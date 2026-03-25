ボツ写真はAIで「撮り直す」。新発想のAI写真リテイクアプリ『Relumi（リルミ）』がリリース

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（東京都港区、代表：呉太兵）は、写真の気になる部分だけをAIで修正し、思い通りの一枚に仕上げるスマートフォン向けアプリ『Relumi（リルミ）』の提供を開始いたしました。

Relumiが生まれた理由

これまでの写真加工アプリは、フィルターや色補正はできても、「目をつぶっていた」「知らない人が写り込んだ」など、被写体や構図そのものの修正は難しく、大切な瞬間の写真であっても、諦めるしかありませんでした。

こうした課題を解決するため、「あの瞬間に戻って、最高の1枚を（Go Back. Take It Better.）」をコンセプトに、被写体や構図そのものをAIで自然に修正し、本来残したかった写真を取り戻すアプリ『Relumi』を開発しました。

Relumiの主な機能

■ 写真の撮り直し(Photo Flaw Repair)

AIが画像をスキャンし、まばたきや不自然な表情、ポーズの違和感などを検出します。元の照明や影、背景を完全に維持したまま、被写体を精密に再構築し、その瞬間を「撮り直し」ます。

■ グループ写真の撮り直し (Multi-Person Photo Repair)

グループ写真において、一人ひとりの顔を個別に識別して修正します。他の要素は変更せず、特定の人（目を閉じてしまった人など）の表情だけをピンポイントで修正します

■ スマート環境プリセット (Smart Environment Preset Retake)

被写体は完璧でも背景や照明がいまいちな場合、元のシーンに合わせた照明や雰囲気の調整をAIが提案します。スタジオ照明など、映画のようなスタイルをタップ一つで適用でき、専門知識なしでプロ並みの仕上がりになります

■ 3Dアングル調整 (3D Angle Adjustment Retake)

A写真のカメラアングルを事後的に変更します。見下ろすような自撮りを目の高さに調整したり、ローアングルを正面からの構図に直したりと、2D画像の限界を超えた構図の再設定が可能です。

■ 写真から動画へ (Photo-to-Video with Sound)

静止画の人物に自然な動きと表情を生成し、環境音を加えて短い動画に変換します。アルバムに眠る古い家族写真を、動く思い出としてよみがえらせます。

利用シーン

・旅行・記念撮影

奇跡的な夕暮れの瞬間、まばたきをしてしまった写真も、表情だけを自然に修正して残せます。

・料理・SNS投稿

頭上の照明で白飛びしてしまった料理写真を、シネマティックな雰囲気に仕上げ直せます。

・自撮り・ポートレート

広角レンズで歪んでしまった自撮りを、自然な目線の高さに調整できます。

・思い出の写真

アルバムに眠っている古い写真に動きと音を加え、動く思い出として家族と共有できます。

製品概要

アプリ名：Wondershare Relumi

対応OS：Android（Google Play） / iOS（App Store）

価格：基本無料（アプリ内課金・サブスクリプションあり）

公式サイト：https://event.wondershare.com/api/s/3TO

ダウンロード：https://relumi.go.link/lT6Jo

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

2003年の会社設立以来Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershareの社名の由来である「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

■お問い合わせ先・各種SNS

社名：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

URL：公式ホームページ(https://event.wondershare.com/api/s/3TO)／サポートセンター(https://www.wondershare.jp/contact-us.html)

YouTube：https://www.youtube.com/@Relumi_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@relumi_jp

Instagram：https://www.instagram.com/relumi_jp/