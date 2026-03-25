アーティスト/HUMAN ROBOTの大人気ご当地ソフビ『タッコン』のケンエレスタンド限定カラーが登場！ 先駆けて物販ラインナップの一部も公開

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、「KENELE STAND（以下、ケンエレスタンド） なんばパークス店」が2026年4月1日（水）にオープンすることを記念して、アーティスト/HUMAN ROBOTの大人気ソフビ『ご当地オブザデッド タッコン』のケンエレスタンド限定カラーが6月に発売することが決定いたしました。

あわせて、店頭で展開予定の物販ラインナップの一部を公開いたします。

ケンエレスタンドは、正規ライセンスを取得したケンエレファントのミニチュアをメインに、子供から大人の方まで、幅広い層がコレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。

大阪初上陸となる「ケンエレスタンド なんばパークス店」では、264台の筐体を設置。

スタッフが常駐し、商品は定期的に入れ替え、いつ立ち寄っても、新鮮な驚きと楽しさを感じることができます。

今回、なんばパークス店のオープンを記念し、『ご当地オブザデッド タッコン スタンド ブラックver.』および『ご当地オブザデッド タッコン 大阪 ビビッドver.』のケンエレスタンド限定カラー2種を6月に発売いたします。

『ご当地オブザデッド タッコン』は、オリジナルトイをはじめ漫画・アニメのキャラクターグッズ、アーティストコラボなど幅広いジャンルにおいて原型制作を手掛けるアーティスト/HUMAN ROBOT氏の人気ソフビの一つで、突如発生した謎のゾンビウイルスが大阪を中心に感染拡大し、食欲を刺激するソースの香りが特徴的な“たこ焼き”ゾンビです。

なお、4月1日（水）のOPEN時に店頭では先駆けてディスプレイいたします。ケンエレスタンドでしか手に入らない、貴重なオリジナルカラーの『ご当地オブザデッド タッコン』をお楽しみください。

※販売方法につきましては、ケンエレスタンド公式SNSより追ってお知らせいたします。

また、カプセルトイだけではなく、アート雑貨や自社のソフビスタジオ「中空工房」のソフビなどを取り揃えた物販スペースも併設し、カプセルトイ専門店に留まらない“ケンエレファントの世界観”をご体感いただける構成となっています。

さらに、初回POP UPとなる『Acryl Tag Plate 365』では、1年365日を4桁の数字「0101」から「1231」までで表現したアクリルタグプレートを展開。

1点ずつ色や柄の組み合わせが異なり、世界にひとつだけの“大切な日にち”を選ぶことができます。

なお、なんば広場に掲出される新店舗OPENに関するサイネージ広告をご覧いただいたお客様を対象に、ノベルティをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

対象のサイネージをご覧のうえ、店頭にてスタッフへお声がけいただいた方に、先着でノベルティをお渡しいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。掲出期間はケンエレスタンド公式SNSをご確認ください。

各線なんば駅からのアクセスに優れ、ショッピングや食事、エンターテインメントが集まる“なんばパークス”。

多くの人が行き交うこの場所に、大人も子どもも気軽に立ち寄れるカプセルトイの新たなおすすめスポットが誕生します。

【『ご当地オブザデッド タッコン』ケンエレスタンド限定カラー 製品概要】

・製品名：

ご当地オブザデッド タッコン スタンド ブラックver.（写真右）

ご当地オブザデッド タッコン 大阪 ビビッドver.（写真左）

・価格：各7,700円（税込）

・販売方法：ケンエレスタンド公式SNSより追ってお知らせいたします。

・販売数：各50体

・発売時期：6月を予定

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※商品は1点ずつ手作業で制作している為、塗装などに個体差が生じますのであらかじめご了承くださいませ。

【『KENELE STANDなんばパークス店』 店舗概要】

・オープン日：2026年4月1日（水）

・所在地：なんばパークスT-terrace 3F

・営業時間：11:00～21:00

・取扱商品：カプセルトイ、アート雑貨、ソフビ など

UNISUS UNIT

価格：6,600円（税込）

ぽっこしちょきんばこ ウシシ/ムシシ

価格：各1,980円（税込）

むにゅのルームライト プクプク

価格：4,730円（税込）

※画像は一部の販売グッズです。

【KENELE STAND／ケンエレスタンド 概要】

KENELE STANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

＜常設店舗 一覧＞

・ケンエレスタンド 秋葉原店 ・ケンエレスタンド 新橋店

・ケンエレスタンド エキュート上野店/上野ランド ・ケンエレスタンド Echika fit上野店

・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店 ・ケンエレスタンド 名古屋駅店

・ケンエレスタンド 名古屋伏見店 ・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店

・ケンエレスタンド 新横浜駅店 ・ケンエレスタンド Echika fit 東京店

・ケンエレスタンド 八重北店 ・ケンエレスタンド ASTY京都 八条東口店

・ケンエレスタンド シャポー市川店 ・ケンエレスタンド なんばパークス店

▶ケンエレスタンド公式SNS

・X：https://x.com/kenelestand

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/

【NEWSED（ニューズド） ブランド紹介】

古くなってしまったものを新たな視点で見ることで、別の新しいものとして蘇らせるアップサイクルブランドです。これまでに、アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出るアクリル端材を素材とした「Acryl Tag Plate」をはじめ、木琴鍵盤の端材、シートベルトの廃材を活かした多様な製品の開発・製造をしています。

ただ素材を活かすだけではなく、廃材、端材の背後にある生産背景を重要視しながら、なぜその形に生まれ変わらせるのかストーリーを作りながら商品を開発しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/newsed/

Instagram：https://www.instagram.com/newsedproject/

◇Acryl Tag Plateについて

NEWSEDの中でも人気の高い商品の一つが、鍵などに取り付けられるタグプレート「Acryl Tag Plate」です。

アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出る、装飾アクリルの端材からできています。

「Acryl Tag Plate」の製造時に使われる廃材はその時々で変わるため、できあがるタグプレートの色や柄も、一つ一つ異なります。各商品は１点ずつでもオリジナリティの高い商品として楽しめますが、組み合わせる内容によって、表現の幅が広がります。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/