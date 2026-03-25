堺市消防局 救急ワークステーション「AI活用による傷病者対応支援」の実証実験を開始

SHANRI株式会社

堺市消防局 救急部 救急ワークステーションとＳＨＡＮＲＩ株式会社は、堺市の公民連携実証プロジェクト推進事業の一環として連携し、現在 ICTを活用した救急搬送時における情報共有の高度化に向けた実証を実施しています。

今回公表する「AI活用による傷病者対応支援」の取組は、

同実証の枠組みに位置づけられるものの

救急現場における “傷病者と救急隊員とのコミュニケーション”に焦点を当てた新たな取組です。

本取組では、

- 傷病者と救急隊員との会話をAIが支援し、情報の整理・見える化を推進することで、救急現場におけるAI活用の有効性を検証（シュミレーション訓練等で実施）するとともに、- 高度な救急教育機能を担う救急ワークステーションの特性を踏まえ、将来的な教育現場でのAI活用も視野に入れた実証として位置づけています。

※なお、本実証全体の成果については、本プレスリリースとは別に公表する予定です。

ICTを活用した救急搬送時の情報共有効率化に向けた実証(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shimin/kyukyu/ict.html)

救急分野におけるAIの有効性検証

１. 会話支援機能：話者分離・書き起こし

傷病者と救急隊員の会話をAIが話者分離し、書き起こします。

会話内容を正確に記録・可視化します。

２. ハイリスク症候検出機能

傷病者の発話内容を解析し、症状や状態に関するハイリスク症候を抽出します。

重要情報の見落とし防止を目的とします。

３. SBAR要約・AI読み上げ機能

収集した情報をSBAR形式で要約し、AIが読み上げを行います。

医療機関への情報伝達の明確化・標準化を支援します。

教育現場でのAI活用可能性検証

１. 適切な質疑応答の評価

患者の症状に応じた適切な質問が行われているかをAIが分析し、振り返りを支援します。

２. コミュニケーション要約・評価機能

対話内容を要約するとともに、情報整理や伝達の明確さを評価し、教育活用につなげます。

３. お薬手帳OCR機能

傷病者のお薬手帳情報をOCRにより読み取り、服薬情報を正確に把握することで、傷病者との適切なコミュニケーションの実施と、情報確認の精度向上を支援します。

※画面構成は項目を同時表示するため編集済みです。

堺市消防局救急部 救急ワークステーションの特性

本取組の主体となる救急ワークステーションは、堺市立総合医療センターと隣接し、緊密な連携体制を有する拠点です。また現場活動と教育・検証機能が一体となっており、実践を通じた検証や高度化を継続的に行うことができる環境を備えています。

堺市消防局救急部 救急ワークステーション（堺市HP）(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/work_station/index.html)

救急現場におけるコミュニケーションの課題

救急現場では、限られた時間の中で緊急度・重症度を的確に判断すると同時に、市民の皆様へ丁寧で分かりやすい説明を行うことが求められます。

その中で特に重要となる配慮事項には、

・接遇や言葉遣いへの配慮

・処置や判断内容に関する十分な説明

・丁寧で心情に配慮した説明による安心感の向上

・救急活動体制への理解の促進 などが挙げられます。

これらをいずれも「限られた時間の中で」適切に実践することが、救急現場における大きな課題の一つとなっています。

本取組の方向性

本取組では、AIを活用した

・判断支援

・コミュニケーションの振り返り

を教育・研修への還元することを視野に、救急隊員の水準の均てん化とさらなる質の向上を目指します。

堺市消防局 救急ワークステーションの特性を最大限に活かし、AIは判断の代替手段ではなく専門職の活動を支える補助的手段として位置づけ、その可能性を丁寧に検証しながら、市民の皆様にとってより安心できる質の高い病院前救護体制の充実につなげることを目的とします。

お問い合わせ先：

市民の皆様にとってより安心できる病院前救護体制の実現に向け、協業・ご協力・共同研究などご一緒いただける方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけますと幸いです。

■ 救急搬送時等における情報共有の効率化に関すること

堺市消防局 救急部 救急ワークステーション(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/work_station/index.html)

電 話：072-272-9119

フ ァ ッ ク ス：072-272-7800

■ ICTを活用した実証開発に関すること

ＳＨＡＮＲＩ株式会社(https://shanri.co.jp/)

メールアドレス：info@shanri.co.jp