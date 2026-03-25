外国人インフルエンサー広告「UZU広告」、導入企業200社を突破～再生数・CPVで効果を可視化する“広告として運用できるインフルエンサー施策”が拡大～

株式会社APOC

株式会社APOC（本社：東京都、代表取締役：齋藤峻輔）が提供する外国人インフルエンサー広告プラットフォーム「UZU広告」は、2026年3月、導入企業数が200社を突破したことをお知らせいたします。

インフルエンサー施策を“広告として運用する”新たなマーケティング手法として、飲食・宿泊・観光業を中心に導入が拡大しています。

■ 外国人インフルエンサー広告「UZU広告」とは

インフルエンサー施策を“広告として運用”できるプラットフォーム「UZU広告」

「UZU広告」は、外国人インフルエンサーを“広告配信面”として活用し、再生数やCPV（1再生あたりの広告単価）などの指標をもとに、インフルエンサー施策を広告として運用できるプラットフォームです。

従来のインフルエンサー施策における、依頼の煩雑さや効果測定の不透明さといった課題に対し、「UZU広告」では、案件掲載から投稿管理、効果測定までを管理画面上で一元化しています。

これにより、どの施策がどれだけの費用対効果を生んだのかを数値で把握でき、インフルエンサー施策を“単発のPR”ではなく、継続的に改善可能な“広告運用”として活用することが可能です。従来のような感覚的な評価ではなく、数値に基づいた意思決定が可能になります。

また、登録インフルエンサーは在留カード等の確認を通じて就労資格の確認を行っており、企業が安心して起用できる環境を整えています。

実際の管理画面では、以下のように投稿ごとの再生数やCPVを一覧で確認することが可能です。

各投稿ごとの1再生あたりの費用（CPV）も確認でき、広告としての費用対効果を可視化できます。

■ 導入拡大の背景

近年、訪日外国人の回復とともに、飲食・宿泊・観光業を中心に「外国人への認知獲得」の重要性が高まっています。

一方で、従来のインフルエンサー施策には以下のような課題がありました。

・インフルエンサーへの依頼がDMベースで非効率

・費用や相場が不透明で継続しづらい

・投稿後の効果が可視化されない

・単発施策になりやすい

こうした背景から、「低リスクかつ数値で評価できる広告手法」としてUZU広告の導入が拡大しています。

■ 導入企業の特徴

UZU広告は以下のような業種を中心に導入が進んでいます。

・飲食店（インバウンド集客・来店促進）

・ホテル・旅館（宿泊予約の獲得）

・観光施設（訪問・体験の促進）

・EC事業者（海外向け認知拡大）

特に、訪日前の外国人に対する“旅前の情報接触”を促進できる点が評価され、インバウンドマーケティング施策の一つとして活用が広がっています。来店・予約といった実際の行動につながる施策として導入が進んでいます。

■ 活用事例

実際の導入企業においては、以下のような成果が見られています。

・外国人インフルエンサーによる動画投稿で数万～数十万回再生を記録

・投稿をきっかけにコメントや保存などのエンゲージメントが増加

・来店や予約など、具体的な行動につながるケースも多数

これにより、「単なる認知施策」ではなく、来店・予約までつながる広告手法として評価されています。

実際の導入企業からは、以下のような声が寄せられています。

■ UZU広告の主な特徴

1：初期費用・月額費用0円で導入可能

2：最短即日でインフルエンサー起用が可能

3：管理画面上で全ての工程が完結

4：再生数・CPVなど広告指標で効果測定が可能

5：外国人インフルエンサーに特化し、インバウンド集客に最適化

6：在留カード等の確認を通じて、適切な就労資格を持つインフルエンサーのみが登録

■ ご利用の流れ

1：管理画面より案件を掲載

2：インフルエンサーが応募

3：起用するインフルエンサーを選定

4：来店・撮影・投稿

5：投稿データのレポート確認

▼「UZU広告」サービスページはこちらから▼

https://apocc.co.jp/uzu_lp

▼「UZU広告」についてのご相談・お打ち合わせ日程調整はこちらから▼

https://timerex.net/s/apoc.signup_a482/fdb959d3/

■ 今後の展望

今後「UZU広告」は、インフルエンサー施策を"広告として運用する手法"としてさらに普及させるとともに、データ基盤の強化を進め、より精度の高い広告運用を実現してまいります。

2026年1月より開始した日本人インフルエンサーへの対応をさらに拡充し、外国人・日本人インフルエンサーを両方活用できるプラットフォームとして成長させてまいります。また、企業とインフルエンサーの双方にとってより使いやすいサービスへの改善を継続しながら、効果につながる設計をさらに追求してまいります。

そして今後は、日本国内にとどまらず海外市場への本格展開を進め、世界中の企業に活用されるインフルエンサー広告プラットフォームを目指してまいります。

■ 株式会社APOC COO 後藤竜生よりコメント

これまでのインフルエンサー施策は、費用が決して安くないにもかかわらず、「やってみないとわからない」という不確実性の高いものでした。

実際に現場では、コミュニケーションの手間や価格の不透明さが壁となり、本来価値のあるはずのマッチングが十分に生まれていないと感じてきました。

私たちはこの状況に強い違和感を持ち、「もっとシンプルに、もっと正しく価値が届く仕組みにできるはずだ」と考え、インフルエンサーを“広告配信面”として捉え直すプロダクトをつくってきました。

その結果、従来のような「当たるかどうかわからない施策」ではなく、数値で効果を見ながら改善できる、再現性のある広告手法へと進化させることを目指しています。

まだまだ未完成なプロダクトではありますが、インフルエンサーと企業の双方にとって、価値が循環し続ける仕組みをつくり続けていきたいと考えています。

そして、日本の魅力やサービスが、世界中に広く届く社会を実現していきます。

株式会社APOC COO 後藤竜生

■本サービス・本リリースに関するお問合せ先

株式会社APOC COO / 最高執行責任者 後藤竜生

電話：03-6823-8848（会社代表電話）

お問い合わせ：https://apocc.co.jp/contact(https://apocc.co.jp/contact)

■当社について

会社名 ：株式会社APOC

代表者 ：代表取締役 齋藤 峻輔

設立 ：2022年8月

所在地 ：東京都板橋区板橋４丁目４－３白鳩マンション 306

URL ：https://apocc.co.jp/

事業内容：提供サービス：海外向けプレスリリース配信サービス「グローバルプレス」、外国人インフルエンサー広告「UZU広告」