コカ・コーラ ボトラーズジャパン、東京都中野区と連携し、中川翔子さんがラッピングをデザインしたオリジナル自動販売機を展開

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：カリン・ドラガン、以下、当社）は、東京都中野区（以下、中野区）と連携し、「ミューラルアート自動販売機プロジェクト」を開始し、中川 翔子さん（株式会社ミラクル所属）がラッピングをデザインしたオリジナル自動販売機を展開します。これに伴い、2026年3月25日（水）、中野区役所でお披露目イベントを実施しました。

左から、当社 ベンディング港支店 副支店長 渡辺 彩乃、当社 上席ディレクター ベンディング事業統括本部 ベンディング首都圏営業本部 本部長 久保 健一、中川 翔子様、中野区長 酒井 直人様

「ミューラルアート自動販売機プロジェクト」は、2024年10月に当社と中野区が締結した「文化芸術振興に向けた連携協定」に基づき、子ども・若者の豊かな心を育む多様な文化芸術の鑑賞・体験機会の促進を目的として開始した取り組みです。

本プロジェクトオリジナル自動販売機のラッピングデザインは、中野区で育ち、中野をこよなく愛する中川 翔子さんがオリジナル作品として描き下ろしました。2種類のデザインには、中野区の若い世代に「たくさんの夢を抱いてほしい」という想いが込められています。

本自販機は、2026年4月以降に中野区施設内へ順次展開予定で、売上の一部は「中野区子ども・若者文化芸術振興基金」に寄付されます。

当社は、企業理念「Paint it RED! 未来を塗りかえろ。」のもと、すべての人にハッピーなひとときをお届けし、価値を創造するという「ミッション」の達成を目指し、本業を通じて地域が抱える課題を解決するため、共創価値の創造（Creating Shared Value : CSV）に取り組み、今後もあらゆるパートナーのみなさまと連携をはかってまいります。

【中川 翔子さん コメント】

中野区とコカ・コーラ ボトラーズジャパンの「ミューラルアート自動販売機プロジェクト」に賛同し、自動販売機にアートを描かせていただきました！

双子妊娠中に、全集中で中野区への愛と若い世代のみんなの笑顔のためにぎっしり描き込みました。この取り組みが、中野区のみなさんに笑顔を広げ、素敵な思い出になり、輝く未来へとつながるきっかけになればと願っています。

【プロジェクト概要】

名称：ミューラルアート自動販売機プロジェクト

目的：子ども・若者の文化芸術鑑賞・体験機会の促進、中野区の文化芸術振興

設置場所：なかのZERO（もみじ山文化センター）など

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