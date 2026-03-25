クラシックな一足を再構築。URBAN RESEARCH DOORS EXCLUSIVE MODEL adidas Originals 『HANDBALL SPEZIAL』が登場！

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSより、adidas Originals 『HANDBALL SPEZIAL』 EXCLUSIVE MODELを4月3日(金)に発売。

3月20日(金)よりオンラインストア限定で先行予約を開始します。

1979年にハンドボールシューズとして誕生し、アーカイブに名を残すアイコニックな『HANDBALL SPEZIAL』。

今回、注目すべき別注ポイントはスリーストライプスをメインとするカラーリングです。

adidasの歴史上欠かせない1990年代初頭のパフォーマンスプロダクトを彷彿とさせる『Equipment Green - エキップメントグリーン - 』を、スリーストライプス、インソールにのせアクセントに。

当時のシリーズを象徴するクラシックな足元に際立つデザインへと仕上げました。

ボディには２色の異なるホワイトカラーを採用。

クリーンなアッパーとクラシックな風合いのソールで、本来のHANDBALL SPEZIALらしさ、そしてエキップメントグリーンとの色合いがレトロ感を体現しています。

シューレースは、アッパーとソールそれぞれと同じカラーで2本ご用意。

あらゆるスタイリングにマッチし、春の着こなしをより一層軽やかにアップデートしてくれる特別な一足をぜひお見逃しなく。

adidas Originals 別注HANDBALL SPEZIAL

価格：16,500円 (税込)

カラー：WHITE/EQUIPMENT GREEN



MEN(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1170077/?_ga=2.268504376.830661814.1774421325-221679749.1774421325)

品番：CD26110-1170077

サイズ：25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 30



WOMEN(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-2210271/?_ga=2.268504376.830661814.1774421325-221679749.1774421325)

品番：CD26110-2210271

サイズ：22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25

【オンラインストア限定先行予約】

2026年3月20日(金)～

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.268504376.830661814.1774421325-221679749.1774421325)

【一般発売日】

2026年4月3日(金)

【取り扱い販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.260628932.830661814.1774421325-221679749.1774421325)