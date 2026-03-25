AKB48公式アプリゲーム「どっぼーん！ひとりじめ！」5周年ライブ及びこれに係るテレビ放送に関するお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、2026年2月18日に神奈川県・KT Zepp Yokohamaにて開催されたAKB48公式アプリゲーム「どっぼーん！ひとりじめ！」5周年記念ライブにおいて、出演メンバー選抜に連動するゲーム内イベントのプロモーション施策として、2025年8月31日から2025年9月30日の期間にTikTok広告運用業務を担当いたしました。また当該ライブの模様がテレビ放送される予定となっております。

以上につきまして、下記の通りお知らせいたします。

1.放送の概要

『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！』

- 放送チャンネル：CS放送「TBSチャンネル1」- 放送日時：2026年3月25日(水)午後9:00～ (テレビ初独占放送)

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o3010/

https://youtu.be/nLA-q-sKwes?si=YjEc6YIfENwfN2Yw

2.本件(ライブ)の概要と実施した業務

本ライブは、アプリゲーム内イベント「5周年特別ライブ争奪戦」において、ファンのゲーム内アクション（推しメンランキング）により出演メンバーを決定する参加型企画として実施され、当社は本選抜イベント期間中において、以下の業務を実施いたしました。

3.本施策の特徴

- 広告用動画の編集- 広告アカウント設計およびターゲティング戦略の策定- 広告配信運用- 効果測定および分析

本施策は、SNS広告接触を起点としてユーザーをゲーム内へ誘導し、当該行動がライブ出演メンバー選抜に直接連動する構造を有しております。

これにより、

SNS広告 → ゲーム内エンゲージメント → リアルイベント出演決定 → 会場動員・物販 → SNS拡散

という一連の循環が形成され、オンライン施策とリアルイベントを一体化したプロモーションとして実施されたものです。

4.当社の取り組み

当社は、エンターテインメントIPにおけるファン行動を踏まえ、広告を単なる認知施策に留めず、ユーザー行動および収益機会に接続する設計型の広告運用を推進しております。

また、広告アカウント設計から配信最適化、効果測定まで一気通貫で実行する体制により、再現性のあるプロモーションモデルの構築に取り組んでおります。

5.本件の意義

本件は、SNS広告とアプリケーション及びリアルイベントを連動させるプロモーション手法の一事例であり、テレビ放送を通じた認知拡大により、当該モデルの有効性の可視化および市場認知の向上が見込まれます。

これにより、当社における同様のプロモーション案件の受託機会の拡大に資するものと考えております。

6.今後の展開

当社は、エンターテインメントIP領域を中心に、本件のようなプロモーション手法の展開を進めるとともに、プラットフォーム横断型の広告運用およびKPI設計の高度化を図り、継続的な事業拡大に取り組んでまいります。