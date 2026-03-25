地域情報アプリLorcle 石川県がサービスエリアに

株式会社中日新聞社

自治体、メディア、企業などが発信する地域情報が集まるスマートフォンアプリ「Lorcle（ロークル）」のサービスエリアに25日から、石川県の全19市町が加わりました。北陸地方へのエリア拡大は初めてになります。全国17都府県の557市区町村と米ロサンゼルス市がエリアとなり、身近な話題、生活に役立つ情報を届けていきます。アプリは誰でも無料で利用できます。

ロークルは自治体や企業、団体などが発信する地域情報を組み合わせて掲載する仕組みで、各地の警察機関も参加し、犯罪に巻き込まれないための対策や、各地で発生した事件などの情報をいち早く伝えています。

ロークルは、中日新聞や東京新聞などを発行する中日新聞社（名古屋市）が運営。2024年４月に愛知、岐阜、三重の東海３県でスタートし、25年度に入り首都圏や関西圏にもサービスエリアを拡大。26年３月下旬時点で約110の自治体と約200の企業・団体が運用しています。

■新たに加わったサービスエリア

石川県 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町＝計19市町

ロークルでは、利用者が無料で各種の情報を見ることができ、居住地だけでなく、関心がある別の地域の情報も受け取ることができます。レジャー、グルメなどの話題を掲載するページやイベント情報を地図・カレンダーに表示したページなどがあり、各自治体・企業は、それぞれのページに身近な出来事や、イベント・観光情報、手続き情報、災害などの緊急情報などを発信していきます。電子クーポンの配布やプレゼントキャンペーンなどを随時実施しており、ユーザー数が拡大しています。

Lorcleのダウンロードはこちら(https://lorcle.jrn.io/app?s=lorcle~kansai~exp)から（スマートフォン専用アプリです）

Lorcleダウンロード用QRコード

サービスエリアは順次広げていく方針で、自治体や地域団体、事業者などが参加を決定いただければ、アプリにその地域のページができ、情報が掲載されるようになります。ご興味がある方はこちら(https://lorcle.jp/contact/)からお気軽にご相談ください。