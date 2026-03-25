【タヒチ観光局】「マリンダイビングフェア2026」に今年もブースを出展！

タヒチ観光局(C) マリンダイビングフェア



フランス領ポリネシアに浮かぶ大小118の島々の観光促進を展開するタヒチ観光局（正式英語団体名：Tahiti Tourisme、最高経営責任者: ヴァイヘレ・リサン）は2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）の3日間、東京・池袋サンシャインシティ文化会館2階Dホールにて行われる「マリンダイビングフェア2026」に出展いたします。

マリンダイビングフェアは、国内外のダイビング＆ビーチリゾートの情報が手に入る「海が好き」な方ならどなたでも楽しめるイベントです。

タヒチ観光局のブースでは、「Dive the Treasures of The Islands of Tahiti（宝石のような海に潜ろう）」をテーマに、タヒチの島々でのダイビング情報をご紹介します。サメ、エイ、ウミガメ、イルカや、7月～11月に子育てのために訪れるザトウクジラをはじめとするダイビングの魅力に加え、現地での交通、宿泊施設、海洋保全の取り組みなど、滞在に役立つ情報をご提供します。

さらに、4月5日にはメインステージにて、トークショーを実施します。ランギロア島で活躍されていたダイビングインストラクターをお招きし、現地のダイビング事情についてお話いただきます。さらに、ステージをご覧頂いた方には、来場者限定のプレゼントとして、エア タヒチ ヌイの直行便・往復航空券が当たるチャンスもご用意しています。

「マリンダイビングフェア2026」開催概要

- 日程：2026年4月3日（金）～5日（日）- 時間：3日10:00～18:00、4日・5日10:00～17:00- ステージプログラム：タヒチ観光局・エア タヒチ ヌイ 4月5日（日）15:55～16:40- 会場：東京・池袋サンシャインシティ文化会館2F Dホール- 入場料：無料＊入場には事前登録をおすすめしています- 主催：マリンダイビングフェア実行委員会- 公式サイト：https://marinediving.com/mdf/

タヒチの島々（フランス領ポリネシア）は、広大な海洋保護区を観光戦略に組み込んだ、世界初のデスティネーションです。その中核をなすのが、2018年に設立された海洋管理区域「タイヌイ・アテア（Tainui Atea）」で、フランス領ポリネシアの排他的経済水域のほぼ全域にあたる、約500万平方キロメートルを対象としています。2025年には、国連海洋会議（UNOC）の開催に際し、この海域は正式に海洋保護区（MPA）として指定され、世界最大規模の海洋保護区へと発展しました。この指定により、海洋生物多様性や海洋生態系の保全に加え、地域社会の生活を支える海洋資源の持続的な保護に向けた取り組みが、さらに強化されています。

タヒチの島々について

南太平洋の中央に位置する、大小118の島々から構成されるフランス領ポリネシア。「タヒチ」と総称されることも多い、島群内の最大の島、タヒチ島までは東京から直行便を利用した場合、約11時間でアクセスすることができます。タヒチの島々は純白の砂浜、見事なターコイズブルーのラグーン、珊瑚環礁から火山にいたるまで変化に富んだ景観で世界的に広く知られています。多くの島で、水上バンガローを備えた豪華なリゾートから家族向けのタヒチアンゲストハウスまで豊富な種類の宿泊施設をご用意しており、プライベートチャーターや定期クルーズによるセーリングなどのバラエティに富んだアクティビティをお楽しみいただけます。タヒチの島々では常に「プライバシー」が自然な形で確保されており、リラクゼーションを促し、一緒にご旅行をする方とのつながりを取り戻せるような、“マナ”の精神を感じられる空間をご提供します。“マナ” とは「すべてのものをつなぐ生命力と精神のこと」を意味する現地由来の言葉で、タヒチでは大切なものであると考えられています。

タヒチ観光局について

タヒチ観光局は、タヒチの島々のデスティネーション・マーケティング・オーガニゼーション（DMO）として、世界各国でのマーケティングや広告活動、広報、プロモーション、イベント、旅行会社向け研修プログラムを展開しています。タヒチの島々への観光誘致を主要な使命とし、タヒチ島に本部を構えるほか、12の海外事務所を通じて14の市場でプロモーションを実施しています。

また、観光案内所の運営や各島の観光委員会との連携に加え、地域住民への観光の重要性に関する啓発活動も行っています。さらに、国内観光の促進を目的とした地域イベントの企画・運営にも積極的に取り組んでいます。

詳細については、公式サイト（http://www.TahitiTourisme.jp）をご覧ください。