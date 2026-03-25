大学新入生の金融リテラシー向上に向け、株式会社ＯＤＫソリューションズと協業開始

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下 グリーンモンスター）は、株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、証券コード：3839、以下 ＯＤＫソリューションズ）と、大学生を対象とした金融教育の普及に向けた新たな学習機会の創出を目的とした協業について基本合意いたしました。協業の第一弾として、大学新入生を対象に、将来のお金への不安の軽減と金融リテラシー向上を図る「体験型金融教育プログラム」を実施いたします。

協業の背景・目的

若年層への金融教育の重要性が高まる中、両社の強みを活かした取り組みを推進するため、このたび協業を開始いたしました。

グリーンモンスターは、「おかねに対する意識と行動を変える」をミッションに、累計1,000万以上のインストールを誇る『株たす』等の体験型投資学習アプリシリーズを通じて、幅広い世代に実践的な金融教育の機会を提供しています。

ＯＤＫソリューションズは、受験生の半数以上が利用する大学受験ポータルサイト『UCARO(R)』を軸とした学生接点とブロックチェーン技術を強みとしています。大学生にマネーリテラシーとキャリア形成の機会を提供する金融教育メディア『マネラボユー』や、自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー(R)』の提供を通じ、個人の価値を証明する「社会の信用インフラ」の構築を目指しております。

新NISA制度等により若年層の資産形成への関心が高まる一方、入学直後の大学生を狙った投資詐欺被害や知識不足によるトラブルが社会課題となっています。本協業では、学生が正しく、安全に学ぶことができ、将来の資産形成に向けた一歩を踏み出せる機会を提供いたします。

協業第一弾：「体験型金融教育プログラム」の概要（３月31日開始）

保護者のもとを離れ、自身でお金を管理する機会が増える大学新入生を対象に、今こそ身に付けるべき知識と体験を提供いたします。

今後の展開

- 『マネラボユー』での連載記事配信（全10回予定）家計管理の基礎から、資産形成の仕組みやNISAの活用、さらには投資詐欺の回避術や就職活動にも活きる企業分析の視点まで、新入生に必須の「おかね」の知識を体系的に提供します。- “体験型”コンテンツによる実践学習知識の提供に留まらず、記事での学びを体験型コンテンツでの実践へと繋げます。『投資詐欺体験チャット』によるトラブルの疑似体験や、『株たす』を用いたリアルな株取引シミュレーション等、学生がリスク管理や資産形成を「自分事」として体感できる機会を提供します。

本プロジェクトを通じて蓄積される学生の学習データは、金融教育コンテンツの高度化にとどまらず、両社の協業領域を拡大する基盤となります。具体的には、学生一人ひとりの理解度や関心領域に応じたコンテンツの最適化、大学・金融機関等との連携による教育プログラムの展開、さらには学習成果を可視化・証明する仕組みの構築など、「学び」が社会的な価値として接続される世界の実現を目指します。両社は今後、それぞれの事業基盤と技術的知見を掛け合わせ、大学生の金融リテラシー向上を起点とした新たな社会インフラの創出に取り組んでまいります。

株式会社ＯＤＫソリューションズ

『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』

ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。

1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。

■会社概要

社名 ：株式会社ＯＤＫソリューションズ

所在地 ：大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号

代表者 ：勝根 秀和

設立 ：1963年4月1日

証券コード：3839(東京証券取引所スタンダード市場)

事業内容 ：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供

HP ：https://www.odk.co.jp/

グリーンモンスター株式会社

「株たす」「トウシカ」「FXなび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習事業・資産形成事業・ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

HP ：https://greenmonster.co.jp