GARRACKの腕時計ライン「S-MEISTER」は、金沢箔を文字盤に使用した限定モデルをオンタイム渋谷ロフト店にて発売。発売を記念して3月28日(土)に職人技が間近で見れる実演イベントを実施します。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、『GARRACK(ギャラック)』の、国産機械式時計を展開するライン『S-MEISTER(エスマイスター)』より、「金沢箔」を文字盤に使用した限定モデルをオンタイム渋谷ロフト店にて発売いたします。3月28日(土)には金沢箔の職人による実演イベントを開催します。

株式会社ウエニ貿易

『S-MEISTER(エスマイスター)』は、日本の”モノづくり”を発展させ、盛り上げる目的で、伝統工芸や

伝統技術をデザインに取り入れた、美しく趣のある機械式腕時計を展開するコレクションライン。

その中でも人気の金沢箔コレクションは、日本が誇る伝統工芸「金沢箔」を文字盤に使用し、職人の手作業で丁寧に制作される貴重な時計です。

今回の限定モデルでは、冬から春へと移り行く情景を、金沢箔で文字盤に表現した4型をオンタイム渋谷ロフト店にて発売いたします。

商品概要

■冬銀河(ふゆぎんが)

澄みきった冬の夜空に浮かぶ天の川をイメージ。空気が澄んだ季節のくっきりとした星空に、雪が舞っている情景を表現しました。

品番：SMS-DVSVC2

価格：69,300円(税込)

■雪解(ゆきげ)

雪がゆっくりと解けはじめ、雪に埋もれていた緑が見え始める情景を表現しました。

品番：SMS-DVSVC3

価格：69,300円(税込)

■残雪(ざんせつ)

春が近づき、わずかに残る雪と、少しづつ濃くなっていく大地の緑を表現しました。

品番：SMS-DVBKC1

価格：71,500円(税込)

■新芽(しんめ)

新芽や若葉が芽吹き始め、春の訪れを感じる情景を表現しました。

品番：SMS-DVBKC4

価格：71,500円(税込)

金沢箔職人の実演イベントを開催

本モデルの発売を記念し、3月28日(土)には文字盤を制作した金沢箔職人を招き、実演イベントを開催いたします。普段は見ることのできない制作工程を、間近でご覧いただける貴重な機会です。

《金沢箔職人 実演イベント》

開催日時：2026年3月28日(土)

第1部 13:00～14:00 / 第2部 14:30～15:30 / 第3部 16:00～17:00

開催場所：東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1階 オンタイム渋谷ロフト店

お問い合わせ：03-5458-3076

営業時間：11:00～21:00

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用

金閣寺に使用されていることで知られる金沢箔。石川県金沢は、金箔生産に適した気候風土と歴史を背景に発展した日本一の金箔の産地です。金属塊をたたいて約 0.1μm（１mmの1万分の1）という薄さまで伸ばしたものを、熟練の職人が一つ一つ心を込めて彩色しています。全て手作業で行われるため、製品ごとに個性が感じられます。本製品では情景の色を表現するため、銀箔を使用しています。

金箔着色銀箔S-MEISTER（エスマイスター）とは

『S-MEISTER(エスマイスター)』は、ライフスタイルブランド「GARRACK(ギャラック)」より展開される、国産機械式腕時計のコレクションラインです。日本の”モノづくり”を発展させ、盛り上げる目的で、伝統工芸や伝統技術をデザインに取り入れた、美しく趣のある時計を揃えています。

GARRACK公式サイト：https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/