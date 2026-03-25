営業・デジタルマーケティング Week 春にStudioと共同出展

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は2026年4月8日～10日、日本最大級のIT・DX総合展「営業・デジタルマーケティング Week 春」（主催：RX Japan合同会社）に、Studio株式会社と共同でブース出展いたします。

営業・デジタルマーケティング Week について

営業・デジタルマーケティング Weekは、デジタルの力で営業・マーケティングを進化させる総合展です。



デジタル技術の進化に伴い、消費者行動や市場環境が急速に変化している中、企業は効率的かつ効果的な営業およびマーケティング戦略の構築が求められています。



限られたリソースで大きな成果を実現するための製品・サービスを有する企業が一堂に集結し、3日間のビジネスマッチングを行います。また、「営業DX」「マーケティングDX」などの無料カンファレンス、出展社によるセミナーなどを通して、最新情報やトレンドを収集できる機会を創出し、各企業の発展と課題の解決に貢献します。

開催概要

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東 1～3、7、8ホール、西 1～4ホール

参加費：無料（事前申込制）

登録フォーム：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1648866880315732-XHZ

イベント公式ページ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/sales-marketingweek.html

ブース出展について

出展場所：デジタルマーケティング EXPO会場内 東1ホール ＜E5-6＞

出展内容：フラーのデジタルパートナー事業におけるさまざまな取り組み事例や、Studio社との連携による迅速なWeb構築、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」を活用してフラーが手掛けた最新デザイン制作実績などについてご紹介します。

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp