何度でも利用OK！ドクターリセラ公式オンラインストアにて、特典付き「春のUVキャンペーン」を3/25(水)より開催！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,451店舗(※1)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※2)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)2026年2月末時点

(※2)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

この度、ドクターリセラ公式オンラインストアにて、毎年大好評の「春のUVキャンペーン」を開催いたします。

3月25日(水)～5月15日(金)の期間、対象のUV製品セット(同一製品まとめて2点)をご購入で、目元の集中エイジングエア(※3)美容液の「スーパーリンクルエッセンス パウチ 5枚」をプレゼントいたします。

キャンペーン期間中は、何度でもご利用いただけます。

(※3)年齢に応じたケア

春は、太陽の位置がまだ低く、斜め前から差し込む紫外線が顔にあたりやすいと言われています。

また、花粉や黄砂などの刺激により肌バリアが低下し、紫外線の影響を受けやすい季節でもあります。

春の紫外線や季節の外的要因から肌を守るため、UV製品を活用した紫外線対策が重要です。

ドクターリセラのUV製品は、“肌へのやさしさ”を追求し、肌負担の少ない処方にこだわっています。

敏感肌の方にも安心してお使いいただけるよう、「紫外線反射剤(ノンケミカル)」を採用しています。(※4)

紫外線反射剤特有の白浮きを抑えたナチュラルな仕上がりが特長で、化粧下地としても優秀なクリームタイプや、手軽に塗り直せるスプレータイプなど、ライフスタイルに合わせて選べるラインナップをご用意しております。

ぜひこの機会に石油系由来の成分を使わない、肌にやさしいUV製品をお試しください。

(※4)サンカットシャワーファンデオン以外(サンカットシャワーファンデオンは、紫外線吸収剤が肌に直接触れないようコーティング加工し、負担軽減の工夫がされている成分を採用)

詳細を見る :https://drre.jp/information/UV-CP.html?utm_source=RD&utm_medium=20260325&utm_campaign=PRTIMES

春のUVキャンペーン 概要

■開催期間

2026年3月25日(水)10:00～5月15日(金)

■キャンペーン内容

対象のUV製品セット(同一製品まとめて2点)をご購入で、「スーパーリンクルエッセンス パウチ5枚」をプレゼント。

(期間中は何度でもご利用いただけます)

■販売サイト

ドクターリセラ公式オンラインストア(https://www.recella3d.com/products/category_detail.php?category_id=8)

■対象製品

〈日焼け止め〉

・サンカットクリーム 40g ×2個

・サンカットシャワーファンデイン(ベージュ) 40mL ×2個

・サンカットシャワーファンデシャイン(ホワイト) 40mL ×2個

〈ボディー用日焼け止め〉

・サンカットボディーミルク 70g ×2個

〈塗り直し用日焼け止め〉

・サンカットシャワーファンデオン 50mL ×2個

・薬用サンカットスプレーEX 100g ×2個

〈インナーケア製品〉

・クリスタルヴェール 120粒 ×2個

※クリスタルヴェールは日焼け止めではございません

※期間中、お一人様何度でもご利用いただけます

※ドクターリセラ(AQUA VENUS)公式オンラインストア独自のキャンペーンです

※クーポンの併用は可能です

※送料は、全国一律880円(税込)。お買い上げ金額が、合計12,000円(税込)以上で送料無料(当社負担)

ただし、定期便とその他の製品を一緒にお届けする際は、12,000円(税込)未満でも送料無料(当社負担)

詳細を見る :https://drre.jp/information/UV-CP.html?utm_source=RD&utm_medium=20260325&utm_campaign=PRTIMES

対象製品セット

日焼け止め(※6)整肌成分(基剤)サンカットクリーム

2個合計：10,780円(税込)

単品価格：5,390円(税込)

内容量：40g

内容：SPF25 PA++／約4時間(※5)

「α Gri-X(R)(※6)」をベースに、美容成分を配合した日焼け止め。

肌に余計な負担をかけず、白浮きしないナチュラルな仕上がりで肌になじみやすく、化粧下地としてもご使用いただけます。

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000608

サンカットシャワーファンデイン (ベージュ)

2個合計：10,780円(税込)

単品価格：5,390円(税込)

内容量：40mL

内容：SPF15 PA++／約2.5時間(※5)

ナチュラルなツヤ肌を演出。

ほんのりピンクベージュの色味が肌にスッとなじみます。

軽い付け心地でトラブルを目立ちにくくし、自然なツヤ肌へ導きます。

化粧下地にもご使用いただけます。

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000101

サンカットシャワーファンデシャイン(ホワイト)

2個合計：10,780円(税込)

単品価格：5,390円(税込)

内容量：40mL

内容：SPF15 PA++／約2.5時間(※5)

ワントーン明るいツヤ肌を演出。

肌になじんでツヤ感を出し、輝きのある印象へ。

化粧下地だけでなく、ハイライトとしてもご使用いただけます。

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000121

ボディー用日焼け止めサンカットボディーミルク

2個合計：10,780円(税込)

単品価格：5,390円(税込)

内容量：70g

内容：SPF50 PA+++／約8.5時間(※5)

肌にやさしいボディー用日焼け止めミルク。

さらっとしたミルクが白っぽくならず、ナチュラルな仕上がりに。

さらにこだわりの美容成分配合で、強い日差しからボディーを守りながら、クリアな印象へと導きます。

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000166

塗り直し用日焼け止めサンカットシャワーファンデオン

2個合計：11,660円(税込)

単品価格：5,830円(税込)

内容量：50mL

内容：SPF15 PA++／約2.5時間(※5)

メイクの上からも使える、スプレータイプ。

ダメージに働きかける植物エキスを配合した、スプレータイプの日焼け止め。

メイクの上から簡単にこまめな塗り直しが可能です。

全身にもご使用いただけます。

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000508

医薬部外品 薬用サンカットスプレーEX

2個合計：8,140円(税込)

単品価格：4,070円(税込)

内容量：100g

内容：SPF50+ PA+++／約8.5時間(※5)

髪の毛にも使えるスプレータイプで、医薬部外品の日焼け止め。

腕や足、背中、髪の毛など範囲が広い部位もシュッと吹きかけることができます。

こだわりの美容成分を配合しており、紫外線から肌をしっかり守ります。

(※5)一般的にSPF1は約20分間紫外線から守るという意味を示します

ドクターリセラでは紫外線対策を重要視しているため、SPF1で約10分間として捉えています

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001000192

インナーケア製品クリスタルヴェール

2個合計：12,528円(税込)

単品価格：6,264円(税込)

内容量：120粒

体の中から輝きたい、ビューティーサプリ。

Brightening Pine(R)(ブライトニング パイン)の働きにより、体の内側から美容対策をサポート。

美容には欠かせないL-シスチン配合で、さらに輝くような美しさを目指します。

※日焼け止めではございません

※薬を服用中の方、及び妊娠・授乳中の方は、医師へ相談の上ご利用ください

※食物アレルギーのある方は、原材料表示をご確認の上、使用をご判断ください

※体調・体質により、まれに合わない場合がありますので、その場合はご使用を中止してください

詳細を見る :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001101066

プレゼント製品

(※7)年齢に応じたケアスーパーリンクルエッセンス パウチ

紫外線や乾燥による年齢サインが出やすい目元の

集中エイジングケア(※7)美容液。

ハリや潤いを与える成分を多種配合した目元美容液。

乾燥による目元のエイジングサインをケアすることに特化し、素早くアプローチ。

詳細はこちら(本品サイズ) :https://www.recella3d.com/products/detail.php?product_id=001101050

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,451店舗(※8)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は92,731件(※8)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※9)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※8)2026年2月末時点

(※9)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/