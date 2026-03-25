【横浜市民ギャラリーあざみ野】子どもの自立心と表現力を育むアートプログラムを横浜・あざみ野で開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜市民ギャラリーあざみ野（横浜市青葉区あざみ野南1-17-3）の「子どものためのプログラム」では、小学6年生（12歳）までの子どもたちが、自分の手や目、からだ全体をつかって伸びやかに活動することを通して、自立心と健やかな成長を育むことを目的としています。

幼いころからいろいろな素材に触れて自分を表現することは、正解のない問いにも自分なりの答えを出す力となり、人によってちがう表現と出会うことは「自分もいいし、あの子もいいね」と認め合えるしなやかな心を育みます。

子どもにとって、素材で遊ぶ活動も描きつくる活動も、まずはゆったりとした時間の中で自分と向き合い、「こんなことをしてみたい」という気持ちに出会うことが大切です。はじめての挑戦も安心してできるよう、スタッフがサポートします。ぜひ遊びにきてください。

★子どものためのプログラム公式WEBサイト https://artazamino.jp/series/for-kodomo

プログラムには、対象年齢があります

長い時間じっくりと取り組む集中力や、少し難しいことに挑戦することで得られる達成感は、子どもの成長とともに変化していきます。そのため「年齢別のプログラム」では対象年齢を分けて、その時期にぴったりの体験ができるようにしています。

- プログラムは一部をのぞき有料です。「詳細を見る」ボタンからご確認ください。- 予約不要のプログラムをのぞき、お申込みは先着順です。定員に達した時点で締め切ります。「詳細を見る」にて、各プログラムの申込み開始日時をご確認ください。

＜毎月開催するプログラム＞

あざみ野親子のフリーゾーン

「えのぐ」、「ねんど」、「かみ」をつかって親子で一緒にあそぼう！最後はみんなでお片付けしよう（月2～３回開催）

■対象・定員｜小学生以下の子どもとその保護者、各日先着30グループ（1グループ5名まで）

■料金｜300円（大人、子ども共通）

詳細を見る :https://artazamino.jp/series/free-zone

障がいのある子どもたちのための 親子で造形ピクニック

いろんな素材をつかって自由にあそべます。家族やお友だちといっしょにそれぞれのペースでゆったり過ごしてみませんか？（月１回開催）

★2026年4月より参加料金が無料になります。

■対象・定員｜個別支援学級、特別支援学校等に通う子どもとその保護者、きょうだい、おともだち、各日先着10グループ（1グループ5名まで）

＜予約なし！どなたでも参加できるプログラム＞

詳細を見る :https://artazamino.jp/series/zoukei-picnicこの材料で、なにできる？

材料の特徴を手がかりに、何ができるのかを考えていっしょにあそぼう！

「えのぐがついたかみ」10/25（日）

１.10:00～12:00 ２.13:30～15:00

「カラフルなフェルト」2027/1/17（日）

10:00～12:30

＜年少・年中さん親子プログラム＞

詳細を見る :https://artazamino.jp/series/for-kodomo6/21(日) 親子であそぼう！ えがくにつながる点・線・かたち

クレパスやシール、絵の具などを使ったお絵かき遊びを通じて、子どもたちがのびのびとえがきたくなる親子の関わり方を一緒に考えていきます。

■定員｜先着16組32名（子ども１人につき保護者１名）

■時間｜14:00～16:00

■料金｜1組1,700円（材料費込）

＜年中さんプログラム＞

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo202606219/27(日) みんなであそぼう！ えのぐであそぼう

赤、青、黄、白、4色の絵の具からいろいろな色づくりに挑戦します。※一部親子で参加する場面があります。



■定員｜先着18名

■時間｜14:00～16:00

■料金｜1,700円（材料費込）

＜年長さんプログラム＞

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo202609274/19(日) ぺったん！スタンプでかたちはっけん

いろいろなかたちに絵の具をつけて、重ねたり、転がしたり、ぺたぺたスタンプ遊びをします。

■定員｜先着20名

■時間｜14:00～16:00

■料金｜1,700円（材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20260419

11/8(日) つちねんどであそぼう

手指から足先までたくさん動かして土のねんどと仲良くなろう！小さなやきものも作ります。

※作品は後日、窯で焼いてお渡しします。

■定員｜先着20名

■時間｜14:00～16:00

■料金｜2,000円（材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20261108

＜小学1～3年生プログラム＞

8/2(日) ゆらゆらゆれる ミニ編みクラゲをつくろう

ハンドルを回すと編める機械をつかって、自分だけのミニ編みクラゲ*をつくります。

＊編みクラゲ：講師、編み師 203gowさんによる編み物の作品。

■定員｜各回先着12名

■時間｜１.10:00～12:00 ２.13:30～15:30

■料金｜1,700円（材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20260802

2027/3/14(日) アルミをたたいてつくろう

アルミのはりがねやアルミホイルをつかって立体作品をつくります。

■定員｜先着20名

■時間｜14:00～16:00

■料金｜1,700円（材料費込）

＜小学4～6年生プログラム＞

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo202703148/22・29、9/5・12(土) 油絵をかこう

油絵がはじめての人も大丈夫！道具の使い方を練習して少しずつ油絵の具になれていきます。

■定員｜先着15名

■時間｜14:00～16:00

■料金｜8,500円（全4回分、材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20260822

2027/2/6(土) 太陽の光で写真をとろう

サイアノタイプ*と呼ばれる、青写真づくりに挑戦します。＊サイアノタイプ：日光などの紫外線が当たった場所が青色に染まる写真技法。

■定員｜先着16名

■時間｜10:30～12:30

■料金｜1,700円（材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20270206

＜ファミリープログラム＞

12/6(日) ダンボールでつくるクリスマスハウス

デコレーションペーパーや、ダンボールのこっぱなどをつかって自分だけのクリスマスのおうちを考えてつくります。

■対象・定員｜小学生以下の子どもとその保護者、各回先着12グループ（1グループ5名まで）

■時間｜１.10:30～11:30 ２.13:30～14:30

■料金｜1グループ2,000円（材料費込）

詳細を見る :https://artazamino.jp/event/kodomo20261206

・お申込みは先着申込順で受付ます。定員に達した時点で締め切ります。申込開始日時をご確認ください。

・事前支払制です。※「あざみ野親子のフリーゾーン」を除きます。※お支払い方法によって支払期限があります。

・お申込みは各プログラム参加者1人、または1組につき、1回です。

・必要以上のお申込みをされ、後に不要なものをキャンセルする等の行為が見られた際には、今後のお申込みを受付けない場合があります。

・お支払いいただいた参加費は原則返金いたしませんのでご了承ください。

・当方の事由により中止したプログラムの参加費は全額返金します。



※ 催事内容、定員などが変更、中止になる場合があります。最新情報は横浜市民ギャラリーあざみ野ホームページを確認してください。

※ お預かりした個人情報は、横浜市芸術文化振興財団個人情報保護方針に基づき厳重に管理します。

お問合わせ

横浜市民ギャラリーあざみ野

（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

〒225-0012

横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野 内

TEL 045-910-5656 Mail info@artazamino.jp

https://artazamino.jp/