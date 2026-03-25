濡れタオルが秒で氷結＆カチコチ氷タオルに！猛暑日に大活躍の「氷結スタンプ」をLife on Productsより新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作「氷結スタンプ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

濡れたタオルにプッシュで氷結！氷タオルに早変わり

水で濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷タオルに！

水で濡らした箇所を氷結するため、無臭で衣類もシミになりにくい仕様です。

冷却スプレーとしても使用でき、服の上からの噴霧で広範囲を瞬時に冷やします。

事前に冷やすなどの準備が不要で、携帯すれば冷感を得られるため、

レジャーやアウトドアなどにもおすすめ。

炎天下で熱くなった自転車のサドル、公園のベンチを冷却するという使用方法も可能です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「氷結スタンプ」LCACL010

価格：1,650円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl010/

POINT1■いつでもどこでも氷結

濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷結！

繰り返すと氷タオルが完成します。

事前に冷やす準備もなく、

携帯するだけですぐに使えて便利です。

POINT2■氷スタンプと氷スプレーの2WAY

スタンプ式の使用は水で濡らした箇所を

氷結して氷タオルに。

スプレー式の使用は広範囲を一気に冷却して

クールダウン。

用途に応じて使い分けできます。

POINT3■環境に優しい設計

氷結スタンプの氷は余計な化学物質が

入っておらず、無香料・界面活性剤不使用で

環境にも優しい設計。

濡らしたタオルの水分を凍らせる仕様のため、

衣類やタオルもシミになりません。

POINT4■炎天下のサドルや公園のベンチに

炎天下で熱くなった自転車のサドル、

公園のベンチなどに氷スプレーで

瞬間冷却して快適に。

熱がこもった帽子の内側にスプレーするのも

気持ちよくおすすめです。

商品仕様

ブルー（BL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/400_1_f68d085d1733b282b9006c6291d277b4.jpg?v=202603250451 ]

販売情報

■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl010

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供