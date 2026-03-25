10言語対応オフロードナビゲーションアプリ「MAPiNAVi(マピナビ)」を共同開発

株式会社鴻池組

株式会社鴻池組（本社 大阪市中央区 代表取締役社長 渡津弘己）と日本コンピュータシステム（NCS）株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：川部弘明)は、市販のカーナビゲーションシステムでは案内が困難なエリアに対応した、スマートフォン向け10言語対応ナビゲーションアプリ「MAPiNAVi(マピナビ)」※1を協同開発しました。

本アプリは、建設現場や造成地、山間部、仮設・未供用道路、大規模工場など、一般的な地図データに収録されていないエリアにおいても、図面を重ね合わせたオリジナルマップを活用することで、スムーズなナビゲーションを実現するものです。稼働中の現場で実証実験を行い、市販のナビに対応しない場所でもアプリが適切に動作することを確認しました。

開発の経緯

実証実験の様子アプリ画面

建設現場では、新規に入場する協力会社の作業員から、「構内で迷ってしまう」「危険エリアに誤進入してしまう」「現場特有の安全ルールを十分理解できていない」といった声が上がっていました。また、近年は外国人作業員の増加により、言語の違いによる情報伝達の難しさも顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、鴻池組とNCSは「構内のスムーズな誘導」「現場入場者の安全確保」「現場毎の安全ルールの確認」を目的として本アプリを協同開発しました。

アプリの主な特徴

１.市販ナビでは案内できないエリアでの誘導を実現

現場で作成している案内図や仮設計画図のオリジナルマップを国土地理院の地図に重ねて、ルートを設定します。オリジナルマップを活用し、工事中の道路、仮設道路、山間部・造成地、広大な工事構内など、市販ナビでは案内できないエリアでの誘導を可能にします。本アプリを使えば、新規入場者でも迷わず現場に到着できます。

２.ルート逸脱警告機能による安全確保

ナビゲーション中に設定ルートから外れると、即座に警告を表示します。これにより、危険区域への誤進入を防ぎ、構内交通の安全を確保できます。現場職員は来場中のユーザーの位置を把握することができます。この機能は現場職員の監視・誘導負担の軽減にも寄与します。

ルート案内画面（仮）※2ルート逸脱警告表示（仮）※2３.「特別注意事項」の確認を必須化

本アプリでは、現場ごとに異なる「特別注意事項」を確認しなければナビゲーションが開始されない仕組みを採用しています。新規入場者は、立入禁止区域、重機稼働エリア、一方通行ルールなどの現場特有の安全指示を事前に確認したうえで入場します。2回目以降の確認は任意となります。

これにより、安全情報の「伝えたつもり」「聞いていない」といったリスクを低減します。

４.10言語に対応

外国人作業員の増加を受け、本アプリは10言語に対応しています。利用者は母国語で、ナビゲーション案内、安全注意事項、警告表示を確認でき、言語の壁による誤解を防止します。

５.スマートフォンで手軽に利用可能

特別な専用機器は不要で、一般的なスマートフォンで利用可能です。

本アプリをインストールし、現場から受け取ったＩＤとパスワードを入力することで、現場到着から目的地への誘導をスムーズに行うことができます。

期待される効果

本アプリの導入により、協力会社の作業員の安全性が向上し、新規入場者教育の効率化が図れます。また多国籍人材の円滑な受け入れにも貢献し、建設現場における災害・事故リスクの低減につながります。

今後の展望

引き続き自社の現場で試行と改良を重ね、外部販売の検討を進めていきます。鴻池組とNCSは今後もICT・DXの推進を通じ、すべての現場で「安全第一」を実現することで多様な人材が安心して働ける環境づくりに貢献してまいります。

※1 本アプリの基盤にNCSが提供する施工管理支援サービス「イクト」を利用

※2 表示されている地図は地理院地図（タイル）を加工して作成