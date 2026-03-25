都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク 日常に自然の癒やしをもたらし、心とからだを休める賃貸マンション『GranDuo（グランデュオ）荻窪３』が完成！

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株式会社FAITHNETWORK

　株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo（グランデュオ）荻窪３』（東京都杉並区）が2026年３月25日（水）に完成したことをお知らせいたします。



【『GranDuo荻窪３』外観・内観】


　本物件は、ＪＲ中央線荻窪駅から徒歩８分という利便性の高い立地に位置しています。駅周辺にはスーパーや飲食店など生活利便施設が充実している一方、計画地周辺は閑静な住宅街に囲まれ、落ち着いた住環境が広がっています。このような立地特性を踏まえ、本計画は株式会社a.s.t atelierの設計により、都市の利便性と穏やかな住環境の両立を図りながら、心とからだを休める時間と空間を目指し、さまざまな癒し効果をもたらす工夫を随所に取り入れています。道路に面した範囲には、季節を感じられる植栽を豊富に配置し、入居者は日々の暮らしの中で自然と緑に触れ、四季折々の変化を楽しむことができます。外観は、植栽の緑が美しく映えるブラウン・ベージュ系で統一し、凹凸や色ムラのある素材を採用。自然に近い、やさしいたたずまいを演出しています。また、バルコニーにはひさしを斜めに設けたハンチ構造を採用し、室内に自然光を取り込みやすく、風が通り抜ける明るく開放的な空間を実現いたしました。さらに、軒裏やバルコニーのひさしには木調の仕上げを施し、木の温もりを感じられるデザインとしています。




◆『GranDuo荻窪３』物件概要


所在地　 ：東京都杉並区上荻２丁目30-６


アクセス ：JR中央線 荻窪駅 徒歩８分


構造　　 ：鉄筋コンクリート造 地上４階建


敷地面積 ：375.25平方メートル 　


延床面積 ：864.58平方メートル


設計・監理：株式会社a.s.t atelier


建築・施工：明成建設工業株式会社


詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p18640/




◆『GranDuo荻窪３』賃貸情報


入居可能戸数　：17戸（1LDK×16戸、2LDK×１戸）


賃貸専有面積　：住居／31.39平方メートル ～56.96平方メートル


敷金／礼金　　：１ヶ月／なし


備考　　　　　：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで ※総体重15Kg以内）


物件情報サイト：「3区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/315


募集状況　　　：入居申込受付中（満室になり次第終了）





◆a.s.t atelierについて


関東を中心に自動車ショールーム、幼稚園、老人福祉施設、共同住宅等を手がけている意匠・構造設計事務所。木造・鉄骨・RCとあらゆる構造・工法に対応している。合理性・経済性・維持管理の容易さを考慮した上で、奇をてらわず街並みに溶け込みながらも、ランドマークとなり得る設計を心掛けている。








◆会社概要


会社名　　：株式会社フェイスネットワーク


会社HP　 ：https://faithnetwork.co.jp


住所　　　：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階　　


代表者　　：代表取締役社長　蜂谷二郎


事業内容　：不動産業／建設業／一級建築士事務所　　


　　　　　　（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）


証券コード：東証スタンダード市場3489