濡れタオルが秒で氷結＆カチコチ氷タオルに！猛暑日に大活躍の「氷結スタンプ」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作「氷結スタンプ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
濡れたタオルにプッシュで氷結！氷タオルに早変わり
水で濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷タオルに！
水で濡らした箇所を氷結するため、無臭で衣類もシミになりにくい仕様です。
冷却スプレーとしても使用でき、服の上からの噴霧で広範囲を瞬時に冷やします。
事前に冷やすなどの準備が不要で、携帯すれば冷感を得られるため、
レジャーやアウトドアなどにもおすすめ。
炎天下で熱くなった自転車のサドル、公園のベンチを冷却するという使用方法も可能です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷結スタンプ」LCACL010
価格：1,650円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl010/
POINT1■いつでもどこでも氷結
濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷結！
繰り返すと氷タオルが完成します。
事前に冷やす準備もなく、
携帯するだけですぐに使えて便利です。
POINT2■氷スタンプと氷スプレーの2WAY
スタンプ式の使用は水で濡らした箇所を
氷結して氷タオルに。
スプレー式の使用は広範囲を一気に冷却して
クールダウン。
用途に応じて使い分けできます。
POINT3■環境に優しい設計
氷結スタンプの氷は余計な化学物質が
入っておらず、無香料・界面活性剤不使用で
環境にも優しい設計。
濡らしたタオルの水分を凍らせる仕様のため、
衣類やタオルもシミになりません。
POINT4■炎天下のサドルや公園のベンチに
炎天下で熱くなった自転車のサドル、
公園のベンチなどに氷スプレーで
瞬間冷却して快適に。
熱がこもった帽子の内側にスプレーするのも
気持ちよくおすすめです。
商品仕様
ブルー（BL）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/400_1_f68d085d1733b282b9006c6291d277b4.jpg?v=202603250451 ]
販売情報
■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl010
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供