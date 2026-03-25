都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク　今年も冠スポンサーとして『多摩川ウォーク』に協賛します！　～健康と緑を楽しむ地域イベントをサポートし、地域活性化に貢献

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、世田谷区の幅広いスポーツ・レクリエーションの普及・振興に努めている公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団（以下「世田谷区スポーツ振興財団」)が主催する『多摩川ウォーク』に、今年も冠スポンサーとして協賛します。

【2025年開催『フェイスネットワーク 第26回 多摩川ウォーク』の様子】

◆『多摩川ウォーク』協賛の背景

『多摩川ウォーク』は、兵庫島公園から調布市多摩川児童公園まで続く道のりを、多摩川の草花や鳥、川のせせらぎを楽しみながらゆっくり歩くウォーキングイベントです。ウォーキングへの関心を高めるとともに、参加者の健康増進と体力向上を図る機会を提供することを目的に毎年開催されております。

また、当社は、地域活性化と若者の夢の実現を支援する「世田谷ドリームプロジェクト」を推進するとともに、社員の健康増進を目的とした健康経営にも取り組んでいます。さらに、2026年１月には東京都が推進する「東京グリーンビズ※」のコラボレーションパートナーに登録され、物件開発を通じて緑地の創出を進め、持続可能な都市環境づくりに貢献しています。こうした当社の取り組みが、自然にふれながら健康促進を行う地域イベント『多摩川ウォーク』の趣旨と合致することから、一昨年に引き続き、今回で３回目となる冠スポンサーとして協賛いたします。

昨年開催された同イベントでは、約800名の参加者が春の陽気と爽やかな風を感じながら、約９kmの道のりを完歩しました。参加者からは、「家族とゆっくり話しながら歩けて、貴重な時間になった」「馴染みのある場所だったが、歩いてみると新たな発見があった」などといったうれしい声が寄せられています。なお、今年は、当日に参加者の皆様が多摩川の自然をより身近に感じながら歩けるよう、ウォーキングコースの魅力をまとめたガイドブックを配布いたします。さらに、ゴールされた方全員に「完歩証」をお渡しし、あわせて防災グッズなどが当たるハズレなしの抽選会も実施します。

◆『フェイスネットワーク 第27回 多摩川ウォーク』概要

日時 ：2026年５月10日（日）８:00～９:30（分散スタート）※荒天中止となります

スタート地点：「兵庫島公園」東急田園都市線・東急大井町線「二子玉川駅」 徒歩５分

コース ：兵庫島公園から調布市多摩川児童公園

制限時間 ：約３時間（12:30 まで）

参加費 ：1,200円（小・中学生600円）

申込期間 ：2026年4月1日（水）～４月14日（火） ※先着900名程度（定員に達し次第、締切）

申込方法 ：WEBでのお申し込みはコチラから

電話でのお申し込みは0570-039-846（平日 10:00～17:00、ガイダンス「１」）

◆公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団について https://www.se-sports.or.jp/

世田谷区スポーツ振興財団は、区民が「いつでも」・「どこでも」・「だれでも」・「いつまでも」身近なところでスポーツに親しめる「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、賛助会員をはじめとした関係機関と連携し、子どもから高齢者まで幅広い区民のライフスタイルにあった、スポーツ及びレクリエーション事業や健康づくり・体力づくりの場としての社会体育施設の管理及び運営事業を実施し、幅広いスポーツ・レクリエーションの普及・振興に努めています。

◆「東京グリーンビズ」について

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/tokyo-greenbiz-advisoryboard

「東京グリーンビズ」は、東京都が2023年７月より推進しているプロジェクトです。100年先を見据えたみどりと生きるまちづくりを、都民をはじめとした様々な方々と一緒に進めることにより、東京を自然と調和した持続可能な都市へと進化させていくことを目的としております。

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）