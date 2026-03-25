大阪梅田エリアMICEアプリ『AIDA UMEDA（アイダ ウメダ）』の サービス提供を本日（3月25日（水））から開始しました

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社は、大阪梅田エリアにおけるMICE※への参加満足度を最大化するとともに、主催者・参加者・開催都市（大阪梅田）の3者に新たな価値を提供することを目的とした、梅田エリアMICEアプリ『AIDA UMEDA』のサービスを、本日（3月25日（水））から開始しましたので、お知らせします。

阪急阪神ホールディングスグループが掲げる、大阪梅田エリアの価値向上に向けた構想「梅田ビジョン」では、同エリアが「国際交流拠点（世界の人々が働きたい街、訪れたい街）」となることを目指しており、当社では、その取組の一つとして、MICEをきっかけとした多様な企業や人材の流入・交流を推進しています。

このアプリは、MICE開催都市「大阪梅田」のブランド価値を向上させ、国際交流拠点の形成に寄与すべくサービスを提供するものです。具体的な機能としては、同エリア内に点在する国際会議やイベントなどのMICE情報を一元化することで、情報を探してから参加するまでを一貫してアプリ内で把握することができます。また円滑な移動を行うため、開催イベント会場ごとのデジタルマップや参加者同士がアプリ内で直接交流できるコミュニケーション機能（チャット）を持たせることで、新たな交流のきっかけづくりのサポートを行います。さらに、大阪梅田エリアの商業施設や飲食店をはじめとした地域独自の情報を掲載することで、アフターMICEの滞在満足度を高めます。このように、本アプリを通じた快適なMICE体験価値を提供することで、将来的には国際交流拠点における総合交流プラットフォームとして確立させることを目指しています。

なお本アプリは、当社が2025年3月に実施したスタートアップ企業によるピッチイベント「阪急阪神事業共創AWARD」において、株式会社Palamesから提案された企画が実証実験を経て事業化したものです。

MICEアプリ『AIDA UMEDA』の詳細については次のとおりです。

※） MICE…会議（Meeting）、報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際会議（Convention）、展示会・イベント（Exhibition/Event）の頭文字で、ビジネスイベント全般の総称。

■MICEアプリ『AIDA UMEDA』について

【概要】

・名称：AIDA UMEDA（アイダウメダ）（※商標出願中）

・サービス開始日：2026年3月25日（水）

・サービス内容：MICE主催者支援、MICE参加者支援、開催都市内回遊促進 ほか

・提供言語：日本語、英語（2026年度中に提供予定）

・対応OS：iOS 14.0以上、Android 8.0以上

【ネーミングコンセプト】

人と人、街（梅田）と好奇心の“あいだ”にあるアプリを目指し、ただ情報を届けるだけでなく、“あいだ”から、新しいアイデアや価値が芽吹き、梅田の街とあなたをつなぎます。

【ロゴコンセプト】

AIDAの「A」とUMEDAの「U」をモチーフに組み合わせることで、中心に「I」を作り出し、「私」と「まち」を繋ぐことを表現しています。

【特徴】

（1）MICEを「探す」から「参加」までストレスフリーな体験を提供

・多様なMICE開催情報を、操作しやすいユーザーインターフェースで直感的に探索できます。

・参加申込や、有料チケット購入もアプリで完結します。

・マイページで、参加予定イベントのスケジュール管理が可能です。

（2）イベント当日の快適性と有機的なネットワーク構築を実現

・会場ごとのデジタルマップで、会場内を迷うことなく移動することが可能になります。

・参加者一覧情報やコミュニケーション機能（チャット）で、新たな交流のきっかけをつくります。

（3）MICE参加後も大阪梅田や周辺地域での滞在を満喫できる

・商業施設や飲食店などの情報を掲載し、お得なクーポンが取得できます。

・大阪梅田エリアや周辺地域のコンテンツ、体験情報などを発信することでアフターMICEを充実させることができます。

※アプリのサービス内容や機能は、定期的に追加していく予定です。

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/cd076a49ac60cfeec5f629dbe5421140fd1847c0.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1