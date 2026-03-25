株式会社田村ビルズグループ、東京証券取引所 TOKYO PRO Market および 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Market への同時上場に関するお知らせ

株式会社田村ビルズグループ

建築・不動産事業、環境リサイクル事業を展開する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市／福岡県福岡市、代表取締役：田村 伊幸、以下「当社」）は、2026年3月25日、東京証券取引所が運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場「TOKYO PRO Market」および福岡証券取引所が運営するプロ投資家（特定投資家）向け株式市場「Fukuoka PRO Market」へ上場いたしましたことをお知らせいたします。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、1879年の創業以来、長きにわたり当社の歩みを支えてくださったすべてのステークホルダーの皆さまに、心より感謝申し上げます。

■ 上場申請の背景

当社は、1879年創業の田村屋をルーツとし、時代の変化に合わせて事業転換を重ねております。現在は、山口県および九州エリアに拠点を展開し、「建築・不動産事業」と「環境リサイクル事業」の2軸で事業を展開しております。

この度の TOKYO PRO Market および Fukuoka PRO Market への上場は、信用力と知名度の向上を目的としております。信用力の向上により資金調達の多様化と拡大を実現し、知名度の向上により優秀な人材を採用していくことで、今後の成長に資する体制構築を目指しています。

■ 代表取締役メッセージ

株式会社田村ビルズグループは、東京証券取引所 TOKYO PRO Market および Fukuoka PRO Marketへ上場いたしました。これもひとえに、皆さまから賜りました温かいご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

当社は明治12年の山口県大津郡三隅町での創業以来、140余年の歴史を皆さまと共に歩んでまいりました。この度の上場を機に、上場企業としての社会的責任を深く自覚し、これまで以上に皆さまへ安心と持続的な価値を提供できるよう邁進していく所存です。（株式会社田村ビルズグループ 代表取締役 田村伊幸）

企業概要

【140余年の歴史が示す信頼と時代に即した事業の進化】

1879年（明治12年）の創業から140年以上の歴史を持ち、時代の変化に合わせて事業転換を重ね、現在は山口県山口市と福岡県福岡市に本社を置く企業グループ。共通の価値観「TAMURAフィロソフィ」を経営の根幹に据え、建築・不動産事業と環境リサイクル事業を柱に展開しています。

【ALL LIVINGを実現する住まいのワンストップ体制】

建築・不動産事業では、「ALL LIVING」をコンセプトに、中古住宅の買取再販、新築（LFBシリーズ）、売買仲介、賃貸管理まで、住まいに関するあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

また、不動産テックや不動産クラウドファンディングの提供など、テクノロジーを活用した先進的な取り組みも推進しています。

【循環型社会に貢献する廃棄物処理の一貫体制】

環境リサイクル事業では、産業廃棄物の収集運搬から中間処理、そして自社で保有・運営する安定型最終処分場での最終処分に至るまで、グループ内「一貫体制」を構築しています。この強固なインフラにより、排出事業者が安心して委託できる体制を整え、地域環境の保全と資源循環の最適化に寄与しています。

会社名：株式会社田村ビルズグループ

代表取締役：田村伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ10F

従業員数：グループ全体261名（2026年2月28日時点）

主な事業：

【建築・不動産事業】中古住宅買取再販、新築建売、投資用アパート販売、建築・足場、不動産売買仲介、賃貸仲介・管理、不動産テック、不動産ファンド

【環境リサイクル事業】収集運搬、中間処理、最終処分、解体工事等

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社田村ビルズグループ 山口本社 総務部 大塚

電話番号：083－902－0950

メールアドレス：tamurahd@tamura-kenzai.co.jp