株式会社シンシアージュ、高知県香南市と包括連携協定を締結　 ー デジタル教育を軸に、地域と未来をつなぐ学びを創出 ー

株式会社シンシアージュ左から、香南市長 濱田氏、（株）シンシアージュ 代表取締役 久木田

デジタル教育プログラムを提供する株式会社シンシアージュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久木田敬志）は、このたび高知県香南市（市長：濱田豪太）と、包括連携協定を締結いたしました。

本協定により、両者は教育・人材育成分野を中心に連携を深め、地域社会の発展と次世代を担う子どもたちの育成を推進してまいります。

本協定は、香南市と株式会社シンシアージュが、それぞれの資源や強みを活かしながら連携し、主に教育・人材育成分野におけるデジタル教育の推進を中心に、子どもたちの健全な成長と地域理解の深化を図ることを目的としています。

▼協定に基づく主な連携事項

本協定において、両者は以下の事項について連携・協力して取り組みます。

（１）教育・人材育成に関すること。

（２）子どもたちの健全育成に関すること。

（３）地域振興・地域活性化に関すること。

（４）その他、目的達成のために必要な事項。

▼デジタル教育分野での取り組みについて

近年、GIGAスクール構想の進展により、学校現場におけるICT活用が進む一方で、子どもたちが実社会や地域の仕事・文化に触れる学びの重要性が高まっています。

株式会社シンシアージュは、こうした背景のもと、動画やデジタル技術を活用したデジタル教育プログラムを提供しています。また、動画やデジタル技術を活用した教育プログラムを展開し、全国の自治体や教育機関と連携しながら、実社会とつながる学びの機会を提供しています。

職業体験、地域文化、工場見学、博物館・水族館など、普段の生活や教科書だけでは出会えないテーマを、教育プログラムとして展開しています。

こうした学びを通じて、子どもたちの探究心や主体的に考える力を育み、学ぶ楽しさを実感できる教育環境の創出を目指しています。

▼香南市ならではの学びを、デジタル教育で発信

今後は、香南市の地域特性や文化、仕事、産業などをテーマとしたデジタル教育プログラムの制作を進め、子どもたちが自分たちの暮らす地域への理解を深め、関心や誇りを持つきっかけづくりを行っていきます。

制作されたプログラムは、市内の教育現場での活用にとどまらず、他地域の子どもたちにも活用されることで、香南市の魅力を広く発信する教育資源としての役割も担っていきます。

高知県香南市 概要

市長：濱田豪太

市役所所在地：高知県香南市野市町西野２７０６番地

公式サイト：https://www.city.kochi-konan.lg.jp/index.html



株式会社シンシアージュ 会社概要

会社名：株式会社シンシアージュ

代表取締役社長：久木田敬志

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア15F

事業内容：デジタル教育プログラムの企画・運営

公式サイト：https://sinsiarge.net/