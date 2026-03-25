CO2排出量算定ツール「やまなしGXアシスト“MiRuCO2”」の取扱開始について

株式会社山梨中央銀行

株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、地域企業の脱炭素経営を支援するため、CO2排出量算定ツール「やまなしGXアシスト“MiRuCO2”」の取扱いを開始します。

背景

気候変動などの社会的背景により、企業に対してカーボンニュートラルの実現が求められている中、CO2削減に係る計画の策定や施策の実行、カーボンクレジットの活用などの実効的な取組みを進めるに当たり、CO2排出量の算定が欠かせない要素となっています。

このような背景を踏まえ、企業が簡易的にCO2排出量の算定ができるよう、利便性の高い安価なツールを当行のサービスとして提供します。

本ツールの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/339_1_5140999c2b35557982118c7a4deef191.jpg?v=202603250651 ]

株式会社ゼロボードの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/339_2_61cf782cf8a620543808c3dad5dc820b.jpg?v=202603250651 ]