JR稲毛駅直結「ペリエ稲毛」食品ゾーン、4月22日（水）リニューアルオープン～いつ来ても新しい発見がある食の″舞台″が稲毛に誕生～

株式会社千葉ステーションビル

株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）は、2025年4月より全面改修を進めていたJR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」の食品ゾーン「フードスクエア」の名称を「GOURMARENA（以下、グルマリーナ）」に改め、2026年4月22日（水）にリニューアルオープンいたします。新たな食品ゾーンには、19ショップの新店と、従来からの人気店を合わせ合計38ショップが出店。利便性と専門性を兼ね備えた空間で、日常の“食”のシーンに“トキメキ”をお届けします。

“いなげトキメキフードマーケット”をコンセプトに、毎日の食のシーンをもっと素敵に、楽しく

リニューアルのコンセプトは“いなげトキメキフードマーケット”。毎日の食のシーンをもっと素敵に、もっと楽しくする充実のフードマーケットにリニューアルしました。トキメキを感じられる商品や空間を用意し、買い物がない時にでも“ここに来ると気分が上がる！”と思っていただける、高揚感のある新しいフードマーケットを目指しました。新たにオープンする「グルマリーナ」は、「スイーツ」「デリ」「イートイン」「マルシェ」の4つのゾーンに区分けし、新規ショップ19店を含む全38ショップが軒を連ねます。

新たな食との出会いや“トキメキ”を探しに、新しくなった「グルマリーナ」にぜひ足をお運びください。

● 有名店から地元人気店まで、多彩な「スイーツゾーン」

「スイーツゾーン」には、本格的な蜜芋スイーツが楽しめる「＆ｐｏｔａｔｏ(R)」が千葉県初出店。さらに、「房の駅」の新業態として、新鮮たまごをつかった ロールケーキが看板商品の「房のたまごdeお菓子工房」など、県外の有名店から地元人気店までが軒を連ね、毎日のご利用からギフトニーズまで多彩なスイーツをお届けします。

● 全店が施設内の厨房から出来立てを提供「デリゾーン／イートインゾーン」

「デリゾーン／イートインゾーン」は従来から支持の厚い人気店はそのままに、施設内の厨房からできたてを提供する和洋中、エスニックなどバラエティ豊かな惣菜・飲食・グロサリーを用意。手作りキムチやナムル、キンパやチヂミなどの韓国料理をおしゃれにおいしく楽しめる「韓美膳ＤＥＬＩ」や、1987年創業の名古屋発祥のおふくろ惣菜の店「お惣菜のまつおか」がペリエ稲毛に初出店。

● 定番の生鮮と、こだわりの専門店、7ショップがワンストップで購入できる「マルシェゾーン」

「マルシェゾーン」には生鮮三品に加え、デイリー性の高いグロサリー、生鮮加工品やセルフスタイルの総合惣菜などこだわりの専門店を加えた7ショップが出店。まとめてお会計をしていただける集中レジを設けることで、ストレスフリーにお買い物ができる環境を整えました。

「GOURMARENA（グルマリーナ） 特設WEBサイト」 3月25日（水）17:00公開

（URL） https://www.perie.co.jp/inage/gourmarena/(https://www.perie.co.jp/inage/gourmarena/)

注目のショップ～人気ショップや千葉県企業による新業態ショップが初出店～

【稲毛初出店】世界記録達成の“元気印のメロンパン”で知られる 「ピーターパン」

《スイーツゾーン》

千葉県で多くの方に愛されるベーカリー、ピーターパンが稲毛に初出店。私たちがこだわったのは、一歩足を踏み入れた瞬間に五感で感じる「圧倒的なシズル感」です。

店内に広がる香ばしいパンの香り、次々と運ばれるアツアツな商品、そして目の前で 仕上げられる活気ある風景。ピーターパンが大切にする「焼きたて・揚げたて・つくりたて」でライブ感あふれるお買い物体験をお楽しみください。

■ピーターパン公式サイト：https://peaterpan.com/

【新業態・千葉県初出店】 地元で人気の「房の駅」の新ブランド「房のたまごdeお菓子工房」《イートインゾーン》

2002年の「房の駅」誕生以来、(株)やますが共に歩んできた「房のたまご」。農林水産大臣賞を5度受賞し、ヒヨコから一貫飼育の情熱から生まれるこの千葉の至宝を、より多くの方へ届けたい。そんな想いから、長年の信頼を形にしたお菓子工房が誕生しました。

大きく開かれた厨房では、素材が極上のスイーツへと変わる製造過程を目の前でお楽しみいただけます。こだわりの美味しさを、子供から大人まで世代を超えて愛される、千葉の新しい誇りとしてお届けします。

■房の駅公式サイト：https://fusanoeki.fusa.co.jp/

【新業態・千葉県初出店】 素材の味を楽しめる「ピッツェリア アルポンテ・カンパネッラ」《イートインゾーン》

千葉県の食品問屋である(株)鈴木食品が手掛ける「ピッツェリア アルポンテ・カンパネッラ」は、イタリアの食文化を日常の中で気軽に楽しんでいただくことを目指して誕生しました。本店舗は、日本橋、 市川に次ぐアルポンテブランドの新業態であり、商業施設への初出店となります。

ピッツァやナポリ名物「パヌオッツォ」、生ハムを主力に、焼きたて・切りたて・作りたての価値と調理のライブ感を伝える売場づくりを行っています。忙しい日でも思わず立ち寄りたくなる、香りと出来たて感にあふれた食体験を提供していきます。

【ワンストップショッピング】 生鮮三品に加え、こだわりの専門店を加えた７ショップ《マルシェゾーン》

画像： 北野エース 店舗イメージ画像：やます商店 店舗イメージ

「北野エース」（グロサリー）

定番商品に加えて、季節商品や地域の物産品、有名店のお取り寄せなどが充実した“いつ来ても楽しい“店舗にリニューアル。毎日の食卓に、ちょっとしたギフトに、様々なシーンで日々ご利用いただける食料品専門店としてご利用ください。

「やます商店」（グロサリー）

千葉の素材を活かした自社開発商品や、JR東日本おみやげグランプリ受賞商品など、プロが認めた逸品が集結。長年培った確かな目利きを武器に、食を通じて「千葉の魅力を発信」する新たな拠点が 誕生します。

＜マルシェゾーン ショップ＞

フレッシュダイトー（青果）、魚力（鮮魚）、ニュー・クイック（精肉）、北野エース（グロサリー）、大川水産、やます商店（グロサリー）、いい菜＆ゼスト（惣菜）

“食のペリエ” 想いとこだわり

今回のリニューアルでは、これまでご利用いただいてきたお客さまに引き続き足をお運びいただきながら、新たな世代の方々にも「ここがあると毎日

の暮らしを少し豊かにしてくれる」と感じていただくことを目指しています。

駅を利用する方、近隣にお住まいの方、家族の食卓を思い浮かべながらお買い物をされる方--

稲毛で暮らす一人ひとりの日常に寄り添い続ける“食のペリエ”として、ペリエならではの視点で食の価値を磨き上げてきました。ショップラインナップには、こだわりの専門店や長く親しまれてきた安心の定番ショップに加え、新しいジャンルのショップを揃えることで、日常の食の選択肢が広がり、選ぶ 楽しさが一層増します。売場づくりにおいては、商品を並べるだけでなく、専門店自慢の商品が常に並ぶ売場構成や、ライブキッチンによる迫力ある調理風景、できたてを味わえる試食、専門スタッフによる食材の背景や提案、産地直送の新鮮な食材や季節限定商品など、食の楽しさを五感で感じていた

だける仕掛けを随所に取り入れ、わくわく感のある空間を生み出します。

ペリエ稲毛グルマリーナは、利便性の追求はもちろんのこと、稲毛に暮らすみなさまの毎日の食のシーンを、より素敵に、より楽しく、そして少し誇らしく感じていただける食の体験を提供する場所として進化してまいります。

リニューアルオープン キービジュアル

リニューアルに込めた想いを胸に、今回のビジュアルでは「全身であびる食体験。」をテーマに掲げました。食材が持つ鮮度や彩りを、動きのある描写で生き生きと表現し、思わず手を伸ばしたくなるようなシズル感と、食の楽しさを感じていただける世界観を描いています。

「GOURMARENA（グルマリーナ）」のロゴにあしらわれた「A」の黄色には、美味しい食材、真摯に向き合うスタッフ、そして訪れてくださるお客さま一人ひとり、この場所に集うすべての存在が“主人公”であると いう想いを込めました。やさしく、あたたかなスポットライトのように、その一人ひとりを照らしています。

スポットライトを象徴する黄色と、彩り豊かな食材をボリューム感たっぷりに詰め込んだビジュアルは、これから始まる新しい食品ゾーンへの期待感をふくらませるとともに、「ここには、食を楽しむ時間がある」というメッセージを、まっすぐに、そして温かく伝えていきます。

オリジナルノベルティ先着プレゼントキャンペーン

リニューアルオープンを記念して、ペリエ稲毛グルマリーナでの当日お買い上げレシート税込2,000円以上（レシート合算可）をお持ちの方に、キービジュアルがデザインされた「アクリルマグネット」を数量限定で 先着プレゼント。

・実施日 4月22日（水）、４月２３日（木）

・実施時間 １０:００～ 無くなり次第終了

・実施場所 ペリエ稲毛グルマリーナ正面エントランス前

※サイズ ６ｃｍ×４ｃｍ（予定）

※当日のお買い上げレシートのみ有効です

※お一人さま１点限りです

※ペリエ稲毛グルマリーナでのお買い上げが対象です

新名称「GOURMARENA（グルマリーナ）」について

【いつもの買い物が、心躍るひとときに変わる場所】

新しい名称「グルマリーナ」は、Gourmet（グルメ）とArena（アリーナ）を組み合わせた食のライブ・エンターテイメントが繰り広げられる“舞台”という意味を込めています。

グルマリーナ フロア図

【ペリエ稲毛 GOURMARENA（グルマリーナ）】

所在地：千葉市稲毛区稲毛東 3-19-11

営業時間：月～金 １０：００～２1：００、土日祝 10：００～20：００

※一部異なるショップがございます

最寄り駅：JR稲毛駅

店舗数：38店舗

開業予定：2026年4月22日 （開店）10：00







出店一覧はこちらから

（https://www.perie.co.jp/release/(https://www.perie.co.jp/release/)）

【企業概要】

株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ＋plusビル

設立：1961年8月1日

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

事業内容：千葉県内で「PERIE」（ペリエ）をはじめとする駅ビルやオンラインストア等の開発・運営、駅業務の受託、および不動産物件の賃貸管理等

ホームページ： https://www.perie.co.jp/(https://www.perie.co.jp/)