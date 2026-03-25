アメリカNo.1スウィートロール「KING′S HAWAIIAN」が、たまプラーザに初上陸！

King's Hawaiian Holding Company, Inc.

日本へ本格上陸したアメリカNo.1*人気スウィートロール「KING’S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING’S HAWAIIAN」）は、2026年3月28日（土）から2日間にわたり開催される全国の人気ベーカリーやパンのお供約20店舗が集結するイベント「セレクトベーカリー in たまプラーザ テラス」に出店いたします。

先日開催された「二子玉川セレクトベーカリー2026」では、連日行列が絶えず、大きな反響を呼びました。今回の出店では、その熱狂をそのままに、アメリカの食卓で愛され続ける「オリジナル・ハワイアン・スウィートロール」をお届けします。

■本取り組みの背景

「KING’S HAWAIIAN」は、独自のふわふわとした食感とほんのりとした甘みで、アメリカNo.1のスウィートロールブランドとして不動の人気を誇っています。日本への本格上陸以来、これまでにない「オリジナル・ハワイアン・スウィートロール」としてみなさまに提案してまいりました。

1月30日より3日間開催した「二子玉川セレクトベーカリー2026」に初出店した際には、感度の高いパン愛好家が集まる東京都世田谷“ニコタマ”の皆様から高い評価をいただきました。

そしてこの度、より多くの方にこの体験をお届けするべく、東急田園都市線エリアでも屈指の賑わいを見せる「たまプラーザ テラス」にて開催される「セレクトベーカリー in たまプラーザ テラス」に出店することを決定いたしました。

■開催概要

今回の出店では、「KING’S HAWAIIAN」の魅力を五感で体験いただける3つの特別なコンテンツをご用意いたしました。

1. 「驚きのやわらかさ」を体験する試食提供

会場では、ブランドの象徴である「オリジナル・ハワイアン・スウィートロール」の試食を実施いたします。まずは何もつけずにそのままで、一口食べれば虜になる、驚くほどふわふわとした食感と、口の中に広がるやさしい甘みをご体験ください。

2. 「セレクトベーカリー in たまプラーザ テラス 限定」特別セットの販売

イベント開催を記念して、本会場でしか手に入らない限定セットを販売いたします。ご家庭でのシェアにぴったりな「スウィートロール（12個入りパック）」に、KING’S HAWAIIANのオリジナルグッズを組み合わせた、ファン必見のスペシャルパッケージです。

3. 地域の子どもたちと歩むワークショップへの協力

期間中に開催される「こどもパンマルシェ」へ、KING’S HAWAIIANの商品を提供いたします。お子様たちがパンのお買いものを体験するこのワークショップを通じて、ブランドの理念でもある「アロハスピリット」と、パンが繋ぐ笑顔の輪を広げてまいります。

■セレクトベーカリープロデューサー・八代恵美子様 コメント

キングスハワイアンのオリジナルハワイアンスウィートロールが昨年、日本に待望の本格上陸！ふんわり軽やかでやさしい甘みとコクが広がるこのパンで味わいたいのが、八代おすすめのハワイアンフレンチトースト。お好みのリキュールを加えた卵液にパンをさっとくぐらせて、バターをひいたフライパンでこんがり焼くだけ！パン本来の甘みが引き立ち、本場そのままの味わいに(ハート)このパンだからこそできる特別な美味しさです。

<「セレクトベーカリー in たまプラーザ テラス」開催情報>

・開催日程：2026年3月28日（土）～3月29日（日）の計2日間

・開催時間：11:00～17:00

・会場：たまプラーザ テラス（横浜市青葉区美しが丘1-1-2）

・出店数：約20店舗

・主催：セレクトベーカリー実行委員会（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社・株式会社atrio）

・協力：たまプラーザ テラス

・イベントURL：https://www.tamaplaza-terrace.com/event/detail/?cd=002114

■「スライダー（Slider）」とは

アメリカでは、KING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業したベーカリーブランドです。創業当時から受け継がれる伝統のレシピと厳選された素材によって生み出されるオリジナル・ハワイアン・スウィートロールは、世代を超えて多くの人々に愛され続けています。そのやわらかな甘みと、誰とでも分け合いたくなる優しい味わいは、創業以来大切にしてきた“人と人をつなぐブレッド”という想いを体現しています。

現在ではアメリカ全土で最も支持されるスウィートロールブランドとして、家庭の食卓からレストラン、イベントシーンまで、幅広いシーンで親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

※出典：2024年Circana