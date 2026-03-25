【英会話×ウェルビーイング（Well-being）】ネイティブキャンプ、世界中の動画で「幸福度を高め方」を学ぶ新教材を公開

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、人気教材「デイリートピック」において、現代社会で関心の高まっている「ウェルビーイング（Well-being）」をテーマにした新教材を公開いたしました。

本教材では、「英語を学ぶ」ことに加え、「英語で幸せの価値観を分かち合う」という新しい学習体験を提供します。英語を通じて自身の価値観や考え方を表現し、世界中の講師と対話することで、より豊かなコミュニケーション力を養うことができます。

■英語学習×自己実現をテーマにした新しい学習体験

近年、「ウェルビーイング（Well-being）」という概念は、世界中で注目を集めています。仕事や生活の質、心身の健康、人間関係など、人生全体の幸福度を高める考え方として、多くの分野で取り入れられています。

英語学習においても、自分の考えや感情を言語化し、他者と共有することは重要なスキルです。ネイティブキャンプでは、英語を単なる語学として学ぶだけでなく、世界の人々と価値観を共有し、視野を広げるコミュニケーションツールとして活用してほしいという想いから、本教材を公開しました。

講師とのディスカッションを通じて、異なる文化や背景を持つ人々の「幸せの定義」に触れることで、英語力の向上と同時に多角的な視点を養うことができます。

■本教材の特徴：英語学習×自己実現

1.「心の健康」を言語化するトレーニング

「自分にとっての幸せとは何か」「毎日を前向きに過ごすための工夫」など、自身の内面について英語で表現するトレーニングを行います。自己表現（Self-expression）の力を養いながら、より深いコミュニケーション力を身につけることができます。

2. グローバルな「幸福学」の視点を吸収

世界中で注目されるウェルビーイングの考え方を、約1分のショート動画を通じて手軽にインプット。日常会話でも使いやすいポジティブな英語表現を学ぶことができます。

3. 講師との対話で深まる「多角的な幸福観」

世界140カ国以上の講師とディスカッションを行うことで、文化や国籍によって異なる「幸せの定義」を知ることができます。多様な価値観に触れることで、視野を広げながら英語でのコミュニケーション力を高めることが可能です。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/50046

■「デイリートピック」について

「デイリートピック」は、世界のさまざまな動画を教材として活用する人気コンテンツです。レッスンの冒頭で約1分の動画を視聴し、その内容をもとに講師とディスカッションを行う構成となっています。

- 「旬」のトピックが毎日10チャプター追加エンタメ、ビジネス、社会情勢など、世界中の動画をベースにした鮮度の高い教材を提供しています。- 1分動画×濃密ディスカッション動画を視聴してから会話を始めるため、内容の文脈を理解した状態でディスカッションが可能です。初心者から上級者まで、深い議論に集中できます。- 3段階のレベル設定英語力や興味に合わせて教材を選択できるため、無理なく「今話したいテーマ」で英語学習を進めることができます。デイリートピック :https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/50046

ネイティブキャンプは今後も、世界の多様なトピックを通じて、学習者が楽しみながら英語を学び続けられる環境を提供してまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンに選ばれているオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media