元AKB48・入山杏奈、プライベートで飲む“大物タレント”を実名告白　　オズワルド・伊藤と「お互いベロベロで帰って…」ギャルタレントが破天荒すぎる飲み会を激白『愛のハイエナ season5』#12

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』最終回となる#12を2026年3月24日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」最終章

山本「何もできなくてすみませんでした」涙の謝罪とインテリホストの変化にスタジオ大興奮「過去イチ熱かった！」

3月24日（火）放送の#12では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」最終章を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んできました。

『SiVAH』『Leo』『Lillion』の3店舗合同初回デー（初めて来店する客のみが入店できるイベント）の後半戦、ライバル店舗の圧倒的な“団体芸”に苦戦する中、『Leo』の一員として参加した山本。これまで幾度となく衝突を繰り返してきたインテリホスト・逆巻アヤトとのペア接客では、アヤトが自らドリンクを取りに行ったり、山本をフォローしてグループトークを盛り上げたりと、変化を見せます。さらに、#10で新年会に参加した際、激しい口論に発展した『SiVAH』の玲と本気湊らが、ヘルプとしてアヤト不在の卓を盛り上げるという胸熱な展開も起こりました。そして、営業終了後の終礼ミーティングでは、山本が「この数か月一緒に過ごして、クソしんどかった。めんどくせぇし、だりぃし、一回り以上下の奴らにガタガタ言われるし...」「仲間のためにさ、1回もがいてみろよ」「何もできなくてすみませんでした」と『Leo』のホストたちに向け、最後のメッセージを語ります。これに対しアヤトも「言葉じゃなくて、裕典さんの周りのホストを見て、伝わったものがあった」「本当にありがとうございました」と感謝の言葉を返しました。頑なに反発を続けていたアヤトの劇的な変化に、山本も瞳を潤ませ、スタジオMC陣も大感動。さらば青春の光・東ブクロは「結局、収まる所に収まった」、ニューヨーク・嶋佐も「過去イチ熱かった！」と絶賛しました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■グラドル橋本梨菜、酒でやらかした衝撃失敗を赤裸々告白「タクシーに乗ってて…」

令和の愛人”27歳グラドル「すごい実家が太い」友人宅でのまさかの大失態を暴露

スタジオゲストには、グラビアアイドルの橋本梨菜と真島なおみが登場。「お酒のやらかしエピソード」をテーマにしたトークでは、「事務所の子が仲良い」「最近は飲むっていうより、ご飯を食べ終わった後にサウナに行くことが多い」と語った橋本が、過去の失敗について「タクシーに乗ってて、気持ち悪くなって、一旦自分のパーカーに吐いた」と衝撃の行動を告白します。「これはヤバいと思って、なかった事にした」と振り返った橋本に、ニューヨーク・屋敷から「降りてくださいよ」「なんで乗り続けるんですか？」とツッコミが入る場面もありました。

続いて、“令和の愛人”こと真島も酒の失敗談を披露。「5軒ぐらい飲んでて、飲みたい日だった」「ハシゴして、最後友だちと飲んで、その友だちのお家に帰ろうってなった」と切り出した真島は、その友人について「その子すごい実家が太くて、高層マンションに住んでて、エレベーターを2回乗り継ぐようなマンション」だったと説明。しかし、酔っ払っていた真島は「毎エレベーターに吐いた」とまさかの大失態を暴露。橋本、真島の「吐いた」というリアルな失敗談に、屋敷は苦笑しながら「酒でやらかした話、もっとエロいのください」とツッコミを入れました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■元AKB48・入山杏奈、プライベートで飲む“大物タレント”を実名告白「舞台で共演して…」

オズワルド・伊藤と「お互いベロベロで帰って…」ギャルタレントが破天荒すぎる飲み会を激白

番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われました。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮となりました。

スタジオでは、ゲストのAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカの意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、意外な大物タレントや芸人の名前を挙げます。「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか...」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘いました。

▼元AKB48入山杏奈、飲みに行く"ベテラン大物俳優"らの実名告白！(https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2036323627453296671)

一方、今井はお笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かしました。MC陣から「100合！？」と思わず疑いの声が上がる中、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったか分からず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせました。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

▼オズワルド伊藤との"激しすぎる飲み会"を 20代ギャルタレントが告白(https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2036324327637885099)

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そして、最終回を迎えた本番組の新シーズン『愛のハイエナ season6』が放送決定。番組初のリアルイベントを開催するなど、ますます盛り上がりをみせる『愛のハイエナ』シリーズに、ぜひご期待ください。

また、「ABEMA」が2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えることを記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送いたします。11日（土）夜11時から翌12日（日）深夜1時にかけては、『愛のハイエナ』シリーズの特別編として『あつまれ ハイエナの森』を生放送いたします。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちをスタジオで徹底追及。ゲストは、今後順次発表予定です。

また11日（土）18時からは『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』も実施。山本裕典が30時間の“限界突破マラソン”に挑む雄姿をお届けしながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指します。軍神（心湊一希）のほか、番組で人気のホストらも応援に駆けつける予定です。ぜひご覧ください。

詳細はこちら（https://abema.tv/video/title/90-2054）

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

（C）AbemaTV,Inc.

#12 見逃し配信 URL：https://abema.go.link/gzEqp(https://abema.go.link/gzEqp)

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

橋本梨菜

真島なおみ

入山杏奈

今井アンジェリカ

■番組初のリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』見逃し配信中

（C）AbemaTV,Inc.

【ABEMA PPVチケット詳細】

配信単体チケット：\1,800（税込）

販売期間：2026年4月16日（木）夜9時まで

見逃し配信期間：2026年4月16日（木）夜11時59分まで

チケット購入ページ：https://abema.tv/live-event/36dc6d81-ac89-49e9-aa6e-80a37b0007c2

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/