【999.9 / フォーナインズ】が「ヒューリックスクエア札幌店」を3月28日（土）にオープン。

株式会社 フォーナインズ

北海道の玄関口であり、多くの人々の暮らしと日常を支える札幌駅エリアに、洗練された空間が誕生。

通勤やお出かけの途中に是非お立ち寄りください。

店内は豊富な商品ラインナップとともに、充実した視力測定環境、調整・メンテナンス専用のスペースを備えて、眼鏡を必要とするあらゆる人がここちよく、末永く愛用していただける環境をご用意しております。

M-01T H series / 88,000円

NPM-152 series / 49,500円

O-35T series / 53,900円

S-780T series / 48,400円

PRESENT

オープンを記念し、ご購入いただいた方に特別なギフトをご用意しております。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

店舗情報

フォーナインズ ヒューリックスクエア札幌店

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1-44 ヒューリックスクエア札幌B1階

TEL：011-213-1249

営業時間：11:00～20:00

定休日：不定休

【『999.9（フォーナインズ）』について】

999.9（フォーナインズ）は、1995年に誕生したアイウェアブランドです。純金の品質表示に由来する、そのブランド名には常に最高純度の品質を目指して努力し続けるという意味が込められています。フォーナインズは現状に満足することなく、いつでもさらなる可能性を模索し、お客様にご満足いただける最高純度のクオリティを追求し続けます。

■ フォーナインズ公式サイト：https://www.fournines.co.jp/