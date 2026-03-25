【TAC警察官・消防官（消防士）】「30分でわかる！警察官・消防官（消防士）」を4/2（木）・4/5（日）に配信！
2026年4月2日（木）・4月5日（日）YouTubeで限定配信！
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、警察官・消防官試験を検討されている皆様へ向けて「30分でわかる！警察官・消防官（消防士）」をYouTubeで限定配信します。
予約をする :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#000
将来警察官や消防士（消防官）になりたいな、と少しでも選択肢に入っている方は必見必見です！
たった30分でわかりやすく解説するサクッと情報収集できるショート説明会です。
勉強が苦手でも大丈夫！最終合格できる方法をお伝えします。
※アーカイブ配信のため、Q＆Aの時間はございません。
【日 時】
●≪警察官≫2026年4月2日（木）20：00～
●≪消防官≫2026年4月5日（日）15：00～
※YouTubeで限定配信いたします
【対象者】
●警察官・消防官（消防士）の受験をお考えの方
●警察官・消防官（消防士）に興味をお持ちの方
【参加特典】
●デジタル版 面接でよくある質問集「これで一網打尽」
- 担 当 講 師
安達 圭亮 講師 （担当科目：自然科学ほか受験生のことを誰よりも本気で考える）
TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師
前職は公務員であり、専門の理系科目の指導と自身の受験経験をもとに、受講生への指導を行っている。毎年100人以上の面接練習を対応している警察官・消防官試験対策のプロフェッショナル。
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#000
春咲キャンペーンFinal実施中！（～3/31(火)）
春咲キャンペーンFinalの期間は3/1（日）～3/31（火）で実施中です
2027年合格目標の本科生が通常受講料より16,500円OFF！
春咲キャンペーンFinal（3/1(日)～3/31(火)）
＜春咲キャンペーン対象コース＞
- 警察官・消防官 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_sogo.html)
- 警察官・消防官 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_hon.html)
- 警察官・消防官 入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html)
- 警察官・消防官 入門総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_crs_keisyo_nyumonhon.html)
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_campaignharu.html
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html