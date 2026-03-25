もう、あなたを待たせません！タイパ抜群の「イシャチョク特別プラン」をクラブオフ導入企業に提供開始◆もしもの時の安心。医療サポートつき会員付帯サービス【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ<東証プライム市場 8876>の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/cs-solution ）は、CRM事業「クラブオフ アライアンス（Club Off Alliance 以下、クラブオフ）」において、オンライン診療プラットフォーム「イシャチョク(R)」を運営する株式会社オンラインドクター．ｃｏｍ（本社：東京都港区、代表取締役 鈴木 幹啓）と業務提携し、クラブオフ導入企業の会員を対象とした、「イシャチョク特別プラン」の提供を2026年3月より開始いたしました。

■ 医療サポートつきの会員サービスで“日々の安心”を守ります

クラブオフではこれまでも、スポーツクラブ向けに、万が一のケガや盗難時に、見舞金を支給する「お見舞いサービス」や、賃貸住宅の入居者が水回りや鍵、ガラスなどの緊急トラブルに遭遇した際に、24時間365日体制で専門スタッフが駆けつけ、応急処置を行う「住まいの駆けつけサービス」など、さまざまな安心サポートサービスを開発・提供してまいりました。

これらの取り組みは、優待特典の提供だけにとどまらず、会員の皆さまの日常生活を支えるサポート体制を充実させることで、クラブオフを導入するブランドの価値向上に寄与しています。

近年、企業による「健康経営」*1 の推進や従業員の健康増進施策の広がりを背景に、人々の健康に対する意識は一層高まっており、ライフスタイルの多様化とともに、日々を健やかに過ごし、何かあった時は迅速に対応したいというニーズも、ますます強くなっています。

一方で、忙しさや地理的な制約などにより、必要な時に医療機関を受診できないという課題も広く存在しています。

リロクラブは、会員の皆さまから寄せられるこうした声を踏まえ、オンライン診療をクラブオフの安心サポートに新たに組み込み、より実効性の高い支援体制を構築しました。

本プランを通じて、会員の皆さまの“日々の安心”をお守りするとともに、社会が抱える医療アクセスの課題解決にも貢献してまいります。

■ オンライン診療「イシャチョク(R)」とは

「イシャチョク(R)」は、スマートフォンやパソコンから医師の診察を受けられるオンライン診療と、処方薬の自宅配送を組み合わせた医療サービスです。通院に伴う移動や待ち時間の負担を軽減し、ビジネスパーソンや子育て世代、高齢の方など、時間や場所に制約のある方でも利用しやすい環境を提供しております。

症状の相談から診察、処方、薬の受け取りまでをワンストップで完結でき、日常の健康管理から軽度な体調不良への対応まで幅広く活用できます。また、医療機関と連携した運営体制により、安全性に配慮したサービス提供をおこなっています。

本プランによりクラブオフ会員の皆さまは、急な体調不良時や健康上の悩みを、医師に相談できるようになります。「福利厚生」と「顧客優待」の両面から、医療へのアクセス向上を目指してまいります。

■ 企画・開発担当者からのコメント

クラブオフでは“課題解決カンパニー”として、会員の皆さまから寄せられる日々のお困りごとや要望を大切にし、サービス開発に取り組んでいます。

このたびのオンライン診療「イシャチョク」特別プランは、「病院へ行く時間がない」「勤務時間後では間に合わない」「具合が悪過ぎて病院や調剤薬局へ行けない」「ちかくに医療機関がない」「歩行が困難」「離れて暮らす親の通院に付き添えない」「病院の待ち時間が長すぎる」「子どもがスイミングで熱を出した」といった多くのお悩みの声をもとに企画・開発したものです。会員の皆さまの大切な時間を有効に活用し、体調が優れない時にも寄り添える特別なサービスを目指しました。

リロクラブのCRM「クラブオフ」を導入しているブランド（企業）に、これまでの「安心サポート」や、このたび新たに加わった「医療サポート」を付帯させることで、ブランド価値向上と、会員の皆さまへのより良いサービスと安心の提供に貢献してまいりたいと思っています。

■ 株式会社オンラインドクター.ｃｏｍについて

株式会社オンラインドクター.ｃｏｍは、医療DXを推進し、患者と医師の間にある時間的・地理的制約の軽減を目指す企業です。オンライン診療サービスの提供と医療・健康情報の発信を通じ、誰もが利用しやすい医療環境の整備に取り組んでまいります。

■ “課題解決カンパニー”リロクラブのCRM事業について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！” をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスを通じて豊かにしてきました。企業の規模にかかわらず、コスト・パフォーマンスの高いさまざまなサービスを全国地域格差なく25,800社、会員数1,340万人*2に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。

リロクラブのCRM事業は「クラブオフ（Club Off Alliance）」をはじめ、「福利厚生倶楽部」で培ってきた長年のノウハウや会員基盤を活かし、企業と顧客をつなぐ様々なサービスを展開しています。これらは、企業が優良顧客との関係性を構築・強化するためのCRM支援サービスとして位置づけられており、多くの企業から支持されています。

また、 “課題解決カンパニー”として、企業ごとの課題や目的に応じたマーケティングオートメーションツールの活用をはじめ、アンケートの実施や会員データの分析など、付加価値の高い支援を行っています。こうした取り組みを通じて、顧客一人ひとりに最適な体験を提供するカスタマーエクスペリエンス(CX)の創出を支援し、顧客満足度（CS）向上につなげています。

◆CRM事業のご案内はコチラ ▶▶▶ https://www.reloclub.co.jp/club-off/lp/



【企業概要】

■株式会社オンラインドクター.com

□所 在 地 ：

＜本社＞

〒108-0075

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟

https://corp-online-doctor.com/

□設 立 ： 2020年10月

□資 本 金 ： 829,348,600円（資本準備金を含む）

□事 業 内 容 ： メディカルプラットフォーム「イシャチョク(R)」の運営、

オンライン診療システムの開発・運営 ほか

□代 表 者 ： 代表取締役 鈴木 幹啓

■株式会社リロクラブ

＜本 社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

＜大阪支店＞

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目1番22号

TEL：06-6346-5305 FAX：：06-6346-69111番22号

https://www.reloclub.jp/cs-solution/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 岡本 盛

≪本件に関するお問い合わせ≫

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社リロクラブ

広報担当：ツシマ TEL：03-3225-1730

Email：reloclub-pr@relo.jp



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◆◆(株)リロクラブは、(株)リログループ（東証プライム市場 <証券コード8876>/https://www.relo.jp/）の一員です◆◆



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*1 「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です

*2 2025年6月1日現在

*3 画像は全てイメージです