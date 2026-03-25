タイミー、静岡県磐田市と地域インフラ及び地域経済活性化促進のための事業連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、静岡県磐田市（市長：草地 博昭）と地域インフラ及び地域経済活性化促進のための事業連携協定を締結しました。

静岡県磐田市は、県西部の天竜川東岸に広がり、南は遠州灘に面しており、古くから東海道の交通の要所として栄えた地域です。またJリーグ「ジュビロ磐田」、ラグビー「静岡ブルーレヴズ」の活動拠点であり、スポーツのまちとして全国的に知名度が高く、スポーツを通じた活気あふれるまちづくりが展開されています。産業面では、全国トップクラスの出荷額であるバイクや自動車をはじめとする工業製品が生み出されているほか、温暖な気候を活かしたお茶やメロン、白ネギ、海老芋など全国有数の産地としても知られています。

こうした状況の中で、磐田市の高齢化率は30.4%（2025年時点）となっており、2045年には34.9%まで増加する見込みです（※1）。この影響は、基幹産業である製造業や農業に加え、市民生活を支える地域インフラの維持など、季節や時期により需要が変動する分野を中心に、担い手の確保が課題となっています。

この度の連携協定では、スキマ時間を生かしたスポットワークを通じて、道路・河川の維持管理や農業の繁忙期支援を適正な条件・安全管理のもとで補完します。また、多様な働き方の選択肢を広げるとともに、地域インフラの持続性と地域経済の活力向上に貢献してまいります。

※1：高齢者の現状と将来推計 令和5年8月24日 磐田市介護保険運営協議会

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/756/R050824shiryo2.pdf

取り組みの内容

本連携協定では、当社と磐田市が連携しながら、市内事業者および市内の働き手に対して様々なサポートを行います。

- 当社の自治体連携では初となる、スポットワークを道路・河川の草刈り等の行政インフラ維持等に活用- 市内事業者向け説明会の実施等による、スポットワークの導入推進- 市民に対する多様な働き方の推進 等

タイミーと地方自治体との連携について

当社はこれまで39道府県・81自治体と連携協定を締結しており、今回の磐田市との連携は40道府県・82自治体目となります（※2）。

※2：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧

https://spotwork.timee.co.jp/local-government

会社概要

設立：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

URL：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/