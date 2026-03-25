日差しが気になるこれからの季節に！5種の和漢素材を配合した漢方専門店の青汁「はと麦とビタミンCのフルーツ青汁」 2026年3月25日（水）新発売

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 石川知宏）は、内側からの透明感とうるおいバランスをサポートする栄養機能食品「はと麦とビタミンCのフルーツ青汁」を2026年3月25日（水）に発売いたしました。

本製品は、美容和漢素材として知られるはと麦に加え、油脂コーティングタイプのビタミンCを採用。さらに「酸甘化陰（さんかんかいん）＝酸味と甘味を組み合わせると潤いが生まれる」という和漢の智慧を活かし、5種のフルーツと6種のグリーン素材、5種の和漢素材をバランスよく配合しました。内側からの印象を大切にしたい方の毎日に、手軽に取り入れられる美健習慣としておすすめです。

詳細を見る :https://www.nihondo-shop.com/SHOP/496149005331.html

＜製品概要＞

商品名：はと麦とビタミンCのフルーツ青汁

内容量：135g（4.5g×30本）

価格：4,104円 (税込)

発売日：2026年3月25日（水）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗、Amazon（順次発売）

漢方専門店ならではの和漢フルーツ青汁

小松菜・ほうれん草・明日葉・熊笹・日本山人参・クロレラなどの緑の素材に、りんご・パイン・マンゴー・バナナ・柚子の果実の風味をプラス。さらに、はと麦や枸杞の実、鳴子百合などの和漢素材を組み合わせています。

香料不使用、青汁特有の苦みを抑え、すっきりと飲みやすいグリーンスムージー味に仕上げました。

【５種の和漢素材】

はと麦・鳴子百合・さつまいも・枸杞の実・くるみ

【５種のフルーツ】

りんご・マンゴー・柚子・パイン・バナナ

【６種のグリーン】

小松菜・ほうれん草・明日葉・熊笹・日本山人参・クロレラ

●油脂コーティングビタミンCを使用

ビタミンCには、油脂でコーティングしたタイプを使用。水に溶けやすいビタミンCをやさしく包み込み、毎日の栄養補給をサポートします。

栄養機能食品 : ビタミン C

ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

＜こんな時におすすめ＞

□内側からの透明感を意識したいときに

□日差しが気になる季節、１日のはじまりに

□頑張った日のリセット習慣、１日のおわりに

会社概要

ニホンドウ漢方ミュージアム

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：石川知宏

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/、