JCB、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業25周年を記念した連続キャンペーンを開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下JCB）は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）の開業25周年を記念し、年間を通じた連続プロモーションを始動します。

本日、3月25日（水）から第一弾キャンペーン、4月1日（水）からは第二弾キャンペーンをスタートいたします。さらにJCBブランドサイト内に「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン インフォメーション」を開設し25周年連続キャンペーンの情報発信拠点としていきます。

JCBとUSJは、これまで共に歩んできた25年間への感謝を込め、来場者の“今この瞬間”をさらに特別な体験へと変えるキャンペーンを今後も順次展開してまいります。

第一弾キャンペーンについて

25周年連続キャンペーンの第一弾として、2026年3月25日（水）から7月2日（木）まで、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内でのお買い物で豪華賞品がその場で当たる！」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、25周年という特別な節目を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでのパーク体験をより一層わくわくするものにしたいという想いのもと企画した、25周年パレード特別鑑賞エリアの入場券や25周年グッズが当たる特別なキャンペーンです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1372_1_2e7c7f8baa7a913e1f54df12d4152b8c.jpg?v=202603250451 ]

▶キャンペーンの詳細および注意事項はこちら(https://vdpro.jp/jcb_usj_25_1.eng003)

第二弾キャンペーンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年に加え、JCBが協賛する人気アトラクション「ザ・フライング・ダイナソー」も10周年を迎えます。この“ダブルアニバーサリー”を記念し、この期間しか手に入らないオリジナルステッカーをパーク内で配布します。ぜひパークに来場して、手に入れてください。

ステッカーイメージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1372_2_d4f5b135ebdac566ee553a6fb04f9b6f.jpg?v=202603250451 ]

▶キャンペーンの詳細および注意事項はこちら(https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/jurassic-world-journey-2026)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン インフォメーションについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業25周年の節目の年に、JCB会員様向けのおすすめ情報やキャンペーン情報を集約した特設ページ「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン インフォメーション」を新設しました。今後のキャンペーン情報やJCB会員様限定のサービスなど、25周年を楽しみ尽くすためのコンテンツを順次拡充していきます。

◆主な掲載内容

・キャンペーン情報

・JCB会員様向けおすすめ情報

・JCBとユニバーサル・スタジオ・ジャパンの歴史

・パークの天気 など

▶ユニバーサル・スタジオ・ジャパン インフォメーションはこちら(https://www.jcb.jp/promotion/usj-info/index.html?tk_id=jp_otot_usj_info_3)

JCBとUSJの25年の歩み

＜イメージ＞

JCBは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業からオフィシャル・マーケティング・パートナーとして、25年間一緒に歩んできました。これまでの取り組みを、主なトピックに絞って年表形式でまとめました。

■これまでの歩み

2000年 マーケティング・パートナーシップ契約を締結

2001年 パーク開業

2006年 アトラクション「ザ・フライング・ダイナソー」オープン、アトラクション協賛開始

2014年 ハロウィーン貸切キャンペーンを開始、現在まで毎年継続実施

2025年 パーク内キャッシュバック、映画「ジュラシック・ワールド」のオリジナルパーティー開催

2026年 開業25周年を記念し、様々なキャンペーンを実施予定

今後も、様々なキャンペーンや取り組みを通じて、お客様にお楽しみいただける企画を展開してまいります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1372-428060a1baf082a6f1cdc747f53d47cb.pdf