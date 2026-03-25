注目の特設ステージは「クールポコ。」さん、「小島嵩弘」さんが追加出演者として決定♪「ほくそう春まつり２０２６」を開催
北総鉄道(本社:千葉県鎌ケ谷市、社長:持永 秀毅)では、２０２６年４月１９日（日）に、イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場（中央北第１駐車場）にて、「ほくそう春まつり２０２６」を開催（２月２７日（金）既報）します。
このたび詳細が決まりましたので、お知らせします。
＜開 催 概 要＞
１. 注目の特設ステージは、先に発表済の「SHOW-WA&MATSURI」さん、「LinQ」さん、
「天野なつ」さんに加え、「なぁ～にぃ～！やっちまったな！！」のフレーズと餅つきネタで、おなじみのお笑い芸人「クールポコ。」さん、BAYFMで長きにわたりDJを務めるシンガーソングライターの「小島嵩弘」さんの出演が決定！
２. 当日は、京成線京成上野駅から、「特急・千葉ニュータウン中央行き」の「ほくそう春まつり号」を運転！ （京成上野駅９：０８発 → 千葉ニュータウン中央駅９：５６着）
３. 会場内の印西市ブースでは北総鉄道コラボ「ほくそう制服いんザイ君」ぬいぐるみ
（税込１，０００円／個）を限定発売。白井市ブースでは「『なし坊』に会おう！」と題して、
「なし坊」との写真撮影会を実施！
４. 沿線自治体や企業のマスコットキャラクターも大集合！
千葉県「チーバくん」、印西市「いんザイ君」、白井市「なし坊」、京成電鉄株式会社「京成パンダ」、JCOM株式会社「ZAQ」が登場！
５. 京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラルをはじめとする鉄道・バス各社が多数集結し、グッズ販売会を実施！
６. 印西市商工会、白井市商工会加盟の店舗や地元ゆかりの企業・団体も多数出展！
皆さまお誘い合わせの上、ぜひ「ほくそう春まつり号」に乗って「ほくそう春まつり」へお越しください！
2025年「ほくそう春まつり」の様子
記念ヘッドマーク(イメージ)
「ほくそう春まつり２０２６」の開催概要
１．開催日時
２０２６年４月１９日（日） １０時００分～１５時００分（雨天決行・荒天中止）
２．開催場所
イオンモール千葉ニュータウン提携駐車場(中央北第１駐車場)
３．主催
「ほくそう春まつり２０２６」実行委員会
（北総鉄道株式会社、印西市、白井市、株式会社ベイエフエム）
４．協賛
大塚製薬株式会社、株式会社千葉ニュータウンセンター、JCOM株式会社
５．協力
京成グループ各社、独立行政法人都市再生機構、イオンモール株式会社
印西市商工会、白井市商工会、印西市観光協会
６．後援
北総線沿線地域活性化協議会
７．イベント内容
（１）ステージイベント
【出演者】
SHOW-WA&MATSURI※当日参加の出演者については当社HPにて後日発表します
クールポコ。
小島嵩弘
LinQ（リンク）
天野なつ
きゃんひとみ
（２）お子様向けコーナー
・北総線ミニ電車の運行
・ゲームコーナー など
（３）販売・ＰＲコーナー
・鉄道、バス各社ほかによるグッズ販売会など
当社、京成電鉄、関東鉄道、京成バス千葉セントラル、京浜急行電鉄（京急ストア）、東武鉄道、
東武商事、西武鉄道、首都圏新都市鉄道、流鉄、芝山鉄道、千葉都市モノレール、いすみ鉄道、
東葉高速鉄道、銚子電気鉄道、小湊鐡道、埼玉高速鉄道、横浜高速鉄道、湘南モノレール、
宇都宮ライトレール、富士山麓電気鉄道、伊豆箱根鉄道、北越急行、横浜シーサイドライン、
岳南電車、名鉄生活創研、ジェイアールバス関東、大井川鐡道、他
・京成グループ(鉄道、バス以外)各社による出展
コミュニティー京成、京成建設、京成電設工業、水戸京成百貨店、筑波観光鉄道
鋸山ロープウェー、イウォレ京成、京成ドライビングスクール、京成不動産、
京成カードＰＲ ブース、京成グループＢＭＫ推進運動ＰＲブース
・沿線自治体や企業等のＰＲコーナー など
印西市観光協会、印西市商工会、白井市商工会加盟企業・店舗による物販および飲食販売、他
８．「ほくそう春まつり号」の運転について
（１）京成電鉄・京成上野駅発臨時列車「特急・千葉ニュータウン中央行」
●「ほくそう春まつり号」主要駅出発時刻
※全停車駅
京成上野→日暮里→青砥→京成高砂→東松戸→新鎌ヶ谷→西白井→白井→小室→千葉ニュータウン中央
（２）運転日
２０２６年４月１９日（日）
（３）使用車両
北総鉄道９１００形（９１２８号車～９１２１号車）
（４)乗車方法
事前のご予約等は不要で、どなた様もご乗車いただけます。
９．お問合せ
【「ほくそう春まつり」に関するお問い合わせ】
企画室 TEL０４７（４４５）１９０２
【「ほくそう春まつり号」に関するお問い合わせ】
運輸部営業課 TEL０４７（４４５）１９０１
※詳細は、ホームページ等でお知らせいたします。
以 上