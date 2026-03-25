【イベント登壇】Aurora Mobileが「Tourism × Web3 Summit 2026」に協賛決定

Aurora Mobile株式会社

顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジーのグローバルプロバイダーである米国ナスダック上場 Aurora Mobile Limited（以下 Aurora Mobile）の日本法人、Aurora Mobile株式会社は、一般社団法人日本Web3ツーリズム協会が主催する「Tourism × Web3 Summit 2026」に、協賛企業として参加することをお知らせいたします。

Aurora Mobileは、プッシュ通知・AIチャットボットによる観光DX・Web3マーケティング・インバウンド対応を支援する主力プラットフォーム「EngageLab」「GPTBots」の日本展開を本格化しており、その一環として本サミットでの特別ピッチに登壇いたします。

3月27日（金）：特別ピッチの実施

本サミットにおいて、Aurora Mobile株式会社は以下の通り特別ピッチを行います。

3月19日（木）：公式YouTubeライブ出演を振り返る

- 登壇日時： 2026年3月27日（金）11時～12時- 登壇形式： 特別ピッチ- 登壇者： Aurora Mobile株式会社 CTO 水戸部 章生 氏- 事業紹介（ソリューション）： AI × 顧客データ×高信頼マルチチャネルで、認証・マーケティング・顧客対応・サポートまでを統合する顧客体験基盤を提供いたします。観光業界におけるDX推進を、当社の統合プラットフォームを通じて強力に支援します。- サミット詳細・お申し込み（Peatix）： https://tourism-web3-summit-2026.peatix.com/

本サミットのプレイベントとして、CTOの水戸部氏は3月19日（木）に協会公式YouTubeライブに出演いたしました。

- 配信内容： サミット開催1週間前のカウントダウン企画として、MCの岩下拓氏（日本Web3ツーリズム協会）と共に登壇。16:35よりゲストとして参加し、今週末のリアル会場での講演に向けた期待を高めました。- アーカイブ視聴URL：https://www.youtube.com/watch?v=X56BGGwMg7M

Aurora Mobile株式会社

Aurora Mobile株式会社は、顧客エンゲージメントおよびマーケティングテクノロジー分野におけるグローバルプロバイダーであり、米国ナスダック上場企業であるAurora Mobile Limited（NASDAQ: JG）の日本法人です。顧客データ・チャネル・サポートの分断を解消する「フルジャーニーAIエンゲージメントエコシステム」を国内企業へ直接提供しています。グローバルで培ったAI技術と高信頼なインフラを基盤に、日本企業のデジタル顧客体験の高度化と運用効率の最大化を支援します。

公式サイト： https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=WEB3(https://www.engagelab.com/ja_JP?utm_source=Referral&utm_medium=PRT&utm_campaign=WEB3)

メディアお問い合わせ先：

marketing@aurora-mobile.com