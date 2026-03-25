注目の特設ステージは「クールポコ。」さん、「小島嵩弘」さんが追加出演者として決定♪「ほくそう春まつり２０２６」を開催

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北総鉄道株式会社

北総鉄道(本社:千葉県鎌ケ谷市、社長:持永　秀毅)では、２０２６年４月１９日（日）に、イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場（中央北第１駐車場）にて、「ほくそう春まつり２０２６」を開催（２月２７日（金）既報）します。


このたび詳細が決まりましたので、お知らせします。



＜開　催　概　要＞


１. 注目の特設ステージは、先に発表済の「SHOW-WA&MATSURI」さん、「LinQ」さん、


「天野なつ」さんに加え、「なぁ～にぃ～！やっちまったな！！」のフレーズと餅つきネタで、おなじみのお笑い芸人「クールポコ。」さん、BAYFMで長きにわたりDJを務めるシンガーソングライターの「小島嵩弘」さんの出演が決定！



２. 当日は、京成線京成上野駅から、「特急・千葉ニュータウン中央行き」の「ほくそう春まつり号」を運転！ （京成上野駅９：０８発　→　千葉ニュータウン中央駅９：５６着）



３. 会場内の印西市ブースでは北総鉄道コラボ「ほくそう制服いんザイ君」ぬいぐるみ


（税込１，０００円／個）を限定発売。白井市ブースでは「『なし坊』に会おう！」と題して、


「なし坊」との写真撮影会を実施！



４. 沿線自治体や企業のマスコットキャラクターも大集合！


千葉県「チーバくん」、印西市「いんザイ君」、白井市「なし坊」、京成電鉄株式会社「京成パンダ」、JCOM株式会社「ZAQ」が登場！



５. 京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラルをはじめとする鉄道・バス各社が多数集結し、グッズ販売会を実施！



６. 印西市商工会、白井市商工会加盟の店舗や地元ゆかりの企業・団体も多数出展！



皆さまお誘い合わせの上、ぜひ「ほくそう春まつり号」に乗って「ほくそう春まつり」へお越しください！




2025年「ほくそう春まつり」の様子


記念ヘッドマーク(イメージ)

「ほくそう春まつり２０２６」の開催概要


１．開催日時


２０２６年４月１９日（日）　１０時００分～１５時００分（雨天決行・荒天中止）



２．開催場所


イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場(中央北第１駐車場)



３．主催


「ほくそう春まつり２０２６」実行委員会


（北総鉄道株式会社、印西市、白井市、株式会社ベイエフエム）



４．協賛


大塚製薬株式会社、株式会社千葉ニュータウンセンター、JCOM株式会社



５．協力


京成グループ各社、独立行政法人都市再生機構、イオンモール株式会社


印西市商工会、白井市商工会、印西市観光協会



６．後援


北総線沿線地域活性化協議会



７．イベント内容



（１）ステージイベント


【出演者】



SHOW-WA&MATSURI※当日参加の出演者については当社HPにて後日発表します


クールポコ。


小島嵩弘


LinQ（リンク）


天野なつ


きゃんひとみ


（２）お子様向けコーナー


・北総線ミニ電車の運行


・ゲームコーナー　など



（３）販売・ＰＲコーナー


・鉄道、バス各社ほかによるグッズ販売会など


当社、京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラル、京浜急行電鉄（京急ストア）、東武鉄道、


東武商事、西武鉄道、首都圏新都市鉄道、流鉄、芝山鉄道、千葉都市モノレール、いすみ鉄道、


東葉高速鉄道、銚子電気鉄道、小湊鐡道、埼玉高速鉄道、横浜高速鉄道、湘南モノレール、


宇都宮ライトレール、富士山麓電気鉄道、伊豆箱根鉄道、北越急行、横浜シーサイドライン、


岳南電車、名鉄生活創研、ジェイアールバス関東、大井川鐡道、他



・京成グループ(鉄道、バス以外)各社による出展


コミュニティー京成、京成建設、京成電設工業、水戸京成百貨店、筑波観光鉄道


鋸山ロープウェー、イウォレ京成、京成ドライビングスクール、京成不動産、


京成カードＰＲ　ブース、京成グループＢＭＫ推進運動ＰＲブース



・沿線自治体や企業等のＰＲコーナー　など


印西市観光協会、印西市商工会、白井市商工会加盟企業・店舗による物販および飲食販売、他



８．「ほくそう春まつり号」の運転について



（１）京成電鉄・京成上野駅発臨時列車「特急・千葉ニュータウン中央行」


●「ほくそう春まつり号」主要駅出発時刻




※全停車駅


京成上野→日暮里→青砥→京成高砂→東松戸→新鎌ヶ谷→西白井→白井→小室→千葉ニュータウン中央



（２）運転日


　　　２０２６年４月１９日（日）



（３）使用車両


　　北総鉄道９１００形（９１２８号車～９１２１号車）



（４)乗車方法


　　事前のご予約等は不要で、どなた様もご乗車いただけます。



９．お問合せ


【「ほくそう春まつり」に関するお問い合わせ】


企画室　TEL０４７（４４５）１９０２



【「ほくそう春まつり号」に関するお問い合わせ】


運輸部営業課　TEL０４７（４４５）１９０１



※詳細は、ホームページ等でお知らせいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



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