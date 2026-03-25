株式会社goo-dy.　 第6期 活動報告会を開催特別顧問・株主 澤田 秀雄氏 特別顧問・株主 重松 理氏 からご承認いただきました～『いいモノ.に特化した新サービス』の構想と展望～

活動報告会の概要

株式会社goo-dy.澤田 秀雄氏 株式会社エイチ・アイ・エス 取締役 最高顧問重松 理氏 株式会社ユナイテッドアローズ 名誉会長

株式会社goo-dy.（東京都渋谷区、代表取締役：新井 暁）は、第６期（２０２４年１２月～２０２５年１１月度）活動報告会を開催し、事業活動の報告と今後の成長戦略を発表しました。

また、当社が推進する『いいモノ.に特化した新サービス』の構想と展望ついて、２０２６年２月２６日 澤田 秀雄 氏、２０２６年２月１８日 重松 理 氏に報告を行いました。

お二人より、『面白い取り組みであり、今後の成長が期待できる』との評価をいただき、新たな事業推進に向けたご支援をいただくことになりました。

第６期の活動について

▼AIを活用したコンテンツ制作体制の整備

コンテンツ制作の効率化と情報発信力の強化を目的に、AIを活用したコンテンツ制作体制を構築しました。

これによりデジタルコンテンツ制作の生産性向上と情報発信力の強化を進めてきました。

▼SNS運用体制の強化

TikTokを中心とした動画SNSの運用体制を整備し、サービス認知の拡大と情報発信力の強化を行っています。

▼店舗支援サービスの展開

美容関連、飲食関連の店舗を中心とした集客支援サービスを開始しました。

▼『農林水産省（ありが糖運動）』と連携、『頑張っている生産者応援プロジェクト』を進める

生産者の「モノづくり」に対する想いなどを幅広く消費者に知ってもらうことでスイーツの消費拡大など地域貢献のお役に立てたのではないかと思います。

▼『いいモノ』はみんな大好きで、多くの人を笑顔にします。

第７期の活動に向けて

▼『頑張っている生産者応援プロジェクト』による社会貢献

・今後も行政・生産者・企業、学校などの協力を得て『頑張っている生産者応援プロジェクト』を展開予定

▼「AI化による事業基盤の更なる強化」

・AI技術のさらなる活用・現存サービスのリニュアル・プロダクト開発の加速を推進

▼「新サービスについて」

・今後の事業拡大に向け資金調達も視野に入れながら、『いいモノ.に特化した新サービス』を近くリリース予定

代表コメント

第6期ではAIを活用したコンテンツ制作体制の整備や店舗支援サービスの開始など、事業基盤の強化を進めてきました。

株主の皆様からいただいた、貴重なご意見を大切にしながら、『いいモノ.に特化した新サービス』を通じて新しいマーケットと価値を世界に届けます。

会社概要

会社名 : 株式会社goo-dy. （グッディ）

代表取締役 : 新井 暁（AKIRA ARAI）

所在地 : 〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6-23-4

TEL : 050-1202-1281

メール： kachidoki101303@circus.ocn.ne.jp

株式会社goo-dy. ：https://goo-dy.com/

いいモノ.com：https://ii-mo-no.com/

【略歴】

前職は商社にて２８年間勤務。営業、管理まで幅広い業務に従事

営業時代はファッションからケミカル（化学）まで、中小企業から大企業まで、幅広い業種と取引先を担当

創業準備期間を経て、株式会社goo-dy.を設立

▼『いいモノ』はみんな大好きで、多くの人を笑顔にします。 『いいモノ.com』 を運営しております。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

株式会社goo-dy.（グッディ）

広報窓口：小坂 敏康（TOSHIYASU KOSAKA）

TEL ：050-1202-1281

メール：kachidoki101303@circus.ocn.ne.jp