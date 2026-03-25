濡れタオルが秒で氷結＆カチコチ氷タオルに！猛暑日に大活躍の「氷結スタンプ」をLife on Productsより新発売

写真拡大 (全9枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作「氷結スタンプ」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


濡れたタオルにプッシュで氷結！氷タオルに早変わり




水で濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷タオルに！


水で濡らした箇所を氷結するため、無臭で衣類もシミになりにくい仕様です。


冷却スプレーとしても使用でき、服の上からの噴霧で広範囲を瞬時に冷やします。


事前に冷やすなどの準備が不要で、携帯すれば冷感を得られるため、


レジャーやアウトドアなどにもおすすめ。


炎天下で熱くなった自転車のサドル、公園のベンチを冷却するという使用方法も可能です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「氷結スタンプ」LCACL010
価格：1,650円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcacl010/




POINT1■いつでもどこでも氷結

濡らしたタオルにプッシュするだけで瞬間氷結！


繰り返すと氷タオルが完成します。


事前に冷やす準備もなく、


携帯するだけですぐに使えて便利です。








POINT2■氷スタンプと氷スプレーの2WAY

スタンプ式の使用は水で濡らした箇所を


氷結して氷タオルに。


スプレー式の使用は広範囲を一気に冷却して


クールダウン。


用途に応じて使い分けできます。








POINT3■環境に優しい設計

氷結スタンプの氷は余計な化学物質が


入っておらず、無香料・界面活性剤不使用で


環境にも優しい設計。


濡らしたタオルの水分を凍らせる仕様のため、


衣類やタオルもシミになりません。








POINT4■炎天下のサドルや公園のベンチに

炎天下で熱くなった自転車のサドル、


公園のベンチなどに氷スプレーで


瞬間冷却して快適に。


熱がこもった帽子の内側にスプレーするのも


気持ちよくおすすめです。







商品仕様



ブルー（BL）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/400_1_f68d085d1733b282b9006c6291d277b4.jpg?v=202603250451 ]


販売情報


■2026年3月25日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcacl010



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供