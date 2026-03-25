インバウンド・バズ、タイ向け観光情報メディア「Talon Japan」のクーポン掲載契約社数が、クーポンページ開設後半年で20社を突破

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254 以下 当社）の子会社で、インバウンドプロモーション事業を行う株式会社インバウンド・バズ（本社：東京都港区、代表取締役：木村 好志、以下 インバウンド・バズ）は、タイ人に向けて日本の観光情報を発信する「Talon Japan」(https://www.talonjapan.com/)のクーポンページ開設半年で、クーポン掲載契約社数が20社を突破いたしました。大手小売企業、有名百貨店、大手IP関連企業など、様々な業界の企業にご契約いただいております。

「Talon Japan」のクーポン掲載について

「Talon Japan」のクーポン掲載は、ただクーポンを掲載するだけではなく、店舗や施設、商品などを紹介する記事を掲載した上でクーポンに案内をする流れになっています。記事を読むことで、商品などに関する情報を得て良さを理解した上で、クーポン利用に興味を持ってもらい、購買意欲を高めるという導線をつくっています。また、記事掲載はSEO対策への効果も期待できます。

「Talon Japan」のクーポン掲載により、タイ人の来客数が増えたり、実際の売上向上につながったという事例が複数あります。なお、クーポンおよび記事掲載に関しては無料で、クーポン利用による完全成果報酬型のため導入ハードルは低く、低コストで始めることが可能です。

＜クーポン掲載などインバウンド・バズが提供するサービスについて詳しく知りたい方は、ぜひこちら(https://inboundbuzz.co.jp/)からお問合せください。＞

「Talon Japan」について

「Talon Japan」クーポン掲載のイメージ

インバウンド・バズが運営する「Talon Japan」（https://www.talonjapan.com/）は、日本の情報を紹介するタイ語のWebサイト運営と、日本や日本旅行に高い関心を持つタイ人130万人以上（2026年1月時点）のコミュニティを有するFacebookグループ運営事業をしており、日々多くのタイ人に向けて、日本の観光スポットや旅に役立つ情報などを発信しています。インバウンド・バズは、「Talon Japan」のコミュニティ運営において、タイからの観光客を誘致したい日系企業や地方自治体の魅力を広告掲載などで情報発信し、インバウンドプロモーション支援を行っております。

インバウンド・バズでは今後も、日系企業や団体、地方自治体などのマーケティング活動のご支援につとめ、多くのお客様企業・団体の集客や売上向上に寄与してまいります。

株式会社インバウンド・バズについて

企業や自治体向けに、訪日外国人を対象としたプロモーション支援を行っています。タイ最大級の訪日タイ人向けWebメディア「Talon Japan」運営の他、Webマーケティングや広告運用、ファムトリップ、KOLキャスティングなど、マーケティング活動を総合的にサポートしています。

URL：https://inboundbuzz.co.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/