MADISONBLUEのスタイリングに欠かせない パールコレクション“Gri Gri”を5年ぶりにリローンチ

株式会社MADISONBLUE

MADISONBLUEは、パールジュエリーのコレクション “Gri Gri”を5年ぶりにリローンチします。



2026年4月8日（水）より阪急うめだ本店のPOP UPストアを皮切りに、伊勢丹新宿店、旗艦店・MADISONBLUE TOKYO及び公式オンラインストア(https://shop-madisonblue.net/)で順次販売開始。ブランド誕生のときからスタイリングに必然のように存在していたパールが、コレクションとして帰ってきます。

「青春時代、長いフェイクパールを何連にも重ねてTシャツやGジャンに合わせていた。あのときの

自由な感覚を、本物のパールで、今のMADISONBLUEで表現したかった。パールはフォーマルな

ものじゃない。毎日身につけるお守りのような存在であってほしい」

--MADISONBLUE デザイナー／ディレクター 中山まりこ

“Gri Gri” とは？

フランス語でお守りを意味する「grigri」から名付けられた本コレクションは、日常着としてパールを楽しむための定番のワードローブに寄り添う存在です。素材には無調色・同色調で厳選された高品質なアコヤ真珠を使用。日本人の肌に馴染むやわらかな白は、無調色だからこそ出せる自然な輝きです。



珠と珠の間にわずかな余白を持たせたパールネックレスは、鎖骨の動きに沿ってしなやかに揺れ、カジュアルなスタイリングにも自然に溶け込みます。ネックレス3型にはいずれも、「M」と「B」が片面ずつ刻まれたリバーシブルのシルバーチャームが付属。気分やスタイルに合わせて自由に位置を変えて楽しめます。

【“Gri Gri” 商品ラインナップ】※すべてアコヤ真珠を使用

商品左からパールネックレス 80cm \1,408,000 アコヤ真珠：7~7.5mm チャーム：Silver 925パールネックレス 45cm \902,000 アコヤ真珠：8~8.5mm チャーム：Silver 925パールネックレス 39cm \748,000 アコヤ真珠：7~7.5mm チャーム：Silver 925

MBゴールドチャーム \396,000 K18パールアンクレット \220,000アコヤ真珠：6~6.5mm チャーム：Silver 925

パールピアス \178,200アコヤ真珠：7~7.5mm ポスト：K18WGチャーム：Silver 925パールブローチ \118,800アコヤ真珠：3.75mm Silver 925

【展開情報】

■イベント名：MADISONBLUE Bijoux de Style

“Gri Gri”のリローンチに合わせ、NY生まれジャパンメイドのファインジュエリーブランド「MILAMORE」（※受注販売のみ）とのコラボレーションジュエリーも展開。



※直営店舗では、下記会期以降も“Gri Gri”のお取り扱いは継続いたします。

※オンラインストアでは”Gri Gri"のみお取り扱いいたします。

■展開店舗：下記3店舗

POP UPストア

4月8日（水）～14日（火） : 阪急うめだ本店 本館4階 コトコトステージ41

直営店舗

4月15日（水）～21日（火） ：MADISONBLUE伊勢丹新宿店

4月22日（水）～5月6日（水）：MADISONBLUE TOKYO

株式会社MADISONBLUE

2014年スタイリスト中山まりこがシャツ6型でスタートしたMADISONBLUE。

「HIGH CASUAL」をコンセプトに、上質でオーセンティックな洋服とカジュアルなスタイルを提案、着る人本来の個性やエレガントさを際立たせるアイテムが揃う。

https://madisonblue.net/