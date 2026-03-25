社外取締役候補（中村 利江氏）選任に関するお知らせ

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎、以下当社）は、本日開催の取締役会において、エムスリー株式会社 取締役の中村 利江氏を、新たな社外取締役候補者に選任いたしました。なお、本件議案は2026年6月開催予定の第21期定時株主総会にて決議いたします。

社外取締役候補者の中村 利江氏は、株式会社出前館の代表取締役社長として、約20年にわたり事業を拡大した実績を持ち、黎明期にあったデリバリー市場において日本最大級のプラットフォームを築き上げた極めて高い専門性と経営手腕を有しています。また、現在はエムスリー株式会社にて、同社グループにおける医療現場DX支援事業の拡大に大きく貢献されています。

医師をはじめとした専門家が集まる機関である医療施設を対象に、競争力の高いプロダクトをスピーディーに広めていくため、中村氏がエムスリーで実践した強い営業組織の構築経験は、これから弁護士をはじめとする法務の専門家にLegal Brain（リーガルブレイン）およびクラウドサインを普及させていく当社にとっても活かされるものと期待しています。

新たな経営体制のもと、専門家の知恵をテクノロジーで最適化し、誰もが自由に法の恩恵を享受できる社会の実現に向けて邁進してまいります。



■ 中村 利江氏 プロフィール

関西大学文学部卒業。

学生時代に女子大生向けマーケティング会社を設立。 卒業後、株式会社リクルートへ入社し1年目でトップセールスとなりMVP賞を受賞。 出産退職後、マーケティング等に関わった後に、日本最大級の宅配ポータルサイト「出前館」を運営する株式会社出前館の代表となり約20年にわたり事業を拡大。2022年からエムスリー株式会社 取締役を務める。2026年6月より当社の社外取締役に就任予定。

【コメント】

弁護士ドットコムの社外取締役に選任いただき、身の引き締まる思いです。私のキャリアの軸は、『DXによって、三方良しのサービスを創る』ことにあります。ユーザーには圧倒的な使いやすさを、プロフェッショナルには本質的な業務に集中できる環境を提供することで、サービスはより高い次元へと進化します。DXの知見を活かし、同社が日本のリーガルテックを牽引し、社会にさらなる変革をもたらす一助となれるよう、全力を尽くして参ります。

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションに掲げ、国内弁護士の60%以上が登録する日本最大級の法律ポータルサイト「弁護士ドットコム」を運営。税務相談の「税理士ドットコム」、国内電子契約市場No.1の「クラウドサイン」、法務特化型AIエージェント「Legal Brain エージェント」など革新的なサービスを展開。