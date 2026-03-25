ソニー生命、学習用ICTプラットフォーム「Lentrance」の教育CSRサービスに参画

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、株式会社Lentrance（代表取締役社長：石橋 穂隆）が提供する学習用ICTプラットフォーム「Lentrance(R)（レントランス）」の教育CSRサービスに参画したことをお知らせします。当社は本取組を通じて、当社が創業以来大切にしてきた「ライフプランニング」の考えに基づく金融教育を全国の教育機関へより一層広げてまいります。

当社が提供するLentranceのサービス画面イメージ

Lentranceは、全国30,000校を超える小・中・高等学校で利用されている学びのためのプラットフォームです。タブレットやスマートフォンなど、さまざまな端末で対応しており、デジタル教科書・教材などのコンテンツを生徒・学生、先生向けに提供しています。

当社は2006年度より、全国の教育機関に向けて、ライフプランナー（当社営業社員）が講師を務める「ライフプランニング授業」を提供してきました。これまで多くの生徒・学生たちと向き合う中で、「自分の将来や暮らしを考えるきっかけ」を届けることの大切さを改めて認識しています。当社は本サービスを通じて、これまで対面授業で培ってきたライフプランニング授業のエッセンスの一部を、「計画的な金銭管理」の学習教材として再構築し、Lentranceを通じて教育現場に届けることで、より多くの生徒・学生に、ライフプランニングへの興味関心を引き出すきっかけを提供できると考えています。

当社は今後も、「ライフプランニング」の考えに基づく金融教育の普及を通じて、次世代を担う子どもたちが自分らしい人生を主体的に描ける社会の実現に貢献してまいります。

◆当社のライフプランニング授業について：https://www.sonylife.co.jp/company/sustainability/lpn/

【参考：コンテンツ内容】

＜小学生向け＞キャンプの準備から考える ニーズとウォンツってなんだろう

本教材は、「キャンプの準備」の疑似体験を通して、生活における「必要なもの（ニーズ）」と「あると便利なもの（ウォンツ）」を整理しながら考えるデジタル教材です。

＜中学生向け＞15年後のくらしから考える ライフプランニングとお金の選択

本教材は、15年後の自分の暮らしを自由に想像することから始め、将来生活に「必要なもの（ニーズ）」と「欲しいもの（ウォンツ）」を整理しながら、暮らしにかかるお金を具体的に考えるデジタル教材です。

※提供する教材は、小学生向け、中学生向けともに授業用資料、指導用資料、ワークシートがあります。

【株式会社Lentranceの会社概要】

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル9F

設立 ：2018年2月1日

代表者：代表取締役社長 石橋 穂隆

資本金：1,250百万円

URL ：https://www.lentrance.com/

以上