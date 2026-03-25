モビリティRWAの運用基盤を強化。MUSUBI、投資家向け資産管理ダッシュボード「ガレージ」を刷新。

JMVL株式会社

JMVL株式会社(https://musubi.fi/)（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：Kay Woo）は、モビリティ実物資産（モビリティRWA）プラットフォーム「MUSUBI」において、投資家向け資産管理ページ「ガレージ」を全面刷新したことをお知らせいたします。

今回のリニューアルは、累計販売車両100台超の運用実績を背景に、投資家の皆さまにとってより分かりやすい資産管理環境を提供することを目的としたものです。保有資産やリース契約の状況、現地での稼働データなどを一元的に把握できる管理機能を提供することで、モビリティRWA領域における透明性と信頼性の向上を目指します。

■ 背景：拡大するRWA市場と、一元的な運用管理のニーズ

近年、市場規模の拡大が続くRWAにおいては、資産のトークン化だけではなく、トークン発行後の資産の状態や収益創出プロセスを継続的に把握する仕組みが重要となります。

モビリティ領域においては、車両を利用して各種のモビリティサービスを提供する事業者が収益化を行う一方、実際の車両の運用は現場のドライバーによって行われるという構造が一般的です。そのため、投資家にとっては、車両の物理的な稼働状況と車両からの収益情報を紐づけて把握することが難しいという課題がありました。

MUSUBIではこうした課題を解決すべく、車両リースを通じて生まれるキャッシュフローを、現地の走行データと連動させながら管理・可視化するための基盤づくりを進めてきました。今回の「ガレージ」刷新は、その取り組みをさらに前進させ、投資家がより高い解像度で資産の運用実態を把握するための環境を整備するものです。

■ 新「ガレージ」で強化された主要機能と導入メリット

新しい「ガレージ」は、保有資産やリース状況をより直感的かつ一元的に把握できるダッシュボードとなりました。保有資産の詳細情報から収益の推移まで、車両の運用に関わる情報を一画面で確認できる設計となっています。

■ 今後の展開

こちらの画像は新しくなった管理画面「ガレージ」の一部です。保有資産の詳細から収益の推移まで、運用に関わるすべての情報を一括でご確認いただけます。- キャッシュフローの可視化を強化車両ごとのリース収益推移を時系列でグラフ表示し、累積収益や回収状況を直感的に把握できるようになりました。- 稼働データと収益情報を統合表示実際の車両の走行データ（GPS、走行距離など）と、車両の稼働によって発生する収益データを同一画面上で連動表示できるようになりました。これにより、資産の稼働実態と収益の関係性をより正確に捉えられるようになり、運用の透明性が一段と向上します。- 法人実務に対応したデータ管理を標準化車両スペック、稼働履歴、収益情報を一覧で管理できるほか、CSV形式一括出力機能を実装し、法人における減価償却などの会計処理、レポーティング、監査対応の実務に必要な情報を提供します。- リアルタイム・モニタリング機能を向上マップ機能を全面的に刷新し、現地における車両の運行状況をより精緻に把握できるようになりました。日本にいながら海外資産の稼働状況をリアルタイムで確認できる環境を整備し、国境を越えたアセットマネジメントをより高度な水準へ引き上げます。

MUSUBIでは、既存の車両リースモデルに加え、4月末には車両の賃貸借契約に基づくリース料債権を対象とする新たな商品の展開を予定しています。今回の「ガレージ」刷新は、複数のアセットを統合的に管理する機能の基盤として、将来のモビリティRWA関連サービスの拡張に向けた重要な一歩となります。

■ 経営者コメント

JMVL株式会社 CEO Kay Woo

「RWAの本質的な価値は、デジタル化された権利が、実社会に存在する資産価値をどれだけ正確に反映し続けられるかにあると考えています。私たちは単にデジタル証明を発行するのではなく、その裏付けとなる実物資産の運用管理体制そのものを継続的に高度化してきました。今回の『ガレージ』刷新は、モビリティRWA運用における透明性と信頼性をさらに高める重要な一歩です。投資家の皆さまに、より精緻で利便性の高い資産管理体験をお届けできるものと確信しています。」

■ JMVL株式会社について

社名 ：JMVL株式会社

事業内容 ：電動三輪車の輸入販売、モビリティファイナンス事業

設立 ：2024年3月

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー9階

代表者 ：Kay Woo

URL ： https://musubi.fi

■ MVLグループについて

- MVL Chain(https://mvlchain.io/) (シンガポール）- TADA (https://tada.global/)(シンガポール）- ONiON Mobility (https://en.onionev.com/)(カンボジア）

サービスについてのお客さまのお問合せ

JMVL株式会社 カスタマー担当 小川 support@musubi.fi

メディアの皆様からのご取材のお問い合わせ

JMVL株式会社 広報担当 西村 support@musubi.fi