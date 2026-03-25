都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク 日常に自然の癒やしをもたらし、心とからだを休める賃貸マンション『GranDuo（グランデュオ）荻窪３』が完成！

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo（グランデュオ）荻窪３』（東京都杉並区）が2026年３月25日（水）に完成したことをお知らせいたします。

【『GranDuo荻窪３』外観・内観】

本物件は、ＪＲ中央線荻窪駅から徒歩８分という利便性の高い立地に位置しています。駅周辺にはスーパーや飲食店など生活利便施設が充実している一方、計画地周辺は閑静な住宅街に囲まれ、落ち着いた住環境が広がっています。このような立地特性を踏まえ、本計画は株式会社a.s.t atelierの設計により、都市の利便性と穏やかな住環境の両立を図りながら、心とからだを休める時間と空間を目指し、さまざまな癒し効果をもたらす工夫を随所に取り入れています。道路に面した範囲には、季節を感じられる植栽を豊富に配置し、入居者は日々の暮らしの中で自然と緑に触れ、四季折々の変化を楽しむことができます。外観は、植栽の緑が美しく映えるブラウン・ベージュ系で統一し、凹凸や色ムラのある素材を採用。自然に近い、やさしいたたずまいを演出しています。また、バルコニーにはひさしを斜めに設けたハンチ構造を採用し、室内に自然光を取り込みやすく、風が通り抜ける明るく開放的な空間を実現いたしました。さらに、軒裏やバルコニーのひさしには木調の仕上げを施し、木の温もりを感じられるデザインとしています。

◆『GranDuo荻窪３』物件概要

所在地 ：東京都杉並区上荻２丁目30-６

アクセス ：JR中央線 荻窪駅 徒歩８分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上４階建

敷地面積 ：375.25平方メートル

延床面積 ：864.58平方メートル

設計・監理：株式会社a.s.t atelier

建築・施工：明成建設工業株式会社

詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p18640/

◆『GranDuo荻窪３』賃貸情報

入居可能戸数 ：17戸（1LDK×16戸、2LDK×１戸）

賃貸専有面積 ：住居／31.39平方メートル ～56.96平方メートル

敷金／礼金 ：１ヶ月／なし

備考 ：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで ※総体重15Kg以内）

物件情報サイト：「3区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/315

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

◆a.s.t atelierについて

関東を中心に自動車ショールーム、幼稚園、老人福祉施設、共同住宅等を手がけている意匠・構造設計事務所。木造・鉄骨・RCとあらゆる構造・工法に対応している。合理性・経済性・維持管理の容易さを考慮した上で、奇をてらわず街並みに溶け込みながらも、ランドマークとなり得る設計を心掛けている。

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489