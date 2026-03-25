株式会社ARCRA、株式会社でんそくと共同で発電所の異常をAIが検知する監視システムを開発

株式会社ARCRA

株式会社でんそく（代表取締役 櫻井 賤男）と株式会社ARCRA（代表取締役CEO 藤本秦平）は、共同で発電所の運転データをもとに異常の兆候を検知するAI監視システムを開発しました。

本システムは、発電所ごとの運転状況の違いを学習したうえで、AIが異常判定の基準値を自動で算出し、急激な異常と緩やかに進行する異常の双方に対応できることが特長です。これにより、各発電所の特性に応じた柔軟な異常監視を実現します。

開発の概要

本システムでは、発電所ごとに蓄積された運転データをAIが解析し、設備の状態に応じた異常判定を行います。

従来の一律な閾値による監視とは異なり、各発電所の特性に応じて判定基準を自動で調整することで、より精度の高い異常検知を実現します。

システムの特長

異常検知システムフロー

本システムの主な特長は以下の通りです。

導入意義

- 発電所ごとの特性に応じた異常検知AIが運転データの傾向を学習し、設備ごとに最適な判定基準を自動設定- 多様な異常パターンに対応急激な異常と、時間をかけて進行する異常の双方を検知可能- 柔軟な運用設定閾値や判定時間を調整することで、現場の運用に応じた監視が可能

発電所における設備監視は、拠点ごとに挙動が異なるため、一律の基準では異常を捉えにくいという課題がありました。

本システムにより、AIが各発電所の特性を踏まえた監視を行うことで、異常の早期発見と監視業務の高度化が期待されます。

株式会社でんそく 中村真二様 コメント

今回AIで解析した発電所のデータ数は、少ない施設で約147万件/日、多い施設では約294万件/日にのぼり、人の目による監視や異常の発見は事実上困難な状況にありました。

このたび共同開発したAIソフトウェアは、これらの膨大なデータを過去の正常運転データ（学習済みデータ）と自動的に比較・分析し、通常状態からの乖離度合いを「異常スコア」として数値化・出力するものです。これにより、急激な異常と緩やかに進行する異常の双方への対応が可能となるとともに、発電所ごとに異なるデータ量に左右されることなく活用できる、汎用性の高いAIソフトウェアを実現しました。

今後、本AI技術の適用範囲を他のシステムにも拡大し、点検業務のさらなる効率化に加え、予知保全システムの共同開発を推進することで、設備運用の高度化と安定稼働への貢献を目指してまいります。

株式会社でんそく

会社名 ：株式会社でんそく

本社所在地 ：〒939-8221 富山県富山市八日町100番地

代表取締役 ：櫻井 賤男

HP ：https://www.densoku.co.jp/

株式会社ARCRAについて

会社名 ：株式会社ARCRA

本社所在地 ：〒113-0033 東京都文京区本郷6-25-14

代表取締役 ：藤本 秦平

問い合わせ先：contact@arcra.jp

HP ：https://arcra.jp/

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎について

「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力共に成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ企業群です。

（商願2020-135191、商願2022-145945）