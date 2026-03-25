【グラッシェル札幌ステラプレイス店】ルタオのアントルメグラッセ専門店にて、桃と苺のさわやかな味わいが調和した春限定のパルフェが4月1日（水）より期間限定で新登場！

株式会社ケイシイシイ

小樽洋菓子舗ルタオ（株式会社ケイシイシイ）がプロデュースするアントルメグラッセ・グラス専門店『グラッシェル』は、2026年４月1日（水）より、新作パルフェ「ペッシュ フレーズ アルモニー」を発売いたします。桃と苺のさわやかな味わいを、上品な香りの紅茶で優しく包み込んだ春限定のパルフェをぜひ、この機会にお楽しみください。

春限定の新作パルフェ 「ペッシュ フレーズ アルモニー」

ペッシュ フレーズ アルモニー

桃と苺のさわやかな味わいを、上品な香りの紅茶で優しく包み込だ春限定のパルフェ。

赤桃を使用したアイスと白桃を使用したアイスに恋香桃と苺ダイス、甘酸っぱいベリーソース入りのフルーツティージュレをしのばせました。間にホワイトチョコとカスタードクリームを重ね、甘酸っぱい味わいの中にコクをプラス。仕上げに、サクサクの紅茶クランブルをトッピングし食感のアクセントにしました。最初から最後まで桃とベリーの甘くフルーティーな香りの余韻を感じられる、今だけのパルフェをぜひお楽しみください。

【商品名】ペッシュ フレーズ アルモニー

【価 格】1,980円（税込）

【販売期間】2026年4月1日（水）～

2026年5月31日（日）

ミルクとブルーベリーの酸味が調和した贅沢なソフトクリーム

リュクスクレームグラッセ ミルティーユ

ミルクの甘みとブルーベリーの酸味の調和をお楽しみいただける贅沢なソフトクリーム。

ミルキーでコク深いジャージーミルクアイスを絞り、ブルーベリーソースとミルクソースをトッピング。優しい甘さのミルクプリンと甘酸っぱいブルーベリーの果肉とソースを忍ばせることで、ブルーベリーの爽やかな味わいと共にミルクのコクを演出いたします。

【商品名】リュクスクレームグラッセ

ミルティーユ

【価 格】800円（税込）

【販売期間】2026年4月1日（水）～

2026年6月30日（火）

※テイクアウト限定商品

※ラストオーダー 19時30分

グラッシェルでは、スイーツだけでなくお食事メニューも多数ご用意しております。

春の旬な野菜を使用した季節限定のパスタ

季節のサラダプレート～春野菜と蟹クレープグラタン～

春キャベツ、じゃがいも、アスパラなどの春が旬の野菜に、ジューシーなベーコンと鶏もも肉を添えたプレート。春野菜はアンチョビで香り付けし、深みのある味わいに仕立て、とろとろの卵と絡めることで、まろやかさをプラス。クレープ状に包んだホクホクの蟹グラタンと一緒にお楽しみください。

【商品名】季節のサラダプレート

～春野菜と蟹クレープグラタン～

【価 格】\1,760円（税込）

【販売期間】2026年4月1日（水）～

2026年5月31日（日）

【販売時間】11:00～20:00

※L.O.19：00

人気のお食事メニューも多数ご用意

十勝豊西牛のビーフストロガノフオムライス ~とろふわ卵と4種のチーズソース~

おすすめはこだわりのオムライス。上質な赤身の旨みあふれる十勝豊西牛の肩ロース肉を、こだわりのデミグラスソースでじっくりと柔らかく煮込んだビーフストロガノフを、とろりとコク深い4種のチーズを使用したチーズソースで味わうオムライスです。ケチャップライスの上にとろふわな卵を重ね、2種のソースと絡み合いマイルドな味わいに仕立てました。

【商品名】十勝豊西牛のビーフストロガノフ オムライス～とろふわ卵と4種のチーズソース～

【価 格】\1,760（税込）

【販売期間】通年

【販売時間】11:00～20:00

※L.O.19：00

店舗情報

グラッシェル 札幌ステラプレイス店

【住所】札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイスセンター2F

【TEL】011-209-5280

【営業時間】10：00～20：00（L.O.19：00）

※フード提供時間：11:00～20:00

【定休日】札幌ステラプレイスの休日に準ずる

GLACIEL(グラッシェル)について

GLACIEL（グラッシェル）は小樽洋菓子舗ルタオがプロデュースする、唯一のアントルメグラッセ・グラス専門店です。

名前の由来は、フランス語でアイス職人を意味する「グラシエ」、氷菓を意味する「グラス」、そして空を意味する「シエル」を組み合わせた造語です。口の中に広がるアイスの美味しさと青空のように澄んだブランドカラーをイメージしています。

ブランドサイトURL :http://www.glaciel.jp/GLACIEL公式インスタグラム :https://www.instagram.com/glaciel_sapporo/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。