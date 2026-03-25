日本国内を含む世界中で使えるプリペイドSIM「WIRELESS GATE SIM / eSIM 1GBプラン」を販売開始

株式会社ワイヤレスゲート

Wi-Fi・グローバルeSIM コネクティビティ事業を展開する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代表取締役CEO：成田 徹、以下、当社）は、株式会社AIR-U（本社：東京都港区 代表取締役社長：田中 康之助） と協業し、世界各国を1枚のSIMで利用出来る「WIRELESS GATE SIM / eSIM」を2026年4月6日より販売開始いたします。

本製品は、従来の使い切り型とは異なり、リチャージ（チャージ）することで1枚のSIMを継続的に利用できる利便性の高い通信サービスです。国内利用はもちろん、海外渡航時にもSIMの新規購入をする手間なく、対象国ですぐにご利用いただけます。

■「WIRELESS GATE SIM / eSIM」の主な特徴

・SIMの有効期限なし

リチャージすることで1枚のSIMを継続的にご利用いただけるため、通常のプリペイドSIMとは異なり、有効期限を気にすることなくご利用いただけます。

ご購入時には、あらかじめ付帯されている1GBのデータ通信容量を即時ご利用いただくことが可能です。

データ容量が不足した場合でも、マイページより簡単にデータ容量を追加することができます。

・簡単で便利な設定

物理SIMは端末に挿すだけでご利用可能。eSIMも同梱のQRコードを読み取るだけで簡単に設定が完了し、すぐにインターネットをご利用いただけます。

※機種によって設定が必要な場合がございます。

・渡航先の現地回線に自動でアクセス

MVNA基盤により渡航先の現地通信ネットワークへ直接接続することで、安定した通信と低遅延を実現しています。各国で現地ネットワークに接続することで現地SIMと同じ感覚で快適にご利用いただけます。ローミングを経由しないグローバル通信です。

※品質は国・時間帯等により変動する場合がございます。

■プラン概要

・ワールドベーシックプラン（世界約50ヶ国でご利用可能）：980円（税込）

・ワールドワイドプラン（世界約179ヶ国でご利用可能）：1,280円（税込）

上記の2種類のプランがお選びいただけます。

■ご利用可能国

https://wirelessgate.com/wg-sim/dl/country.pdf

上記ページより一覧でご確認可能です。

■サービス概要

サービス名：WIRELESS GATE SIM / eSIM

販売開始日：2026年4月6日

お取り扱い：ヨドバシカメラ全店／ヨドバシ・ドット・コム

当社はWi-Fi・グローバルeSIM コネクティビティ事業を通じて、人々がより便利に、より自由に繋がる社会の実現を目指しています。今回の「WIRELESS GATE SIM / eSIM」の開始により、国内外問わずご利用者様へ最適な通信ソリューションを提供してまいります。

以 上