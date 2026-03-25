【東京都美術館】2026年5月1日は東京都美術館（東京・上野公園）の開館記念日　ゴールデンウィークに「東京都美術館開館100周年記念ウィーク」開催！

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都美術館は、2026年5月1日（金）に開館100周年を迎えます。これを記念し、2026年4月28日（火）から5月6日（水・祝）までの期間、「開館100周年ウィーク」を開催します。

1926年（大正15年）、日本初の公立美術館として開館した東京都美術館は、芸術家たちの作品発表の場であるとともに、国内外の名品と出会う場、そしてアートを通して人々がつながる場として、100年にわたり活動を続けてきました。

「開館100周年記念ウィーク」期間中は、開館100周年を祝う特別企画として、屋外スペースにアニバーサリー・ガーデンが登場。100周年記念ファンファーレの屋外演奏会のほか、オリジナルグッズがもらえるクイズラリーや、キッチンカーの出店など、多彩な催しを実施します。また、館内レストランおよびショップでは、記念メニューや特別商品の提供も予定しています。

「開館100周年記念ウィーク」初日には、「東京都美術館開館100周年記念 アンドリュー・ワイエス展」[会期：4月28日（火）～7月5日（日）]が開幕します。本展は、20世紀アメリカ具象絵画を代表する画家アンドリュー・ワイエス（1917-2009）の１７年ぶりとなる回顧展です。初来日作品10点以上を含む約100点の作品を展示し、その画業の全貌を紹介します。

ワイエスは、抽象表現主義やポップ・アートなど同時代の美術動向とは距離を置き、身近な人々や風景を主題に、窓や扉といった境界を示すモティーフを通して、内面世界とのつながりを描き続けました。本展は、ワイエスの静謐で深い世界を体感できる貴重な機会となります。

新緑が美しい上野公園の散策とともに、100周年を祝う特別なひとときを東京都美術館でお楽しみください。各イベントの詳細および最新情報は、公式ウェブサイトにて随時ご案内します。

▶東京都美術館開館100周年記念特設サイト

https://www.tobikan.jp/100th/

東京都美術館開館100周年記念ウィーク期間 4月28日（火）～5月6日（水・祝）

■「東京都美術館開館100周年記念 とおくのファンファーレ」演奏会

・5月1日（金） [ 9:30 、17:30 ] ・ 2日（土）[ 14:30 ] （予定）

「サウナ音楽」で知られる作曲家とくさしけんご氏による、開館100周年を記念して制作された新曲「とおくのファンファーレ」を、トロンボーン奏者16名（予定）による屋外コンサートとして演奏します。美術館の空間に響く特別なファンファーレをお楽しみいただけます。また、2023年に東京芸術劇場等で上演された「とおくのアンサンブル」(https://youtu.be/-4v18UWxwh8?si=DJsAKnc4bfTqat8j)の演奏も予定しています。

東京芸術祭2023「とおくのアンサンブル」 写真提供：東京舞台芸術祭実行委員会 撮影：冨田了平

・コンセプト・演出・作曲：とくさしけんご

・出演：山下純平（コンサートマスター/トロンボーン）他 15名

★「とおくのアンサンブル」（再演）は5月1日（金）[ 14:30 ]・2日（土）[ 16:30 ]（予定）

※参加無料・事前申込不要

雨天決行・荒天中止

詳細はウェブサイトでご確認ください。

■「東京都美術館開館100周年記念 アニバーサリー・ガーデン」

・4月28日（火）～5月6日（水・祝）

開館100 周年を祝い、中庭に直径5m のアニバーサリー・ガーデンが出現します。円が連なり「縁」や「繁栄」を意味し、お祝いの文様として知られる七宝文様をモティーフに、色とりどりの花でエントランスを彩ります。開館記念日の5月1日（金）の夜間にはLEDキャンドルによる ライトアップを実施。

また、最終日の5月6日（水・祝）には、来場者100名に花鉢をプレゼントします。

※花鉢のプレゼント方法等の詳細はウェブサイトにてご確認ください。

■「東京都美術館開館100周年記念 アンドリュー・ワイエス展」

初日プレゼント

・2026年4月28日（火）

開幕初日の4月28日（火）にアンドリュー・ワイエス展ご来場の方、先着100名に東京都美術館開館100周年オリジナルグッズをプレゼント！

■キッチンカーの出店

・4月28日（火）～5月6日（水・祝）

東京都美術館の正門横にラザニア、ガレット、クレープ、カフェ等バラエティー豊かなキッチンカーが出店します。

■東京都美術館開館100周年記念 オリジナルグッズを販売

※オリジナルグッズは2027年3月まで販売予定。売切れ次第終了

東京都美術館のミュージアムショップにて、Tシャツ、トートバッグなどのアパレルから、ミニボトル、ツバメノート、ピンバッジなどのグッズ、バームクーヘン、オリジナルコーヒーギフトなど、100周年ロゴ入りのアイテムを多数展開。さらに台東区の企業やアーティストとのコラボレーショングッズなど、ここでしか出会えない様々な商品を取り揃えます。

■「東京都美術館開館100周年記念

みつけて！まわして！東京都美術館～開館１００周年クイズラリー」

・4月28日（火）～景品がなくなるまで

東京都美術館に関するクイズに、館内をめぐりながら回答を集めるクイズラリー。全問正解者にはメダルを進呈し、カプセルトイをまわして景品を入手できます。

■東京都美術館開館100周年記念 LINEスタンプラリーキャンペーンを実施中！

東京都美術館LINEアカウント(https://page.line.me/072kgqix)、トーク画面の「スタンプカード」から、美術館内に設置されたQRコードを読み込むとスタンプが貯まります。スタンプが貯まるとお得なクーポンや景品をプレゼントします。

【東京都美術館インフォメーション】

・住所：〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36

・TEL ：03-3823-6921（代表）

・アクセス：JR上野駅「公園改札」より徒歩7分、東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅「7番出口」より徒歩10分、京成電鉄京成上野駅より徒歩10分

※駐車場はございませんので、車でのご来館の際はご注意ください。

・開館時間：9:30～17:30

＊5月１日（金）：9:30～20:00

※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

・全館休館日

第1、第3月曜日（祝日・振替休日の場合は翌平日）

＊5月4日(月・祝)は開館

※入館は無料です。観覧料は展覧会ごとに異なります。

公式サイト https://www.tobikan.jp

東京都美術館開館100周年記念特設サイト https://www.tobikan.jp/100th/

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