをしている場合などは音声を解析することが難しく、表情など非言語の部分は解析が難しいため、評価の対象にしにくいことが分かりました。

そこで下記を改善することで、次回以降の実証では精度を高めていく予定です。

- 録音環境の整備・機材トラブルの影響を低減させる体制整備- 非言語情報の活用拡大- 生徒情報を事前にAIへ学習させるデータモデルの拡張- 指導理念の明文化し、それに基づいた現場教員の評価項目策定

報告会の最後には、聴講者からの質疑応答があり、「革新的なサービス。評価が高い先生がいることは学校にとっての価値にもなり、ブランディングにも繋がる。」「生徒の声が評価に反映されているのかが気になった。（→面談での生徒の発話比率をデータ化している。）」

「教育だけではなく、企業の会議などにも応用できるシステムだと感じた。会議や打合せの質を高めるためにも利用できるのではないか。」といった意見が交わされました。

■最後に

総合的な教育の質向上には、現場の声を反映した評価設計と継続的な改善サイクルが不可欠です。今回の実証実験を通じて、講師の教育の質を定量的かつ実務的に捉える仕組みが、教育現場のDX推進と教員の自己研鑽に資する可能性を示しました。

株式会社sharedは今後も、学校・塾それぞれの教育理念に合わせた評価設計の最適化と、教育の質を公平・透明に高めるための実装を推進していきます。