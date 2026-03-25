DocBase CLIの提供を開始、AIコーディングツールやCI/CDからナレッジを直接操作可能に
対応ツール上で自然言語で指示するだけで、DocBaseの検索・作成・更新を自動実行
アクセストークン認証でCI/CDにも対応、開発ワークフローへシームレスに統合
株式会社クレイ（本社:東京都武蔵野市、代表:天野 充広、以下「クレイ」）は、情報共有ツール「DocBase」において、AIコーディングツールやCI/CDパイプラインからDocBaseのナレッジを直接操作できるコマンドラインツール「DocBase CLI」の提供を開始しました。Claude Codeなどの対応ツール上で自然言語により指示することで、DocBase上のメモ（投稿）の検索・作成・更新などを実行できるほか、GitHub Actions等に組み込むことで、デプロイ通知やドキュメント更新の自動化にも対応します。これにより、開発現場におけるコード作業とナレッジ運用の分断を減らし、AIを活用した開発ワークフローの効率化を支援します。
既に提供しているDocBase公式リモートMCPサーバーと組み合わせて、AIエージェント時代のナレッジ活用基盤をさらに強化します。
サービス概要
- AIコーディングツール・CI/CD・ターミナルからDocBaseを直接操作できるnpmパッケージ（@krayinc/docbase-cli）
- Claude Codeのプラグインマーケットプレイスから導入可能
- メモの検索・作成・更新・削除・アーカイブをはじめ、コメント・タグ・グループ・添付ファイル管理など幅広い操作に対応
- OAuth認証（対話的利用向け）とアクセストークン認証（CI/CD向け）の2方式に対応
- OAuth認証利用時は、DocBase AIやMCPで連携する外部AIアプリと同様に、グループ単位のAI利用制限やno-aiタグによるアクセス制限が適用されます
- DocBaseの有料プランをご利用中のお客様は、追加費用なしでご利用いただけます
主な特長
1. AIコーディングツールとのシームレスな統合
Claude CodeのプラグインマーケットプレイスからDocBase CLIを導入することで、AIエージェントがDocBaseのナレッジを検索・参照・更新できるようになります。「DocBaseに仕様書を作成して」「このバグ修正の手順をメモして」などと自然言語で指示するだけで、CLIが自動的に呼び出されます。
Cursor等その他のAIコーディングツールでも、npmでグローバルインストール後、各ツールのカスタム指示やルール設定にDocBase CLIの使い方を記述することで同様に連携できます。
2. ターミナルからの直接操作にも対応
AIアプリを経由せず、ターミナルから直接DocBaseを操作することも可能です。すべてのコマンドの出力はJSON形式のため、jqなどのツールと組み合わせたスクリプト処理にも対応しています。
# メモを検索
docbase posts search -q "リリース計画"
# 下書きメモを作成
docbase posts create --title "技術仕様書" --body "## 概要" --draft --tags "仕様書" "API"
# グループのメモを検索
docbase posts search -q "group:開発チーム API設計"
3. CI/CDパイプラインへの組み込み
アクセストークン認証により、GitHub ActionsなどのCI/CDパイプラインにDocBase CLIを組み込めます。デプロイ完了時の自動メモ投稿、リリースノートの自動生成・更新など、開発ワークフローとDocBaseを連携した自動化を実現します。
# GitHub Actionsの例
- name: DocBaseにデプロイ完了メモを投稿
env:
DOCBASE_TEAM_DOMAIN: ＄{{ secrets.DOCBASE_TEAM_DOMAIN }}
DOCBASE_TOKEN: ＄{{ secrets.DOCBASE_TOKEN }}
run: |
npx @krayinc/docbase-cli posts create \
--title "デプロイ完了: ＄{{ github.ref_name }}" \
--body "commit: ＄{{ github.sha }}" \
--tags "deploy" "自動投稿" \
--scope everyone \
--no-notice
想定される利用シーン
開発チームでの活用
「実装が完了したらDocBaseに仕様書を自動投稿したい」「AIエージェントにコードレビューの内容をメモさせたい」といったニーズに対応。Claude Codeと連携することで、コーディング作業とドキュメント作成を一体化できます。
DevOps・SREでの活用
「デプロイのたびに手動でリリースノートを書いている」という課題を解消。GitHub Actionsに組み込むことで、デプロイ完了通知、障害対応記録、インシデントレポートの自動作成を実現します。
ナレッジ管理担当者での活用
「大量のメモを一括で整理・タグ付けしたい」「定期的に情報を集約して報告書を作りたい」といった定型業務を自動化。スクリプトとDocBase CLIを組み合わせることで、ナレッジ管理の工数を大幅に削減できます。
提供の背景
AIコーディングツールの普及とともに、開発現場では「AIエージェントに単なるコード補助だけでなく、ドキュメントの参照・作成まで任せたい」というニーズが急速に高まっています。
DocBaseでは、2025年8月にDocBase公式リモートMCPサーバーを公開し、2026年2月にはAI要約・タグ自動生成のDocBase AI機能を正式リリースしました。しかし、AIコーディングツールやCI/CDとの連携においては、「MCPサーバーではカバーしきれない用途がある」というご要望をいただいておりました。
今回提供するDocBase CLIは、ターミナルやCI/CDからの直接操作、AIコーディングツールへの統合など、より広いシーンでDocBaseを活用できるようにするものです。DocBaseは今後も、AIを活用した開発ワークフローの効率化を支援してまいります。
DocBase CLIとMCPサーバーの使い分け
DocBase CLIとDocBase公式リモートMCPサーバーは、それぞれ異なる用途に最適化されています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/14346/table/14_1_b8d0a5f77ee3b9b7601cab4b48270ad0.jpg?v=202603250451 ]
なお、AI利用制限の適用有無はツール種別そのものではなく、主に認証方式の違いに基づきます。用途に応じて両ツールを組み合わせることで、ナレッジ活用をより柔軟に実現できます。
今後の展開
DocBaseは今後も、安全性と利便性の両立を追求し、企業の情報共有とAI活用をサポートしてまいります。ユーザーの皆様からのフィードバックをもとに、DocBase CLIの継続的な機能拡充を行ってまいります。
よくあるご質問（Q&A）
Q1. この機能を利用するには追加費用が必要ですか？
A1. いいえ、追加費用なしでご利用いただけます。DocBaseの有料プランをご契約いただいていれば、すぐにご利用いただけます。
Q2. Claude Code以外のAIコーディングツールでも使えますか？
A2. はい、Claude Code以外のAIコーディングツールでもご利用いただけます。npmでDocBase CLIをグローバルインストールした上で、各ツールにDocBase CLIの使い方を記述することで連携できます。例えば、CursorではCursor Rulesに、Codex CLIではAGENTS.mdにDocBase CLIの使い方を記述することで、対応するAIエージェント環境からDocBaseを操作できるようになります。
Q3. システム要件はありますか？
A3. Node.js（npmが利用可能な環境）が必要です。
Q4. アクセストークン認証を使う場合、AI利用制限は適用されますか？
A4. アクセストークン認証の場合、グループ単位のAI利用制限やno-aiタグによる制限は適用されません。AIコーディングツールからアクセストークン認証で利用する場合は、組織のAI利用ポリシーに十分ご注意ください。AI利用制限を適用したい場合はOAuth認証をご利用ください。
Q5. DocBase公式リモートMCPサーバーとの違いは何ですか？
A5. DocBase公式リモートMCPサーバーは、Claude Desktop/WebやChatGPTなどのAIアプリからDocBaseを参照するためのサービスです。DocBase CLIは、ターミナルやCI/CDからの直接操作、AIコーディングツールへの統合に適しており、書き込み・更新・削除を含む幅広い操作に対応しています。
Q6. Claude Codeなど、DocBase CLIを実行できるAIツールから利用する場合、AI利用制限は機能しますか？
A6. はい、OAuth認証で利用している場合は機能します。グループ単位のAI利用制限やno-aiタグによるアクセス制限が適用されます。なお、アクセストークン認証（CI/CD向け）ではこれらの制限は適用されません。
Q7. AI機能に送信されたデータは、学習に利用されますか？
A7. いいえ、DocBase AIに送信されたデータは、AIモデルの学習には一切利用されません。
お問い合わせ先
本リリースに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。
株式会社クレイ DocBase担当
- Email: support@docbase.io
- お問い合わせフォーム: https://kray.jp/contact/
DocBaseについて
DocBaseは、チームのナレッジを蓄積・共有・活用するための情報共有ツールです。Markdownでの記述、強力な検索機能、柔軟なアクセス権限管理を備え、エンジニアから非エンジニアまで幅広くご利用いただいています。AI要約・タグ自動生成のDocBase AI機能、MCPサーバー対応による外部AI連携、グループ単位のAIガバナンス機能、そして今回提供開始するDocBase CLIにより、人とAIの双方が活用できる「安全なナレッジ基盤」を提供します。
サービスURL: https://docbase.io
登録実績: 12,000社
株式会社クレイについて
- 社名: 株式会社クレイ(Kray Inc.)
- 代表者: 代表取締役 天野 充広
- 所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺南町5-1-7 3階
- 設立: 2007年7月
- 事業内容: Webサービスの企画・開発・運営
- URL: https://kray.jp