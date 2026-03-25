東京証券取引所グロース市場への新規上場のお知らせ

ジェイファーマ株式会社

2026年3月25日

ジェイファーマ株式会社

ジェイファーマ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉武益広、コード番号：520A）は、2026年３月25日に東京証券取引所グロース市場へ新規上場いたしました。

ここに謹んでご報告を申し上げるとともに、創業以来当社を支えてくださったすべてのステークホルダーの皆様のご支援、ご高配に心より御礼を申し上げます。

当社は、SLCトランスポーターを創薬標的とする独自の研究基盤を強みに、アンメット・メディカル・ニーズの高い疾患領域において革新的新薬の創出を目指しております。グローバル展開を視野に入れた開発戦略のもと、研究開発活動を着実に推進し、持続的な企業成長と社会的価値の向上に取り組んでおります。

LAT1阻害剤開発のトップランナーとして、当社の主な開発プログラムの進捗は以下のとおりです。

・LAT1阻害剤ナンブランラト

胆道がん2次療法のグローバル第３相臨床試験を開始

・LAT1阻害剤JPH034

米国時間2026年2月12日付で、多発性硬化症を対象とする治験開始申請（IND）に対する米国食品医薬品局（FDA）の安全性審査が完了し、米国時間2026年3月22日に第１相臨床試験を開始（LAT1阻害剤JPH034の開発は、AMED創薬ベンチャーエコシステム強化事業（研究開発課題名「多発性硬化症に対する新規LAT1阻害剤」）の支援を受けております。）

なお、新規上場承認に関する詳細につきましては、日本取引所グループのウェブサイト「新規上場会社情報」をご覧ください。

日本取引所グループ「新規上場会社情報」

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/index.html

【ジェイファーマ株式会社について】

当社は、「SLCトランスポーター創薬の新たな可能性を追求し、グローバルベンチャーとして世界中の人々が抱えるアンメット・メディカル・ニーズに応える革新的新薬の開発を通じ、人々が健康を維持し、希望を持ち続けることに貢献します」を企業理念として掲げております。当社は当該理念のもと、革新的な医薬品の創出に取り組み、持続的な企業成長と社会的価値の向上を目指しております。

ジェイファーマ株式会社の詳細情報は、以下をご覧ください。

https://www.j-pharma.com

【本件に関するお問い合わせ先】

ジェイファーマ株式会社 企画部

TEL：03-6450-1146

https://www.j-pharma.com/contact/