フィジー政府観光局日本代理店にフォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスを指名

フィジー政府観光局

フィジー政府観光局は、株式会社フォーサイト・マーケティングとワールド・コンパス株式会社のパートナーシップによる共同体制を、2026年4月1日付で日本における公式代理店として任命したことを発表いたします。今回のパートナーシップは、日本市場におけるフィジーのプレゼンス強化に向けた重要な一歩であり、旅行需要の回復、トレード関係の強化、そして「真の幸せが自然に生まれる場所」としてのフィジーのブランド価値向上を目指しています。

フィジー政府観光局の最高経営責任者、パレシュ・パント博士は次のように述べています。「日本はツーリズム・フィジーにとって戦略的に重要な市場です。私たちは、日本市場への深い知見はもちろん、一体感のある責任ある体制を提供できるパートナーを求めていました。フォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスは、高度な戦略的思考力と優れた実行力を兼ね備えたチームです。両社が共有する『幸せあふれるフィジー（Where Happiness Comes Naturally）』というブランド哲学、そしてトレード、PR、イベントを統合したアプローチにより、日本の旅行者と真摯につながる力に大きな自信を持っています。」

新たな代理店体制は、デスティネーション・プロモーション、広報、デジタルマーケティングを得意とするフォーサイト・マーケティングと、航空、トレード関係、イベント運営に豊富な実績を持つワールド・コンパスの強みを結集したものです。両社は「ワン・チーム」として一体的に運営され、フォーサイト・マーケティングの代表取締役である能登重好が、ツーリズム・フィジーの日本における窓口兼総括プロジェクトリーダーを務めます。

能登重好氏は次のようにコメントしています。「このような重責を担うことを、チーム一同、大変光栄に思っております。フィジーは、日本の旅行者が今まさに求めているもの--真のつながり、ゆったりとした体験、そして心身の豊かさ--を提供できる場所だと確信しています。フォーサイト・マーケティングとワールド・コンパスそれぞれの専門性を融合させることで、機動力と責任感を両立したモデルを構築していきます。ツーリズム・フィジーの日本における「手と足」となり、目に見える成果と持続的なブランド価値を生み出すことに、全力で取り組んでまいります。」

今回の指名は厳正な選考プロセスを経て決定されたものであり、南太平洋における最重要の送客市場のひとつである日本で現地に根ざした戦略的かつ機動力ある体制を通じて着実な成長を実現するという、ツーリズム・フィジーの強いコミットメントを体現するものです。

新体制のもと、フォーサイト・マーケティングは戦略的リーダーとして、市場調査・情報収集、PR・メディアリレーションズ、デジタルマーケティング、レポーティングを統括します。ワールド・コンパスはB2Bの関係構築、デスティネーション・マネジメント支援、ならびにロードショー、セミナーをはじめとする主要なトレード・消費者向けイベントの企画・実施を担当します。

両社のパートナーシップは、毎週開催される合同ステアリングミーティングによって運営され、戦略・KPI・スケジュールの整合性を継続的に確認します。また、共有プロジェクト管理プラットフォームを活用することで、すべての活動にわたるシームレスなコミュニケーションと一貫したブランド展開を実現します。

ワールド・コンパス代表取締役社長の根来勇人氏は次のように語っています。「長年にわたり日本の旅行業界と緊密に連携してきた経験から、継続的なエンゲージメントと信頼性の高い情報発信がいかに重要かを深く理解しています。フィジーの温かさ、アクセスのしやすさ、そして本物の魅力は、現在の市場環境において、日本の旅行者の心に強く響くものがあります。私たちの役割は、すべてのトレードとの接点、すべてのイベント、そしてすべての販売活動において、フィジーの真の魅力を体現することです。フォーサイト・マーケティングとともに、信頼を築き訪問者数の増加につながる、質の高いプログラムを実施してまいります。」

当面の目標は、成田-ナンディ間の直行便を最大限に活用し、年間14,000人の日本人旅行者の訪問を達成することです。B2Bトレード施策、消費者向けキャンペーン、メディア・インフルエンサーを活用したターゲット施策を組み合わせた12ヶ月間の統合成長計画が策定されており、心の豊かさ、文化的な本物らしさ、そして自然の美しさというフィジー独自の価値を伝えることを目的としています。

フィジー政府観光局について

フィジー政府観光局は、フィジーを世界中の人々にとって理想的なレジャー旅行先として広めることを使命とする、フィジー政府の観光マーケティング機関です。

現在、オーストラリア、ニュージーランド、北米、英国、欧州、日本、そして大中華地区（香港を含む）という世界7つの主要市場に拠点を展開しており、広告宣伝、広報活動、メディア施策、旅行博への出展、業界向けプログラムや消費者向けプロモーションなど、多岐にわたる活動を通じて、フィジーを魅力的な観光地として世界に発信しています。

公式サイト：https://visitfiji.jp/ 公式Instagram: https://www.instagram.com/tourismfiji.jp/

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