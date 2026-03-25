自分を変える。言葉のエンターテイメント『今からボード』3月26日第2弾発売

マクティブエンターテイメント株式会社

企画会社のマクティブエンターテイメント株式会社（東京都世田谷区、代表取締役：宮下千里）は、同社が展開する言葉ブランド「ことのココタチ」より、『今からボード』シリーズ第2弾となる新商品3作を3月26日に発売いたします。

新入学、新学期、新社会人など、多くの人々が新しい環境に挑む中で、期待と共に不安や悩みが増える時期でもあります。この『今からボード』は、「自分を変えたい」「変わりたい」という想いを持つ方々に向けて、言葉の力によって自分を成長させる“言葉のエンターテインメント”の新アイテムです。ポジティブな一歩を踏み出すためのサポートをいたします。

■言葉ブランド「ことのココタチ」

日常生活で触れる映画の名シーンや好きな楽曲の歌詞、小説の一節、または何気ない会話での印象的な言葉など、再び聞きたくなる言葉は多々あります。

「あの言葉はずっと忘れたくない」「あの言葉が何かの役に立つかもしれない」「あの言葉で自分が変われる気がする」と感じたことはありませんか。

そんな時に必要な言葉やフレーズが手元にあれば、願いを叶えるお手伝いができるのではと考え、このアイテムの企画・発売に至りました。

『今からボード』は、日常で感じる「愛がわからない」「心の問題に悩む」「人生について迷う」といった疑問から、より良い自分を見つけるための言葉のアイテムです。

日常の目に見えるところに置いたり飾ったりすることで、何度も読み返し、これまで変われなかった自分を少しずつ変えていく手助けとなります。

■商品情報

マイナスの時間『今からボード』運がない『今からボード』落ち込む時間『今からボード』『今からボード』裏面

商品名：今からボード

種類：3種

（マイナスの時間/運がない/落ち込む時間）

サイズ：A6サイズ（縦148ｍｍ×横105ｍｍ）

素材：高密度厚紙

特徴：

- 両面マットフィルム貼り加工

- 折れにくい

- キズがつきにくい

- 滑らかな手触り

- 高級パッケージ、トレーディングカードなどに使用

価格：880円（税込）

『今からボード』は今後、続々と発売予定です。詳細については公式サイトをご覧ください。

会社概要

会社名：マクティブエンターテイメント株式会社

所在地：東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14

事業内容：化粧品のOEM企画・製造及びオリジナル商品のプロデュース

企業サイト：https://mactive-entertainment.co.jp/

＜公式サイト＞

https://kotonokokotachi.com/

＜オンラインショップ＞

https://shop.kotonokokotachi.com/