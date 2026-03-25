注目の特設ステージは「クールポコ。」さん、「小島嵩弘」さんが追加出演者として決定♪「ほくそう春まつり２０２６」を開催

北総鉄道株式会社

北総鉄道(本社:千葉県鎌ケ谷市、社長:持永 秀毅)では、２０２６年４月１９日（日）に、イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場（中央北第１駐車場）にて、「ほくそう春まつり２０２６」を開催（２月２７日（金）既報）します。

このたび詳細が決まりましたので、お知らせします。

＜開 催 概 要＞

１. 注目の特設ステージは、先に発表済の「SHOW-WA&MATSURI」さん、「LinQ」さん、

「天野なつ」さんに加え、「なぁ～にぃ～！やっちまったな！！」のフレーズと餅つきネタで、おなじみのお笑い芸人「クールポコ。」さん、BAYFMで長きにわたりDJを務めるシンガーソングライターの「小島嵩弘」さんの出演が決定！

２. 当日は、京成線京成上野駅から、「特急・千葉ニュータウン中央行き」の「ほくそう春まつり号」を運転！ （京成上野駅９：０８発 → 千葉ニュータウン中央駅９：５６着）

３. 会場内の印西市ブースでは北総鉄道コラボ「ほくそう制服いんザイ君」ぬいぐるみ

（税込１，０００円／個）を限定発売。白井市ブースでは「『なし坊』に会おう！」と題して、

「なし坊」との写真撮影会を実施！

４. 沿線自治体や企業のマスコットキャラクターも大集合！

千葉県「チーバくん」、印西市「いんザイ君」、白井市「なし坊」、京成電鉄株式会社「京成パンダ」、JCOM株式会社「ZAQ」が登場！

５. 京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラルをはじめとする鉄道・バス各社が多数集結し、グッズ販売会を実施！

６. 印西市商工会、白井市商工会加盟の店舗や地元ゆかりの企業・団体も多数出展！

皆さまお誘い合わせの上、ぜひ「ほくそう春まつり号」に乗って「ほくそう春まつり」へお越しください！

「ほくそう春まつり２０２６」の開催概要

2025年「ほくそう春まつり」の様子記念ヘッドマーク(イメージ)

１．開催日時

２０２６年４月１９日（日） １０時００分～１５時００分（雨天決行・荒天中止）

２．開催場所

イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場(中央北第１駐車場)

３．主催

「ほくそう春まつり２０２６」実行委員会

（北総鉄道株式会社、印西市、白井市、株式会社ベイエフエム）

４．協賛

大塚製薬株式会社、株式会社千葉ニュータウンセンター、JCOM株式会社

５．協力

京成グループ各社、独立行政法人都市再生機構、イオンモール株式会社

印西市商工会、白井市商工会、印西市観光協会

６．後援

北総線沿線地域活性化協議会

７．イベント内容

（１）ステージイベント

【出演者】

SHOW-WA&MATSURI※当日参加の出演者については当社HPにて後日発表しますクールポコ。小島嵩弘LinQ（リンク）天野なつきゃんひとみ

（２）お子様向けコーナー

・北総線ミニ電車の運行

・ゲームコーナー など

（３）販売・ＰＲコーナー

・鉄道、バス各社ほかによるグッズ販売会など

当社、京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラル、京浜急行電鉄（京急ストア）、東武鉄道、

東武商事、西武鉄道、首都圏新都市鉄道、流鉄、芝山鉄道、千葉都市モノレール、いすみ鉄道、

東葉高速鉄道、銚子電気鉄道、小湊鐡道、埼玉高速鉄道、横浜高速鉄道、湘南モノレール、

宇都宮ライトレール、富士山麓電気鉄道、伊豆箱根鉄道、北越急行、横浜シーサイドライン、

岳南電車、名鉄生活創研、ジェイアールバス関東、大井川鐡道、他

・京成グループ(鉄道、バス以外)各社による出展

コミュニティー京成、京成建設、京成電設工業、水戸京成百貨店、筑波観光鉄道

鋸山ロープウェー、イウォレ京成、京成ドライビングスクール、京成不動産、

京成カードＰＲ ブース、京成グループＢＭＫ推進運動ＰＲブース

・沿線自治体や企業等のＰＲコーナー など

印西市観光協会、印西市商工会、白井市商工会加盟企業・店舗による物販および飲食販売、他

８．「ほくそう春まつり号」の運転について

（１）京成電鉄・京成上野駅発臨時列車「特急・千葉ニュータウン中央行」

●「ほくそう春まつり号」主要駅出発時刻

※全停車駅

京成上野→日暮里→青砥→京成高砂→東松戸→新鎌ヶ谷→西白井→白井→小室→千葉ニュータウン中央

（２）運転日

２０２６年４月１９日（日）

（３）使用車両

北総鉄道９１００形（９１２８号車～９１２１号車）

（４)乗車方法

事前のご予約等は不要で、どなた様もご乗車いただけます。

９．お問合せ

【「ほくそう春まつり」に関するお問い合わせ】

企画室 TEL０４７（４４５）１９０２

【「ほくそう春まつり号」に関するお問い合わせ】

運輸部営業課 TEL０４７（４４５）１９０１

※詳細は、ホームページ等でお知らせいたします。

以 上