TAX GROUP加盟店　7か月で100社突破!

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都渋谷区、代表取締役:田原 広一)が提供する、AI技術を活用した税理士事務所向け総合支援サービス「TAX GROUP」の加盟税理士事務所数が、ローンチ後、約７か月で100社を突破いたしました。(2026年3月25日時点)

加盟店100社突破の背景

2025年9月にサービス提供を開始した「TAX GROUP」は、税理士業界の課題解決を目指し、AI技術との共存による新たな業務モデルの確立を支援するサービスです。サービス開始以降、全国の税理士事務所から多くのお問い合わせをいただき、約7か月で100社の加盟を達成することができました。

加盟事務所からは「AI-OCR自動取引データ生成システムにより手入力作業が大幅に削減された」「月次伴走支援により、最新のAI活用ノウハウを学べる」「教育コンテンツでスタッフのスキルアップが実現できた」「加盟事務所間のコミュニティで有益な情報交換ができる」など、多くの好評の声をいただいております。

TAX GROUPの主要サービス

１.TaxSys（タクシス）によるデータ集約・管理

Google Workspaceと連携し、資料・数値・顧客情報を一元管理。データ整理の手間を削減。



２.AI（AI-OCR）による業務の自動化

入力・確認作業を自動化し、人的作業を削減しながら精度とスピードを向上。



３.CRMによる顧客情報の可視化

顧客情報や対応履歴を整理・共有し、より深い顧客理解と提案を実現。



４.税理士・会計士の共同体（コミュニティ）

成功事例や知見を共有し、学び合いながら事務所の成長を加速。

パートナープラン料金表（TAX GROUP）

TAX GROUPでは、専用システム「TaxSys（タクシス）」の利用を前提に、3つのパートナープランをご用意しています。事務所の規模や活用目的に応じてお選びいただけます。

※以下、税抜き価格

【STARTER（スタータープラン）】

まずはシステムを試してみたい方向け

▼提供内容

・TaxSys（タクシス）利用（3,000クレジット）

・2アカウントまで利用可能

・TAX GROUPサイトページ作成

▼料金

・事務手数料：150,000円

・ロイヤリティ：

└ 一括：180,000円／年

└ 分割：20,000円／月

【STANDARD（スタンダードプラン）】

複数人での利用を想定した事務所向け

▼提供内容

・TaxSys（タクシス）利用（5,000クレジット）

・利用アカウント数：無制限

・TAX GROUPサイトページ作成

▼料金

・事務手数料：150,000円

・ロイヤリティ：

└ 一括：357,600円／年

└ 分割：39,800円／月

【STANDARD＋（スタンダードプラスプラン）】

個別伴走支援付きのフルサポートプラン

▼提供内容

・TaxSys（タクシス）利用（5,000クレジット）

・利用アカウント数：無制限

・TAX GROUPサイトページ作成

・教育・研修コンテンツ提供

・個別伴走支援（打ち手相談）

▼料金

・事務手数料：150,000円

・ロイヤリティ：

└ 一括：477,600円／年

└ 分割：49,800円／月

※価格はすべて税別

※ロイヤリティは一括または分割でのお支払いが可能です

※各プランのクレジット数は月間上限となります

今後の展望

SoLaboは2026年12月末までに600事務所、2027年12月末までに1,500事務所、2028年12月末までに3,000事務所への導入を目指し、税理士業界全体のDX化を加速させてまいります。

今後も継続的なサービス改善と加盟事務所へのサポート強化を通じて、税理士業界の発展に貢献してまいります。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp